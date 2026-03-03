Türk Telekom e P.I. Works anunciam cooperação estratégica em segmentação de rede 5G orientada por IA no MWC Barcelona

Türk Telekom e P.I. Works anunciaram hoje uma cooperação estratégica em garantia de segmentação de rede 5G orientada por IA, revelada durante o GSMA Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026. A Türk Telekom testou com sucesso a solução 5G RAN Slice Assurance orientada por IA da P.I. Works no Centro de Inovação e Testes de P&D da Türk Telekom, que intensifica sua capacidade de prover serviços 5G diferenciados e com desempenho garantido.

A solução foi concebida para garantir o desempenho da segmentação de rede, ao permitir o monitoramento em tempo real de KPIs a nível de segmento, a detecção precoce de degradações de desempenho e a análise da causa raiz assistida por IA. Com estes recursos, a Türk Telekom visa gerenciar de modo proativo os níveis de serviço e garantir a continuidade consistente do serviço em diferentes tipos de segmentação de rede 5G.

Ebubekir ?ahin, Diretor Executivo da Türk Telekom, afirmou:

"À medida que nos aproximamos da era 5G, evoluímos continuamente nossa rede móvel para proporcionar experiências personalizadas e de alta qualidade a nossos clientes. Através de nossa iniciativa com a P.I. Works, anunciada no GSMA Mobile World Congress, tornamos nossa rede mais autônoma e operacionalmente avançada. A solução 5G RAN Slice Assurance orientada por IA, que aperfeiçoa a eficiência da tecnologia de segmentação de rede, foi testada com sucesso em nosso Centro de Inovação e Testes de P&D. Esta medida estratégica irá nos permitir prover serviços 5G mais consistentes, mensuráveis ??e confiáveis, além de oferecer suporteàdiferenciação de serviços para nossos clientes."

Ba?ar Akp?nar, Diretor da P.I. Works, comentou:

“Com o 5G, as redes móveis se converteram em plataformas de serviços personalizadas, a fim de satisfazer as necessidades cruciais de diferentes setores. Para tornar esta transformação sustentável, a visibilidade do desempenho a nível de segmentação e a garantia de serviço são essenciais. Mediante nossa solução 5G RAN Slice Assurance, melhoramos a transparência de desempenho e aumentamos a continuidade do serviço na rede da Türk Telekom. Estamos orgulhosos de combinar nossa experiência mundial em automação de RAN orientada por IA com a sólida visão de 5G da Türk Telekom, que viabiliza a diferenciação de serviços operacionalmente viável e uma experiência do cliente de classe empresarial na era do 5G."

Esta cooperação define um marco importante no apoioàevolução do serviço 5G da Türk Telekom, que fortalece a garantia do segmento de rede e possibilita experiências de conectividade diferenciadas.

Sobre a P.I. Works

A P.I. Works é líder mundial em automação, otimização e garantia de redes móveis orientadas por IA. Há duas décadas, trabalhamos em parceria com operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo para transformar redes, reduzir custos, melhorar a eficiência energética, reforçar a independência e oferecer experiências superiores aos clientes. Junto com nossos clientes, moldamos o futuro da excelência em redes.

