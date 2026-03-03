Uso racional da água é uma prioridade para os agentes da proteção ambiental

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) há anos alerta para a necessidade de medidas mais estruturantes e sustentáveis no uso desse recurso natural. Consumir de maneira eficiente a água requer ações e métodos inovadores que garantam maior eficiência hídrica das operações dentro de um processo produtivo.

O investimento em processos específicos para aperfeiçoar o uso da água destaca-se entre as principais prioridades das indústrias no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela Nexus para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024, cerca de 79% dos empresários entrevistados destacaram iniciativas voltadas à redução do consumo como parte de suas estratégias.

“Apesar de avanços, principalmente após o Marco Legal do Saneamento, o Brasil ainda enfrenta obstáculos no acesso à água tratada. Aproximadamente 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso a esse recurso primordial para a sobrevivência, uma situação que expõe milhões de pessoas à vulnerabilidade social e de saúde”, enfatiza Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo informações presentes no Ranking do Saneamento 2024, estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, das 27 capitais brasileiras, somente nove possuem ao menos 99% de abastecimento total de água. Embora a média do indicador seja de 95,68%, a situação no país é bastante heterogênea, uma vez que há capitais no Norte do país com indicadores próximos ou abaixo de 50%, como Macapá (AP) com 54,38%, Rio Branco (AC) com 53,50%, e Porto Velho (RO), com 41,79%.

Conhecido como a caixa d’água do Brasil por abrigar oito das doze principais regiões hidrográficas brasileiras, o Cerrado tem reduzido sua capacidade de absorção e retenção de água por conta da perda de vegetação nativa. As altas taxas de desmatamento nessas áreas podem causar diversos impactos negativos nos recursos hídricos, como o rebaixamento dos lençóis freáticos e o aumento do risco de escassez de água.

Segundo Fernanda Ribeiro, coordenadora do SAD Cerrado e pesquisadora do IPAM, o desmatamento afeta diretamente os recursos hídricos, e estudos recentes mostram uma diminuição da vazão dos rios no Cerrado nos últimos anos devido às altas taxas de desmatamento no bioma. Essa redução pode impactar o abastecimento hídrico de cidades, a produção de energia elétrica e a agropecuária.

“O consumo consciente dos recursos hídricos visa promover uma melhor gestão por meio de boas práticas, buscando uma redução do uso de água, no aumento do reuso, na gestão de qualidade da descarga de água e na proteção das fontes locais de água, especialmente em áreas de escassez hídrica”, finaliza Vininha F. Carvalho.