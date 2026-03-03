Lucidis® estabelece padrões elevados na cirurgia de catarata premium com desempenho visual completo

A Swiss Advanced Vision anuncia novas evidências clínicas que confirmam o desempenho excepcional de sua lente intraocular (LIO) Lucidis®, fortalecendo sua posição como uma solução inovadora na cirurgia de catarata premium. Ao contrário das lentes tradicionais de profundidade de foco estendida, a Lucidis® oferece desempenho visual completo comparável a uma LIO trifocal premium, preservando a sensibilidade ao contraste, a qualidade visual e minimizando efeitos colaterais, como halos e brilho, características marcantes de seu design totalmente refrativo patenteado.

Um estudo recente revisado por pares, Análise comparativa dos resultados visuais entre as lentes intraoculares (IOLs) Lucidis 108M (EDOF) e PhysIOL BVI FineVision (difrativas) usando medições da curva de desfocagem, de H. Naftali, W. Nasser e M. Naftali, fornece dados comparativos convincentes. Os resultados mostram que a Lucidis® alcança uma curva de desfocagem notavelmente próximaàde uma trifocal difrativa líder, demonstrando excelente visão de longe, intermediária e funcional de perto. Esses resultados validam o conceito óptico exclusivo por trás da Lucidis®, que combina uma base monofocal esférica com o elemento refrativo Instant Focus™, projetado para ampliar a profundidade de foco e reduzir significativamente a disfotopsia.

Além dos desfechos clínicos destacados no estudo de Naftali, a pesquisa sobre classificação funcional liderada por Joaquin Fernandez, PhD, posiciona ainda mais a Lucidis® de forma diferenciada dentro da categoria de lentes intraoculares (IOLs) de alcance total (FRoF). Segundo esse trabalho, a Lucidis® proporciona acuidade visual consistente em todas as distâncias, apoiando cirurgiões que buscam uma solução premium capaz de oferecer alta independência de óculos com elevado nível de satisfação dos pacientes.

A Lucidis® é projetada e fabricada na Suíça segundo os mais altos padrões de precisão. Seu design refrativo oferece uma alternativa às tecnologias multifocais para pacientes que exigem desempenho sem compromissos. Com sua estabilidade mecânica no saco capsular e resultados refrativos consistentemente previsíveis, a Lucidis® é cada vez mais reconhecida como uma referência premium nos mercados internacionais.

“À medida que a demanda por independência de óculos cresce, a necessidade de soluções avançadas, confiáveis e bem toleradas torna?se essencial”, afirma a Swiss Advanced Vision. “O Lucidis® capacita os cirurgiões a oferecer aos seus pacientes uma experiência premium com confiança — visão em todo o espectro, qualidade visual e um perfil de segurança excepcional.”

Desde 2009, a SAV-IOL desenvolve e comercializa lentes intraoculares (LIOs) EDOF avançadas no mundo inteiro. Suas lentes LUCIDIS e EDEN, com tecnologia Instant Focus, proporcionam visão contínua de perto, intermediária e de longe.

