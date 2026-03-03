Tecnogera lança vertical de locação de compressores sem óleo
Tecnogera amplia portfólio com vertical de locação de compressores isentos de óleo para aplicações industriais, incluindo operações offshore. Equipamentos atendem às especificações técnicas de pureza do ar comprimido conforme a norma ISO 8573-1.
compartilheSIGA
A utilização de ar comprimido isento de óleo é adotada em diferentes operações industriais que exigem elevado nível de confiabilidade, especialmente nos setores de óleo e gás e em ambientes offshore, onde sistemas pneumáticos e instrumentos de medição integram processos operacionais críticos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A presença de contaminantes no ar comprimido — como partículas sólidas, umidade ou aerossóis de óleo — pode comprometer o funcionamento de válvulas, sensores e equipamentos de automação, além de reduzir a vida útil de componentes pneumáticos. Em operações de alta criticidade, falhas associadas à qualidade do ar podem resultar em paradas não programadas e aumento de custos de manutenção.
A classificação da pureza do ar comprimido é definida pela norma internacional ISO 8573-1 — Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes, publicada pela International Organization for Standardization (ISO). A norma estabelece classes de pureza para partículas sólidas, água e óleo em sistemas de ar comprimido, servindo como referência técnica para especificação de equipamentos e processos industriais.
Nesse contexto, a Tecnogera anunciou a ampliação de seu portfólio com a criação de uma vertical dedicada à locação de compressores isentos de óleo. Segundo a empresa, o primeiro contrato da nova frente já está em operação em plataformas offshore.
De acordo com informações divulgadas pela companhia, os compressores disponibilizados nessa vertical operam com vazões entre 450 e 1.500 pés cúbicos por minuto (pcm) e pressões de 7 a 14 bar. Os equipamentos são indicados para aplicações como instrumentação, automação, sistemas pneumáticos, manutenção industrial e suporte a processos produtivos que demandam controle da qualidade do ar comprimido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com a nova vertical, a empresa amplia sua atuação em soluções temporárias voltadas à infraestrutura industrial e operações que exigem maior controle técnico sobre variáveis operacionais.
Website: http://tecnogera.com.br