Tecnogera lança vertical de locação de compressores sem óleo

A utilização de ar comprimido isento de óleo é adotada em diferentes operações industriais que exigem elevado nível de confiabilidade, especialmente nos setores de óleo e gás e em ambientes offshore, onde sistemas pneumáticos e instrumentos de medição integram processos operacionais críticos.

A presença de contaminantes no ar comprimido — como partículas sólidas, umidade ou aerossóis de óleo — pode comprometer o funcionamento de válvulas, sensores e equipamentos de automação, além de reduzir a vida útil de componentes pneumáticos. Em operações de alta criticidade, falhas associadas à qualidade do ar podem resultar em paradas não programadas e aumento de custos de manutenção.

A classificação da pureza do ar comprimido é definida pela norma internacional ISO 8573-1 — Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes, publicada pela International Organization for Standardization (ISO). A norma estabelece classes de pureza para partículas sólidas, água e óleo em sistemas de ar comprimido, servindo como referência técnica para especificação de equipamentos e processos industriais.

Nesse contexto, a Tecnogera anunciou a ampliação de seu portfólio com a criação de uma vertical dedicada à locação de compressores isentos de óleo. Segundo a empresa, o primeiro contrato da nova frente já está em operação em plataformas offshore.

De acordo com informações divulgadas pela companhia, os compressores disponibilizados nessa vertical operam com vazões entre 450 e 1.500 pés cúbicos por minuto (pcm) e pressões de 7 a 14 bar. Os equipamentos são indicados para aplicações como instrumentação, automação, sistemas pneumáticos, manutenção industrial e suporte a processos produtivos que demandam controle da qualidade do ar comprimido.

Com a nova vertical, a empresa amplia sua atuação em soluções temporárias voltadas à infraestrutura industrial e operações que exigem maior controle técnico sobre variáveis operacionais.