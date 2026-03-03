Textron Aviation lança campanha de doações para apoiar o transporte aéreo para os Jogos Olímpicos Especiais de 2026; continua a convocação nacional para voluntários

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje o lançamento de uma campanha de doações em benefício dos Jogos Olímpicos Especiais, em apoio ao transporte aéreo dos Jogos Olímpicos Especiais de 2026, um esforço nacional que leva atletas e treinadores aos Jogos Olímpicos Especiais dos EUA por meio da generosidade de pilotos voluntários, proprietários de aeronaves e operadores conhecidos como Doves. As contribuições financeiras vão diretamente para os Jogos Olímpicos Especiais, uma organização de caridade 501(c)(3). Novidade para o evento de 2026, a campanha de doações desempenha um papel vital para garantir que cada delegação tenha o que precisa para uma experiência de viagem tranquila e acolhedora.

“Esta campanha reflete o espírito de união e generosidade que define o movimento dos Jogos Olímpicos Especiais”, afirmou Greg Epperson, presidente regional para a América do Norte e diretor-geral dos Jogos Olímpicos Especiais. “O apoio ao transporte aéreo dos Jogos Olímpicos Especiais ajuda a garantir que atletas de todo o país possam chegar preparados, bem-recebidos e celebrados ao iniciarem uma experiência inesquecível nos Jogos.”

As contribuições fornecem itens essenciais que tornam a jornada dos atletas mais tranquila, desde itens de conforto para longos dias de viagem até o suporte operacional que mantém esse esforço de 10 horas, de costa a costa, funcionando de forma integrada. No centro dessa iniciativa está algo extremamente significativo: criar um momento que esses atletas lembrarão pelo resto de suas vidas.

“Esta missão é construída com base na generosidade, e cada contribuição ajuda a criar uma experiência significativa para esses atletas”, disse Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “Convidamos nossos clientes a se unirem a nós na organização da maior ponte aérea em tempos de paz do mundo.”

Embora a campanha de doações financeiras já esteja em andamento, a Textron Aviation continua a solicitar mais aeronaves Dove para transportar atletas de e para os Jogos dos EUA de 2026. Tornar-se um Dove continua sendo uma das maneiras mais impactantes de apoiar a iniciativa, e a Textron Aviation incentiva os proprietários de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker a se juntaremàmissão.

A Textron Aviation convida indivíduos, organizações e fornecedores de todo o país a contribuírem com os Jogos Olímpicos Especiais em apoio ao transporte aéreo. Doações para os Jogos Olímpicos Especiais, uma organização beneficente 501(c)(3), podem oferecer benefícios fiscais aos doadores. Visite airlift.txtav.com para fazer uma doação ou explorar oportunidades de apoio em espécie.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA

Os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 — programados para 19 a 27 de junho de 2026, nas cidades gêmeas de Minnesota, com competições esportivas na Universidade de Minnesota e no Centro Nacional de Esportes em Blaine — são uma celebração nacional da inclusão, da mudança de percepções e da capacidade do espírito humano de superar limitações. Os Jogos dos EUA, com os parceiros coapresentadores Jersey Mike's Subs e United Healthcare, serão um dos maiores eventos esportivos do ano nos Estados Unidos, atraindo dezenas de milhares de fãs para celebrar a capacidade de mais de 3.000 atletas incríveis de todos os 50 estados, que competirão em 16 esportes olímpicos coletivos e individuais. Como um estado com uma longa história de defesa da inclusão, os Jogos dos EUA agora trazem uma oportunidade incomparável para Minnesota despertar uma nova energia em torno do movimento Special Olympics e criar um legado duradouro de mudanças positivas em todo o país.

