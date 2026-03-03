Eucatex celebra 75 anos com lançamentos na Revestir 2026

Na Expo Revestir 2026, realizada entre 9 e 13 de março no São Paulo Expo, a Eucatex celebra 75 anos de trajetória. Fundada em 1951, a companhia apresenta uma nova linha de Painéis Decorativos para paredes, composta por seis coleções. Também leva à feira a linha de pisos laminados Natura Matt, com textura que reproduz a madeira natural no visual e no toque; a tecnologia Acqua Resist, aplicada aos produtos Eucafloor; e a nova Chapa de Fibras Laminada Premium BP.

A marca apresenta ainda a Divisória Novitá Acústica; o pré-lançamento do Kit Porta de Correr Eucaprimer; a atualização do Kit Porta Eucaplac, agora Reversível e Regulável nos padrões Branco Max e Nogal Mel; e três novos padrões na linha MDF BP Matt Soft. “Todo o nosso portfólio reflete o compromisso com a sustentabilidade e a integridade das matérias-primas, garantindo que design e desempenho técnico caminhem com responsabilidade ambiental e conforto sensorial, tendência que traduz o novo morar”, afirma Andrea Krause, consultora de Marketing e Inovação do segmento Indústria Moveleira e Revenda Madeireira da Eucatex.

No estande, os visitantes poderão conhecer os lançamentos e montar combinações em moodboards alinhados às tendências 2026-2027 identificadas pela Tendere Pesquisa e Soluções Criativas para a Eucatex: Vitalidade Sensorial, Urbanidade Estética, Elegância Solar e Silêncio Narrativo, associadas aos grupos Pop Tropical, Karioka, Latino Urbano e Sofisticado.

“A Revestir 2026 simboliza um momento especial para a Eucatex. Ao celebrar 75 anos, apresentamos um portfólio que traduz nossa capacidade de evoluir com o mercado e entregar soluções que unem design, desempenho técnico e compromisso ambiental”, destaca Paulo Freitas, diretor comercial dos segmentos Indústria Moveleira e Revenda Madeireira.

Painéis Decorativos

A nova linha reúne seis coleções: Ripado, Ritmo, Shiplap, Brisa, Lambri e Frisado. Todos os padrões de todas as linhas são coordenados aos padrões de MDF e MDP da marca e contam com miolo RU, resistente à umidade, e sistema de instalação ágil.

O Ripado consolida as opções do modelo tradicional. Já a coleção Ritmo apresenta volumetria sutil, enquanto Shiplap utiliza réguas modulares contínuas. O Brisa, por sua vez, traz desenho orgânico, e o Lambri explora referências de madeira. Por fim, o Frisado adota traços lineares mais finos.

“Cada coleção foi projetada para oferecer movimento e transformar superfícies em experiências sensoriais, elevando o bem-estar e a funcionalidade na arquitetura de interiores”, frisa Andrea.

A linha mantém e amplia padrões já consolidados, como Branco Max, Freijó Brasil, Peroba Rosa, Noce Oro, Carvalho Brasileiro, Tauari Amazônia, entre outros, garantindo coordenação com móveis e revestimentos. “Com os mesmos padrões dos painéis MDF e MDP, é possível harmonizar paredes e mobiliário e facilitar o trabalho dos profissionais. Queremos que a parede seja protagonista dos interiores que valorizam o conforto sensorial”, completa a consultora.

Para reforçar a coordenação dos produtos, a Eucatex apresenta ainda os padrões Nude, Fumê Clássico e Urban na linha MDF BP Matt Soft, com acabamento fosco e toque suave.

Natura Matt e tecnologia Acqua Resist

A nova linha Natura Matt incorpora o acabamento Poro Supermatt, conhecido dos MDFs Eucatex, ao universo Eucafloor. São seis padrões alinhados ao portfólio MDF da marca: Carvalho Duna, Cumaru Nativo, Imbuia Caiapó, Itaparica, Louro Freijó e Tauari Amazônia.

“Os novos padrões refletem um momento em que o consumidor faz escolhas mais conscientes, priorizando qualidade, desempenho e permanência dos produtos”, informa Adriana Zikan, gerente de Produtos de Construção Civil da Eucatex.

As linhas Gran Elegance, Max Elegance e Square também recebem novos padrões. O Gran Elegance amplia a oferta de padrões-fantasia, como Mármore Imperador e Pietra Serena; Feijó Brasil e Nogueira Terracota passam a integrar a Max Elegance.

Os lançamentos de Eucafloor chegam com a tecnologia Acqua Resist, sistema de impermeabilização nas juntas das réguas que amplia a resistência à água e permite aplicação em ambientes como cozinhas e lavabos. Os pisos mantêm atributos como conforto térmico, proteção antibacteriana e facilidade de instalação, além de produção com HPP 100% oriundo de madeira de eucalipto reflorestado, uso de energia solar e redução de emissões.

Chapa de Fibras Laminada Premium BP

A nova Chapa de Fibras Laminada Premium BP combina chapa de fibras de 3 mm com revestimento BP de alta qualidade superficial. O produto é indicado para portas residenciais e comerciais, tamburatos, fundos de móveis, divisórias e painéis semi-ocos.

“A novidade amplia o valor percebido e as possibilidades de uso na indústria moveleira e nas marcenarias”, explica Andrea. Produzida por prensagem a quente em processo úmido, a chapa ativa a lignina natural da madeira, alcançando densidade aproximada de 1.000 kg/m³ e alta resistência físico-mecânica. O acabamento BP Matt Soft oferece superfície lisa, resistente a riscos, abrasão, calor moderado e umidade leve. O produto atende à norma ABNT NBR 15761 e incorpora a tecnologia Bacterban™.

Portas e divisórias

O pré-lançamento do Kit Porta de Correr Eucaprimer marca a entrada da Eucatex nesse segmento com produto pronto para instalação e personalização. O Kit Porta Eucaplac apresenta mais versatilidade, passando a ser Reversível e Regulável nos padrões Branco Max e Nogal Mel. Por fim, a Divisória Novitá Acústica amplia a linha premium ao incorporar desempenho acústico, no padrão Itaparica.

“Nosso objetivo é oferecer um sistema completo de soluções que dialoguem entre si, das paredes aos pisos, das portas às divisórias, integrando design, desempenho técnico e responsabilidade ambiental”, conclui Adriana Zikan.