Sincovaga promove curso sobre riscos psicossociais

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP), por meio do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, realiza no dia 10 de março, das 8h30 às 17h30, presencialmente, no auditório da entidade (Rua 24 de Maio, nº 35, 16º andar, Centro) e também online, o curso “Como identificar os fatores de risco psicossociais do trabalho”, com conteúdo aprofundado e direcionado à realidade do varejo alimentar.

A proposta é capacitar lideranças e profissionais técnicos para reconhecer, avaliar e mitigar situações que impactam diretamente a saúde mental dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas.

A programação foi estruturada em módulos que combinam fundamentação teórica e aplicação prática. O curso aborda inicialmente o conceito de riscos psicossociais, contextualizando-os dentro das Normas Regulamentadoras e das recentes atualizações relacionadas à gestão de saúde e segurança no trabalho. São apresentados os principais fatores de risco presentes no ambiente corporativo, como excesso de demanda, pressão por metas, jornadas extensas, falhas de comunicação, conflitos interpessoais, assédio moral, falta de reconhecimento e insegurança organizacional.

Na sequência, os participantes terão acesso a ferramentas para identificação e mapeamento desses riscos, incluindo a aplicação de questionários, entrevistas estruturadas, análise de indicadores internos (como absenteísmo e rotatividade) e observação das condições organizacionais. O curso também orienta sobre como integrar essas informações ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo alinhamento com as exigências legais.

Outro eixo central da capacitação trata das estratégias de prevenção e mitigação. São discutidas medidas organizacionais, como revisão de processos de trabalho, definição clara de responsabilidades, fortalecimento da comunicação interna, capacitação de lideranças e implantação de canais seguros para relatos de situações de risco. Também são apresentados exemplos práticos voltados ao ambiente supermercadista, onde a pressão operacional e o atendimento ao público exigem atenção redobrada à saúde emocional das equipes.

Além disso, o curso enfatiza o papel estratégico da liderança na promoção de um ambiente psicologicamente seguro, destacando como a gestão adequada desses fatores contribui para a redução de afastamentos, queda na judicialização trabalhista e melhoria do clima organizacional.

O treinamento integra as ações do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, uma iniciativa do Sincovaga-SP, que reu?ne atualmente mais de 820 profissionais das empresas do segmento do varejo alimentar, contando com o apoio da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (ABERGO) e da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho (ABRESST). O objetivo é oferecer informação qualificada e promover boas práticas de gestão em saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a sustentabilidade das empresas do setor.

As inscrições estão abertas pelo link: https://materiais.sincovaga.com.br/como-identificar-os-fatores-de-risco-psicossociais-do-trabalho