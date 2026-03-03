Consumer consolida parceria estratégica com Stone

A Consumer anuncia a consolidação da parceria oficial com a Stone, iniciativa voltada à oferta de condições financeiras exclusivas para pequenos e médios empreendedores do setor de alimentação. O principal objetivo da ação é criar um ecossistema de gestão e pagamento 360º.



Renato Almeida, CEO da Consumer, explica que em um mercado onde a agilidade na ponta (o fechamento da conta) define a satisfação do cliente, a parceria busca unir a inteligência de software da Consumer à funcionalidade financeira da Stone.



“Queremos colocar o restaurante em uma posição de privilégio, oferecendo não apenas ferramentas, mas uma vantagem competitiva real através de taxas diferenciadas, fluxo de caixa otimizado e uma operação sem fricção entre o pedido, pagamento e o recebimento”, afirma.



O executivo também destaca que o setor possui uma margem de lucro tradicionalmente apertada, em que cada percentual economizado nas taxas impacta diretamente a última linha do balanço (EBITDA). Segundo ele, a redução de custos fixos permite que o empreendedor tenha fôlego para reinvestir no negócio, seja em marketing, seja na melhoria do cardápio.



“O ganho pode ir além do financeiro: o suporte exclusivo 24h da Stone para clientes Consumer pode evitar que o restaurante perca vendas por problemas técnicos, algo que custa muito mais caro do que qualquer taxa”, acrescenta.

Pagamentos e integração operacional

Em 2024, o uso do cartão de crédito no Brasil atingiu R$ 2,8 trilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), noticiados pela Carta Capital. Já o total movimentado em todas as modalidades — crédito, débito e pré-pago — ultrapassou, pela primeira vez, R$ 4 trilhões.

Nesse cenário de crescimento dos meios eletrônicos de pagamento, a integração entre o sistema Consumer e as maquininhas Stone busca eliminar o chamado “trabalho de digitação”, que pode reduzir os erros humanos e a necessidade de conciliação bancária manual. Ao utilizar o SmartPOS Stone integrado ao sistema da Consumer, o pedido feito pelo restaurante flui automaticamente do atendimento para o financeiro e o estoque.

“Isso pode significar que o fechamento de caixa deixa de ser uma dor de cabeça de horas para se tornar um processo de minutos, em tempo real sobre o que foi vendido e como foi pago”, ressalta.

Segundo o CEO, muitos empreendedores ainda encaram falhas de comunicação e erros nos pedidos como “males necessários” do atendimento analógico. Para ele, a integração de sistemas reduz significativamente o ruído operacional ao automatizar processos e organizar o fluxo de informações.

Com isso, situações recorrentes, como esquecimento de itens, erros na divisão da conta e demora no atendimento no balcão, tendem a ser eliminadas ou minimizadas. “A tecnologia pode substituir o caos pela fluidez, permitindo que a equipe foque no que importa: a experiência do cliente, e não na resolução de problemas técnicos de pagamento”, observa.

Eficiência como vantagem competitiva

Atualmente, segundo o CEO da Consumer, a competitividade do setor não se resume apenas ao sabor da comida, mas também à eficiência da operação. Iniciativas que unem tecnologia e condições financeiras favoráveis têm como premissa permitir que o restaurante opere com uma estrutura mais enxuta e previsível.

“Ao reduzir desperdícios causados por erros de sistema e garantir taxas que respeitam o fluxo de caixa do empreendedor, o restaurante tem chances de manter preços competitivos no mercado sem sacrificar sua lucratividade”, analisa.

Nesse contexto, a exclusividade pode transformar a plataforma em um parceiro estratégico de crescimento.

