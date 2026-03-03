Smartly anuncia integração com a Amazon DSP para estender a criação inteligente e o gerenciamento de campanhas para a TV Conectada

A Smartly anunciou hoje uma integração com a Amazon DSP que permite aos anunciantes estender suas campanhas de vídeo da Smartly ao inventário de CTV premium da Amazon, incluindo Prime Video e Fire TV, e ao inventário de publishers terceirizados. A nova integração atendeàcrescente demanda do mercado,àmedida que o investimento em CTV acelera, com quase 70% dos profissionais de marketing1 planejando aumentar os orçamentos de streaming no próximo ano, buscando mais personalização, agilidade e resultados mensuráveis ??em suas campanhas. A integração da Smartly com a Amazon DSP está disponível globalmente, com recursos adicionais sendo lançados ainda em 2026.

A integração leva a ativação de TV por streaming aos fluxos de trabalho existentes dos anunciantes na Smartly por meio de três funcionalidades principais. A Smartly permite a otimização e personalização criativa com tecnologia de IA, desde canais sociais até streaming. Essa nova funcionalidade elimina os gargalos na produção criativa que impedem muitos anunciantes de ativar campanhas de CTV. Os anunciantes podem, então, criar, gerenciar e otimizar campanhas da Amazon DSP dentro do mesmo fluxo de trabalho que utilizam para publicidade em redes sociais, com visibilidade de desempenho em tempo real em todos os canais. A abordagem unificada permite a mensuração multicanal do alcance incremental e a capacidade de otimizar a realocação de orçamento com base em insights de desempenho.

“À medida que a CTV amadurece, entretenimento, comércio e redes sociais estão se fundindo em uma única experiência”, disse Melissa Yang, vice-presidente sênior de Ecossistemas e Aplicações de IA da Smartly. “Essa integração oferece aos profissionais de marketing a precisão de desempenho e a inteligência criativa que eles sempre esperaram da CTV, permitindo personalização em escala, otimização em tempo real e impacto em todo o funil de vendas. Com criativos inteligentes e acesso direto ao inventário premium da Amazon, a Smartly traz o rigor e a responsabilidade que os profissionais de marketing modernos exigem.”

“Impulsionar resultados de negócios impactantes em todos os canais é fundamental para os anunciantes, e essa parceria une campanhas de CTV e mídias sociais para um impacto máximo e mensurável”, disse Erin McGee, diretora de Parcerias e Marketing de Crescimento de Anunciantes da Amazon Ads. “Por meio dessa integração com a Amazon DSP, anunciantes e agências que trabalham com a Smartly agora podem estender seus criativos de mídias sociais comprovados para inventário de streaming premium em muito menos tempo — aumentando a eficiência, expandindo o alcance e tornando a ativação de TV por streaming tão simples quanto a publicidade em mídias sociais.”

À medida que as expectativas de desempenho dos anunciantes para a CTV aumentam, os profissionais de marketing precisam cada vez mais de mais do que alcance, eles precisam de visibilidade do desempenho criativo em todos os canais. A Smartly atende a essa necessidade conectando insights criativos, ativação e mensuração em uma única plataforma, oferecendo às marcas a agilidade e a precisão necessárias para gerar resultados em um cenário de mídia em rápida convergência.

Sobre a Smartly

A Smartly é a empresa de tecnologia de publicidade com inteligência artificial, classificada como líder no relatório The Forrester Wave™: Tecnologias de Publicidade Criativa. Nossa plataforma unifica criatividade e mídia para produzir ativos de imagem e vídeo inteligentes, dinâmicos e orientados por dados, otimizados para ativação perfeita em todos os canais. As marcas gerenciam, otimizam e escalam campanhas de alto desempenho em um só lugar, alcançando resultados validados pela PwC, incluindo um retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) de 5,5x e 42 minutos economizados a cada hora.

Atendemos mais de 800 marcas e gerenciamos mais de US$ 7 bilhões em investimentos publicitários globalmente. Com parcerias estratégicas nas principais plataformas de mídia, incluindo Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify e TikTok, ajudamos empresas da Fortune 500 a veicular publicidade relevante com rapidez e em grande escala. Apoiados por profundo conhecimento em mídia e suporte ao cliente de excelência, capacitamos as marcas a maximizar o desempenho e gerar resultados reais para os negócios. Acesse Smartly.io para saber mais.

1eMarketer, 2025

Contato para a Imprensa

Joseph J. Nuñez

Diretor Sênior de Comunicações Globais

joseph.nunez@smartly.io