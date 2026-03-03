Quiet luxury redefine estética com foco na naturalidade

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A estética contemporânea vive uma transformação marcada pela busca por resultados sutis e naturais. O movimento conhecido como quiet luxury, que valoriza discrição, sofisticação e identidade individual, tem se refletido diretamente na dermatologia estética. Mais do que corrigir imperfeições, os tratamentos atuais buscam preservar a qualidade da pele ao longo do tempo, respeitando o ritmo biológico e as características únicas de cada paciente.



Segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil realizou em 2024 quase 770 mil procedimentos não cirúrgicos, com destaque para as aplicações de toxina botulínica (351 mil) e ácido hialurônico (176 mil). Somando-se aos procedimentos de rosto, corpo e extremidades (2,3 milhões), o país ocupa a segunda posição entre os que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (6,1 milhões).



Os números confirmam a relevância da estética preventiva e regenerativa, que cresce em paralelo ao conceito de quiet beauty, tendência global que privilegia resultados discretos e bem-estar. De acordo com a médica pós-graduada em medicina estética e dermatologia clínica, Dra. Cibele Leite, o luxo hoje está justamente em não parecer que houve intervenção.



“O conceito se traduz na dermatologia por resultados sutis, que respeitam a identidade facial e valorizam a beleza individual. Atualmente, os pacientes buscam uma pele com viço, firmeza e harmonia, sem excessos ou mudanças abruptas. É uma estética que transmite cuidado, sofisticação e naturalidade”, avalia.



Esse movimento nasce de um amadurecimento coletivo. Para a Dra. Cibele Leite, envelhecer bem não significa congelar o rosto, mas manter a qualidade da pele ao longo dos anos. “Eu sempre reforço que não quero transformar a face de uma paciente de 60 anos para uma face de 20. A ideia é gerenciar o envelhecimento para que cada paciente alcance a melhor versão de si”, compartilha ela.



“Além disso, o excesso de procedimentos marcados e pouco naturais no passado gerou uma busca por abordagens mais conscientes, seguras e progressivas. A estética deixou de ser corretiva e passou a ser preventiva e regenerativa”, acrescenta.



Nos consultórios, já é possível perceber uma mudança no perfil dos pacientes. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), divulgado pelo portal Poder 360, aponta que o Brasil realiza cerca de 1,5 milhão de procedimentos estéticos por ano, impulsionado pela valorização da imagem pessoal e pela influência das redes sociais. “Os pacientes chegam ao consultório mais informados e com referências muito mais naturais. Não pedem para ‘mudar’, mas para melhorar”, afirma a médica.



“O foco está em longevidade estética, manutenção da identidade e resultados que acompanhem o tempo, em vez de lutar contra ele. O que ainda dificulta em alguns casos é alinhar expectativas quanto ao imediatismo da nossa sociedade. Resultados naturais e consistentes demandam mais tempo e cuidados”, completa.



A Dra. Cibele Leite explica que a dermatologia contemporânea vem incorporando protocolos combinados para alcançar resultados progressivos e discretos. Segundo ela, tecnologias avançadas, bioestimuladores, cuidados tópicos e injetáveis vêm sendo associados de forma personalizada, respeitando o ritmo biológico da pele. “São tratamentos pensados para construir resultados ao longo do tempo, com naturalidade e segurança, evitando excessos e intervenções isoladas”, destaca.



A médica reforça ainda que as tecnologias e estímulos biológicos têm desempenhado papel central na manutenção da qualidade da pele. “Eles estimulam o colágeno, melhoram textura, firmeza e qualidade da pele sem alterar traços. O objetivo não é transformar, mas sustentar uma pele saudável, funcional e bonita ao longo dos anos”, detalha.



“Cada pele tem uma história, um ritmo e necessidades próprias. A personalização permite respeitar essas individualidades, oferecendo resultados mais naturais, elegantes e duradouros. É justamente isso que diferencia um tratamento comum de uma experiência estética de alto nível. A beleza não tem um único padrão”, ressalta.



Para a Dra. Cibele Leite, a população está vivendo em uma nova era da dermatologia estética, em que menos é mais, desde que feito com critério, ciência e sensibilidade estética. “O verdadeiro luxo está no cuidado contínuo, na discrição, na segurança e em resultados que envelhecem bem junto com o paciente”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://dracibeleleite.com.br/