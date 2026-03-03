Assine
Rafa Tuma ilustra campanha do Grupo Bradesco Seguros

Filme mostra diferentes situações do cotidiano em que é possível contar com as soluções da seguradora.

DINO
DINO
Repórter
03/03/2026 11:37

crédito: DINO
O Grupo Bradesco Seguros lançou uma campanha institucional ilustrada por Rafa Tuma. A peça principal é um filme que apresenta situações do cotidiano em que diferentes modalidades de seguro podem ser utilizadas como suporte na solução de imprevistos.

O conteúdo traz exemplos como pneu furado e mala extraviada e mostra, em cenas distintas, referências a seguros de automóvel, viagem e residencial. A narrativa utiliza linguagem inspirada em quadrinhos, com onomatopeias e recursos visuais para representar ações e reações dos personagens. A campanha é assinada pela AlmapBBDO e conta com narração de Gabriel Louchard.

Segundo Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a proposta da campanha é ampliar a associação do seguro com situações cotidianas. A veiculação começou no domingo, 1º de março, na TV aberta.

Além do filme, a companhia informou que passou a utilizar inteligência artificial (IA) em alguns conteúdos voltados às redes sociais. Foram produzidos vídeos que apresentam o seguro como alternativa para diferentes situações cotidianas. Os materiais estão disponíveis no perfil oficial da empresa no Instagram.

As ações digitais fazem parte da campanha “Vai Que…”, que utiliza o humor para abordar a importância de estar protegido diante de situações inesperadas.

Link do vídeo: "VAI QUE..." | Bradesco Seguros?


Website: https://www.youtube.com/watch?v=P65GWdfP20w

