Mundo Corporativo

Vínculo anuncia Débora Brito como nova CTO

Executiva chega em momento de expansão da startup de inclusão escolar.

03/03/2026 11:03

A startup educacional Vínculo, criadora de uma plataforma baseada em inteligência artificial (IA) para inclusão escolar de pessoas com deficiência (PcD), transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades, acaba de anunciar Débora Brito como sua nova CTO. A chegada da executiva acontece em um momento de expansão da empresa.

Débora é formada em Tecnologia da Informação e possui MBA em Gestão de Projetos. Com experiência de mais de 10 anos, sua trajetória inclui passagens por Jitterbit LATAM, Benner e Cota Melhor.

“A contratação da Débora representa um passo estratégico muito importante para nós. A experiência dela será fundamental para fortalecermos nossa infraestrutura e ampliarmos o alcance da educação especial e inclusiva no Brasil”, afirma Rafael Anselmo, fundador e CEO da Vínculo.

“É uma grande satisfação integrar o time da Vínculo, uma empresa que une tecnologia e visão social com foco claro em transformação. Meu objetivo é contribuir para a evolução da plataforma, garantindo inovação, eficiência e escalabilidade, a fim de gerar um impacto positivo na vida das pessoas que enfrentam dificuldades no processo de aprendizagem”, ressalta Débora.

Fundada em 2019, a Vínculo atualmente apoia mais de 5 mil alunos especiais de escolas públicas e privadas em todo o país. A expectativa é de que o número de estudantes atendidos pela plataforma digital chegue a 20 mil até o fim deste ano.

