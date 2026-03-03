DOOH avança no Brasil e impulsiona mídia indoor

A mídia digital fora de casa (DOOH) tem registrado aumento de atenção no planejamento de anunciantes no Brasil. A pesquisa Panorama DOOH 2025, do IAB Brasil em parceria com a Galaxies, indica que 71% dos respondentes pretendem ampliar investimentos no canal, evidenciando movimento de expansão do formato no país.

Nesse contexto, estruturas digitais instaladas em ambientes fechados — como pontos de venda (PDV), academias, clínicas e centros comerciais — passam a integrar esse ecossistema. Reportagem do portal Terra sobre vitrines digitais destaca o avanço do uso de displays como canal de mídia em diferentes setores da economia.

Mídia indoor e integração ao DOOH

A mídia indoor corresponde à exibição de conteúdos digitais em ambientes fechados com circulação de pessoas. Integradas a redes digitais, essas telas podem operar com atualização remota, segmentação por localidade e organização de campanhas conforme estratégia de comunicação.

A ampliação do DOOH também acompanha a digitalização de ambientes comerciais e corporativos, movimento observado em diferentes setores da economia. A incorporação de telas digitais em espaços físicos tem sido utilizada como complemento a estratégias omnichannel, integrando comunicação online e offline no ponto de contato com o consumidor.

Interiorização e operação local

O crescimento da retail media no Brasil também tem sido tema de reportagens especializadas. Reportagem do portal E-Commerce Brasil aponta a expansão dessa frente dentro do mercado publicitário digital. Nesse cenário, operadores regionais têm estruturado redes de telas em ambientes físicos, organizando a programação por meio de sistemas de gestão de conteúdo.

Infraestrutura e gestão tecnológica

A operação de redes de mídia indoor envolve telas digitais, dispositivos de reprodução e conectividade à internet, além de plataformas responsáveis pelo agendamento e monitoramento das peças exibidas.

Soluções como o Yeloo Player são utilizadas para centralizar a programação e realizar atualizações remotas em múltiplos pontos de exibição. Segundo Silvio Matos, CEO da Yeloo, “o empreendedorismo é uma das forças que mais geram transformação econômica, especialmente quando aliado à comunicação regional e digital”.