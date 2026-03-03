Entrega em 24 horas acelera demanda por galpões urbanos

A expectativa por entregas cada vez mais rápidas deixou de ser tendência para se consolidar como novo padrão de consumo. Pesquisa divulgada pela Capital One Shopping aponta que 80% dos consumidores esperam opções de entrega no mesmo dia, elevando o nível de exigência sobre varejistas e marketplaces e pressionando toda a cadeia logística a ganhar mais eficiência e previsibilidade.

O movimento já se reflete na atuação de grandes plataformas globais e nacionais, que ampliam a oferta de entregas em poucas horas como diferencial competitivo. Nesse cenário, a proximidade física entre estoque e consumidor torna-se decisiva para cumprir a promessa de prazo sem comprometer margem, experiência e escala.

É nesse contexto que os galpões urbanos ganham protagonismo. Estruturas localizadas em regiões estratégicas, integradas a sistemas de gestão e conectadas à malha de última milha, reduzem o tempo de deslocamento, ampliam a janela operacional e permitem maior controle sobre o fluxo de pedidos. Segundo pesquisa realizada pela GoodStorage, a localização continua sendo o fator mais relevante na jornada de busca por um galpão logístico urbano, citado por 70% dos respondentes. A importância da localização estratégica (acesso a rodovias e áreas urbanas) fortaleceu-se, com 91% afirmando que isso influencia muito o bom funcionamento do negócio.

A GoodStorage atua nesse segmento com soluções voltadas à armazenagem urbana e à flexibilidade operacional. A empresa atende clientes de grande porte, como Mercado Livre e Shopee, oferecendo espaços preparados para operações omnicanal, com infraestrutura adequada para giro acelerado de estoque e integração logística.

“A consolidação da entrega em até 24 horas exige uma mudança estrutural na forma como as empresas organizam seus estoques. Não se trata apenas de transporte mais rápido, mas de posicionamento estratégico de mercadorias e eficiência operacional dentro das cidades. Os nossos galpões urbanos cumprem exatamente esse papel”, afirma Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage.

Além de atender à demanda pelo “same day delivery”, a descentralização dos estoques contribui para maior previsibilidade na operação, redução de rupturas e melhor experiência do consumidor final. Em períodos de pico, como datas promocionais e sazonalidades específicas, a possibilidade de rápida expansão da capacidade operacional se torna um diferencial relevante.

De acordo com a pesquisa E-commerce Trends 2026, 88% dos consumidores brasileiros compram online, demonstrando uma nova realidade do comércio. Com isso, a logística passa a ocupar posição central na estratégia de crescimento das empresas. Para a GoodStorage, investir em infraestrutura urbana integrada à tecnologia é um passo essencial para sustentar o novo padrão de entrega que o consumidor já considera básico.