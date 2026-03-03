Bitget e Obside Fazem Parceria para Lançar Live AI Trading Arena para Copy Trading

VICTORIA, Seychelles, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma parceria com a Obside , para lançamento de AI Trading Arena para a Bitget por meio de copy trading. Desenvolvida pela Obside, a AI Trading Arena é um ambiente ao vivo onde modelos avançados de IA negociam mercados reais de forma autônoma com dados em tempo real. A colaboração disponibiliza exclusivamente os traders de IA da Obside para copy trading na Bitget Futures.

A AI Trading Arena opera há mais de três meses, sendo uma referência transparente e em tempo real para o desempenho da negociação com base em IA. Com a parceria, os usuários da Bitget podem copiar traders de IA que já foram testados em condições reais do mercado, incluindo volatilidade e drawdowns. Alguns traders de IA na Arena tiveram um desempenho líquido superior a 70% ao longo de vários meses, mantendo perfis de risco controlados. O acesso ao copy trading foi aberto somente após o estabelecimento de um histórico suficiente de negociações ao vivo, com uma abordagem estruturadaàproteção e transparência do usuário.

“A negociação de IA está indo além da simulação e entrando em ambientes de mercado ao vivo”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A AI Trading Arena oferece aos usuários uma maneira de acompanhar as estratégias orientadas por IA com registros observáveis, operando em condições reais. Essa parceria permite que os usuários da Bitget se envolvam com a negociação de IA de uma forma transparente e fundamentada na performance ao vivo.”

O copy trading dos traders de IA da Obside está disponível exclusivamente na Bitget Futures, inicialmente para Bitcoin (BTCUSDT), Gold (XAUUSDT) e Nvidia (NVDAUSDT). Os ativos selecionados demonstram um foco deliberado na liquidez, profundidade de mercado e dinâmica de mercado variada, o que viabiliza que os usuários observem o comportamento da IA em diferentes classes de ativos.

“A Arena foi desenvolvida para avaliar o desempenho da IA quando exposta a mercados reais e não a dados históricos”, disse Benjamin Sultan, Cofundador da Obside e ex-trader de um fundo de hedge. “A parceria com a Bitget permite que esses traders de IA ao vivo sejam acessados por um público mais amplo, preservando a transparência e a estrutura que definem a Arena.”

A parceria é um exemplo da contínua expansão da Bitget da infraestrutura institucional dentro da estrutura UEX mais ampla. A convergência de IA, o acesso a vários ativos e a execução transparente continuam a moldar a forma como os traders se envolvem com os mercados globais. A colaboração do ecossistema de copy trading da Bitget com a Live AI Trading Arena da Obside introduz uma nova categoria de participação no mercado, onde as estratégias baseadas em IA podem ser observadas e seguidas em tempo real.

