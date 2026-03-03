Bitget Divulga Prova de Reservas de Fevereiro de 2026, Mantém o Índice de Reserva Total em 169%
VICTORIA, Seychelles, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, publicou sua Prova de Reservas (PoR) de janeiro de 2026, confirmando o apoio total aos ativos dos usuários durante um mês marcado pelo aumento da volatilidade do mercado e pela mudança de opinião dos investidores.
O documento de fevereiro cobre BTC, ETH, USDT e USDC, com dados de reserva correspondentes publicados na página de transparência de Prova de Reservas da Bitget. Como nas divulgações anteriores, a atualização inclui atestados de carteira na cadeia e uma ferramenta de autoverificação que permite que os usuários confirmem sua inclusão na árvore Merkle usando identificadores anônimos, para a preservação da transparência e a privacidade.
A partir do período de relatório de fevereiro, a Bitget teve uma taxa de reserva total de 169%, permanecendo bem acima do benchmark de 1:1 padrão da indústria. Os índices de reserva de ativos específicos são: 352% para BTC, 147% para ETH, 100% para USDT e 104% para USDC, confirmando que todos os saldos dos usuários dos principais ativos estão totalmente cobertos por reservas on-chain.
“Em períodos de incerteza, a transparência é ainda mais importante”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Fevereiro continuou a testar a confiança do mercado, mas nossas reservas permaneceram consistentemente acima do exigido. A Prova de Reservas não é um documento reativo e sim uma demonstração do nosso compromisso interno de refletir como a Bitget opera em todos os ciclos do mercado."
Apesar da persistente pressão macroeconômica e da elevada volatilidade, a estrutura de reservas da Bitget permaneceu estável, garantindo o acesso ininterrupto aos fundos dos usuários e às operações da plataforma. A Prova de Reservas atua como um componente central da estrutura de segurança mais ampla da Bitget, operando juntamente com seu Fundo de Proteção e sistemas de monitoramento contínuos de riscos. A verificação de raiz Merkle viabiliza que os usuários validem saldos de forma independente, sem expor dados pessoais ou de conta.
À medida que a Bitget continua a expandir seu modelo de Exchange Universal, integrando criptomoedas, ativos tokenizados e mercados on-chain em um ambiente de negociação unificado, a geração regular de relatórios de Prova de Reservas permanece fundamental. As divulgações contínuas fornecem aos usuários uma visão clara e verificável da solvência da plataforma, reforçando a confiança diante das constantes mudanças das condições do mercado.
Para ler a mais recente Prova de Reservas da Bitget, clique aqui.
Sobre a Bitget
Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.
Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord
Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com
Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.
Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aad8d6fd-5e38-4ccf-b6d5-8c7dde36c2c9
