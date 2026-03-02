SBC Medical nomeia Sheng-FU Hsiao como diretor de tecnologia (CTO) Aproveitando o big data médico de 283 locais globais e 6,63 milhões de consultas anuais para construir uma infraestrutura de gestão médica escalável e impulsionada por IA

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” ou a “Empresa”), fornecedora global de serviços abrangentes de consultoria e gestão para empresas médicas e suas clínicas, anunciou hoje a nomeação de Sheng-FU Hsiao como diretor de Tecnologia (CTO), a partir de 1º de março de 2026. Esta nomeação está alinhada com a estratégia de gestão da Empresa para 2026, “Sofisticação da estrutura de gestão através da IA e DX”, e reforça a sua equipa de liderança para acelerar a transformação tecnológica.

SBC Medical Appoints Sheng-FU Hsiao as CTO Leveraging Medical Big Data from 283 Global Locations and 6.63 Million Annual Patient Visits to Build a Scalable, AI-Driven Medical Management Infrastructure

A SBC Medical está fazendo a transição de um modelo de gestão tradicional intensivo em mão de obra para uma infraestrutura impulsionada por IA para enfrentar os desafios estruturais do setor médico, como produtividade, qualidade e transparência. A Empresa pretende estabelecer um sistema operacional de última geração — uma “Infraestrutura de Gestão Automatizada” que otimiza tudo, desde o apoioàtomada de decisões até a execução operacional, com alta reprodutibilidade e escalabilidade.

Para liderar essa mudança tecnológica, a SBC Medical deu as boas-vindas ao Sr. Hsiao, que traz um histórico comprovado de liderança em organizações especializadas em IA e estabelecimento de governança de TI para empresas pré-IPO. Em suas funções anteriores, o Sr. Hsiao automatizou com sucesso operações em grande escala, incluindo a implementação de centrais de atendimento com IA que reduziram as necessidades de mão de obra em aproximadamente 31% (equivalente a cerca de 50 funcionários) e melhoraram os tempos de resposta em 30%. Ele também liderou a modernização de sistemas legados de 20 anos para arquiteturas flexíveis de microsserviços. Na SBC Medical, o Sr. Hsiao supervisionará a modernização dos sistemas centrais existentes e transformará os vastos dados clínicos, de clientes e de gestão do Grupo em um ativo estratégico de IA, garantindo os mais altos padrões de segurança, ética e governança de dados.

Principais iniciativas para a transformação da IA

O Sr. Hsiao trabalhará em conjunto com o vice-presidente Yuya Yoshida para liderar a estratégia de IA do Grupo. Ao integrar a visão do “SBC AI Lab” — a organização de desenvolvimento interno liderada pelo Sr. Yoshida — com as capacidades de execução técnica do Sr. Hsiao, a empresa irá redesenhar o seu “sistema operacional” de gestão para além da simples eficiência operacional.

1. Operações autônomas e gestão avançada

Implementação de infraestrutura impulsionada por IA para otimizar todos os processos, desde tarefas administrativas até fluxos de agendamento de pacientes. Esse modelo escalável visa suprimir as taxas de custo fixas durante a expansão dos negócios.

Implementação de centrais de atendimento com IA: assegurar disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e reduzir o tempo de resposta às consultas em 30%.

assegurar disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e reduzir o tempo de resposta às consultas em 30%. Modernização dos sistemas centrais: reduzir os prazos de implementação de novas funcionalidades e atualizações, por meio da modernização dos sistemas centrais que operam em 283 unidades globais*1.

reduzir os prazos de implementação de novas funcionalidades e atualizações, por meio da modernização dos sistemas centrais que operam em 283 unidades globais*1. Expansão da automação administrativa: ampliar o uso de IA para elevar o nível de automação das tarefas administrativas, reduzindo a perda de estoque e as horas de trabalho manual.

ampliar o uso de IA para elevar o nível de automação das tarefas administrativas, reduzindo a perda de estoque e as horas de trabalho manual. Promoção do desenvolvimento interno: maximizar o ROI e diminuir os custos de desenvolvimento por meio do fortalecimento das capacidades internas.

maximizar o ROI e diminuir os custos de desenvolvimento por meio do fortalecimento das capacidades internas. Integração e utilização de dados de consultas médicas: aprimorar a alocação de médicos e elevar as taxas de conversão de aconselhamento, aproveitando os dados de 6,63 milhões de consultas médicas anuais*2.

Observações:

*1: Números referentes ao final de dezembro de 2025, incluindo as clínicas da marca SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH, JUN CLINIC e OrangeTwist.

*2: Números referentes ao final de dezembro de 2025, incluindo clínicas da marca SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH e JUN CLINIC (com algumas exceções). Esses números excluem consultas gratuitas. O número de pacientes únicos e as taxas de repetição para AHH e JUN CLINIC são estimados com base na proporção em relação ao número anual de pacientes das marcas SBC, Rize Clinic e Gorilla Clinic.

2. Inovação em Experiência do Cliente (UX)

Desenvolvimento de um “Concierge de IA” que oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, e “Espelhos de IA” para visualização objetiva de dados dos resultados do tratamento, aprimorando a transparência médica.

3. Expansão global do sistema operacional médico

Implementação da plataforma de gerenciamento nativa de IA, comprovada no Japão, em mercados globais, incluindo os EUA e o Sudeste Asiático, para replicar rapidamente operações clínicas de alta qualidade.

Sobre Sheng-FU Hsiao

Após se formar na National United University em Taiwan, o Sr. Hsiao estudou na Curtin University, na Austrália. Depois de uma carreira em gestão comercial na China, mudou-se para o Japão em 2008. Atuou como CTO por mais de oito anos em diversas organizações, impulsionando o crescimento por meio de reestruturação e desenvolvimento avançado. Mais recentemente, atuou como diretor-executivo e CTO em uma empresa especializada em IA. Ele é fluente em japonês, inglês, mandarim e taiwanês.

Comentário de Sheng-FU Hsiao

“Estou confiante de que a implementação da ‘Infraestrutura de Gestão Automatizada’ idealizada pela SBC Medical provocará uma mudança de paradigma no setor médico. Trabalhando com o Sr. Yoshida, estou comprometido em transformar nossos vastos ativos de dados em valor, oferecendo o mais alto padrão de experiência médica a clientes em todas as partes do mundo e criando um ambiente no qual os profissionais de saúde possam se concentrar em tarefas altamente especializadas.”

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical Group Holdings Incorporated é um grupo médico abrangente que opera uma ampla variedade de negócios franqueados em diversos campos da medicina, incluindo medicina estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, odontologia, AGA (restauração capilar) e oftalmologia. A empresa administra um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global, especialmente nos Estados Unidos e na Ásia, por meio tanto de operações diretas quanto de iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a empresa foi listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para inclusão no Índice Russell 3000®, um amplo índice de referência do mercado acionário dos Estados Unidos. Guiada por seu Propósito de Grupo — “Contribuir para o bem-estar das pessoas ao redor do mundo por meio da inovação médica” — a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a oferecer serviços médicos seguros, confiáveis e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece ainda mais sua reputação internacional de qualidade e confiança em cuidados médicos.

Para informações adicionais, visite https://sbc-holdings.com/. Para mais conteúdos e atualizações da SBC Holdings, siga-nos no LinkedIn.

Declarações prospectivas: Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são fatos históricos ou declarações sobre as condições atuais, mas representam apenas as crenças da Empresa em relação a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e estão fora do controle da Empresa. Essas declarações prospectivas refletem as visões atuais da Empresa com relação, entre outras coisas, aos planos e estratégias de lançamento de produtos da Empresa; crescimento da receita e dos lucros; e perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “almeja” ou “espera”, ou o negativo desses ou termos semelhantes. A Empresa adverte os leitores a não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, pressupostos ou mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não são garantias de desempenho futuro. A Empresa não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias em que tais declarações se baseiam, exceto conforme exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a Empresa prevê-los todos; tais fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias globais, regionais ou locais, e aqueles listados sob o título "Fatores de Risco" e em outras partes dos documentos da Empresa arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a "SEC"), que podem ser acessados ??no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Chefe do Departamento de Relações com Investidores

Akiko Wakiyama / Chefe de Relações Públicas

ICR LLC (horário dos EUA)

Bill Zima / Sócio-gerente