Hospital Luz Vila Mariana integra ranking da Newsweek

O Hospital Luz Vila Mariana passou a integrar a lista dos 100 melhores hospitais do Brasil no ranking World’s Best Hospitals 2026, divulgado pela revista norte-americana Newsweek. A inclusão posiciona a unidade entre as instituições brasileiras avaliadas na publicação e amplia sua presença em análises de alcance internacional.

Com atuação nas áreas materno-infantil, cardiologia, oncologia, ortopedia e neurologia, o Hospital Luz Vila Mariana participa do levantamento a partir de critérios que consideram indicadores assistenciais e operacionais. A presença no ranking está relacionada ao modelo de atendimento adotado pela instituição, à estrutura disponível para suporte clínico e ao acompanhamento de indicadores institucionais.

O resultado reflete o trabalho conduzido pelas equipes assistenciais e multiprofissionais ao longo dos últimos anos. A participação no ranking demonstra o alinhamento do hospital aos critérios avaliados internacionalmente, incluindo protocolos assistenciais, monitoramento de indicadores e práticas voltadas à segurança do paciente.

O ranking é elaborado pela Newsweek em parceria com a plataforma de dados Statista. Na edição de 2026, mais de 2.500 hospitais de 32 países foram analisados com base em quatro eixos: recomendações de especialistas médicos; métricas hospitalares, como higiene, segurança e tempo de espera; indicadores de experiência do paciente; e desfechos relatados pelos pacientes, relacionados à qualidade de vida e funcionalidade após o atendimento.

Ao integrar a lista dos 100 melhores hospitais do Brasil, o Hospital Luz Vila Mariana passa a compor o conjunto de instituições brasileiras avaliadas no estudo internacional referente ao ano de 2026.