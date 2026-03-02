Festival Santos em Cena transforma Centro Histórico em palco

O Centro Histórico de Santos recebeu, nos dias 26 e 31 de janeiro, o Festival Teatral Itinerante Santos em Cena, iniciativa cultural que propôs um percurso cênico dedicado a José Bonifácio de Andrada e Silva. A ação transformou as ruas do centro de Santos em palco, integrando patrimônio histórico e dramaturgia em uma experiência aberta ao público.

Com direção de Daniel Valverde, a encenação foi conduzida pela narrativa de trabalhadores do Porto, que estabeleceram diálogo direto com os espectadores ao longo do trajeto. A proposta utilizou elementos do teatro de rua para aproximar público e história, promovendo interação por meio de intervenções e passagens performáticas que incorporaram o ambiente urbano à construção dramatúrgica.

O percurso teve início na região da Rua José Ricardo com a Rua do Comércio, nas proximidades da Frontaria Azulejada, um dos marcos arquitetônicos do Centro Histórico. Durante as apresentações, o espaço urbano deixou de ser apenas cenário e passou a integrar a narrativa, reforçando a relação entre memória, território e expressão artística.

As sessões ocorreram em dois horários no dia 26 de janeiro, às 11h e às 15h, e no dia 31, nos mesmos horários, reunindo público ao longo do trajeto proposto pela organização. A circulação pelas vias históricas evidenciou o potencial do Centro como espaço para manifestações culturais itinerantes, estimulando a ocupação qualificada da área central.



O projeto Santos em Cena foi patrocinado pela Autoridade Portuária de Santos, entidade vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal. A Autoridade Portuária de Santos é responsável pela administração do Porto de Santos, desempenhando papel estratégico na logística e na infraestrutura portuária nacional, além de apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento institucional e à integração com a comunidade local.

A iniciativa contou com patrocínio master da Autoridade Portuária de Santos. O projeto teve como proponente o Visite Santos Convention & Visitors Bureau, produção da Reativa Produções, gestão do Grupo Via Arte e concepção e autoria da empresa Turismo & Ideias e Central de Receptivo.

A realização das apresentações em vias públicas possibilitou que a atividade ocorresse fora de espaços culturais convencionais, utilizando áreas abertas do Centro Histórico como parte do percurso cênico. O formato itinerante permitiu a circulação do elenco e do público por diferentes pontos da região, integrando ruas e edificações históricas ao desenvolvimento da encenação.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





