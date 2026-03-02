NTT DOCOMO BUSINESS e Airlinq formam parceria estratégica para IoT mundial

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (anteriormente NTT Communications Corporation; Sede: Chiyoda-ku, Tóquio; Presidente e Diretor Executivo: Katsushige Kojima; "NTT DOCOMO BUSINESS") e Airlinq Inc. (Sede: Califórnia, EUA; Diretor Executivo: Sunil Kaul; "Airlinq"), provedora mundial de soluções de AIoT e plataformas de gerenciamento de conectividade autônoma (CMP)1, assinaram uma parceria estratégica para expandir a oferta de soluções globais conectadasàIoT em mercados com requisitos regulatórios de telecomunicações diversos e específicos de cada país2.

Conceptual Overview of This Partnership

1. Conhecimento especializado

A implantação mundial de dispositivos e serviços habilitados para IoT continua acelerando, sobretudo em setores de mobilidade como o automotivo e o de máquinas de construção. À medida que se expandem os serviços conectados, incluindo veículos conectados, a tendência é que se tornem cada vez mais comuns3 - para expandir além das fronteiras, as empresas exigem cada vez mais conectividade confiável e modelos operacionais consistentes ao redor do mundo.

Ao mesmo tempo, as regulamentações de telecomunicações e os marcos de licenciamento diferem de país a país e de região a região. Em alguns mercados, o uso de roaming de longa duração, como o roaming permanente ou outros tipos de prestação de serviços permanentes por operadoras estrangeiras sem licenças locais, pode ser restringido, criando desafios para implementação mundial da IoT.

Enfrentar estes desafios muitas vezes exige coordenação técnica e jurídica com diversas partes interessadas, incluindo transportadoras locais e autoridades competentes, o que aumenta a complexidade operacional para empresas em expansão internacional.

Neste contexto, a NTT DOCOMO BUSINESS, com experiência comprovada na prestação de serviços de IoT no setor de mobilidade a nível mundial, e a Airlinq, com profundo conhecimento e um ecossistema de plataformas com operadoras locais em vários ambientes regulatórios, formaram uma parceria estratégica para viabilizar serviços de IoT estáveis, conforme as normas e escaláveis ??em todo o mundo.

2. Visão geral da parceria estratégica

Ao combinar suas plataformas e conhecimentos especializados, as duas empresas irão unificar ambientes de conectividade e modelos operacionais fragmentados em diferentes países e operadoras, enquanto reduz a complexidade operacional dos serviços globais de IoT.

Isto irá permitir que os clientes estabeleçam um modelo operacional unificado para uma prestação de serviços fluida e sustentável em todo o mundo, sem terem que lidar individualmente com os requisitos regulamentares e de conectividade específicos de cada país ou operadora.

A NTT DOCOMO BUSINESS e a Airlinq irão fornecer em conjunto:

Gestão unificada de SIM e conectividade entre países e operadoras

Troca flexível de perfis usando eSIM/eUICC 4

Alinhamento regulatório e suporteàconformidade local mediate cooperação com operadoras locais

Estes recursos irão reduzir significativamente a carga de gerenciar operações complexas de conectividade IoT em diversos países.

Principais áreas de cooperação

Gerenciamento unificado de SIM e conectividade via CMP

Ao aproveitar a plataforma CMP da Airlinq e, quando necessário, se integrar às plataformas CMP das operadoras locais, a parceria estratégica irá permitir a visibilidade e o gerenciamento unificados dos ativos SIM e do status de conectividade em vários países e redes móveis. Conectividade flexível usando eSIM/eUICC

Ao utilizar o provisionamento remoto SIM5, os clientes podem alternar para perfis SIM de operadoras locais sem necessidade de substituição física do SIM, o que possibilita operações e implantações eficientes, alinhadas aos requisitos locais em diversos mercados. Alinhamento regulatório e suporteàconformidade local

A parceria estratégica dará suporteàcontratação eàcoordenação operacional com as operadoras locais, quando necessário, ajudando os clientes a fornecer serviços de conectividade conforme os requisitos legais e regulamentares locais. Suporte completo, do planejamento às operações

A NTT DOCOMO BUSINESS irá prover suporte completo, desde o planejamento e implementação até as operações contínuas, para que os clientes possam implantar e executar serviços globais de IoT sem precisar gerenciar diversos provedores ou fazer ajustes país por país.

3. Funções e responsabilidades

NTT DOCOMO BUSINESS

Oferecer soluções completas para empresas que implementam dispositivos e serviços de IoT

Liderar a governança e a execução de projetos

Gerenciar a estrutura operacional de cooperação para a parceria estratégica

Airlinq

Oferecer soluções CMP e eSIM/eUICC

Coordenar com operadoras locais

Dar suporte ao alinhamento eàconformidade regulamentar, incluindo a execução contratual e operacional

4. Comentários da direção executiva

Kazuo Komine, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Serviços 5G e IoT da Divisão de Serviços de Plataformas da NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

"Em setores como o automotivo, garantir conectividade mundial estável se tornou essencial para serviços e negócios baseados na IoT. Contudo, muitos mercados exigem considerações especiais devido a restrições regulatórias e operacionais, o que torna a implementação e a operação contínua um desafio significativo para os clientes. Mediante nossa parceria estratégica com a Airlinq, oferecemos soluções eficazes para estes desafios, possibilitando conectividade móvel de IoT compatível, estável e flexível em vários ambientes regulatórios para apoiar a expansão internacional de nossos clientes e o crescimento sustentável dos setores de IoT."

Sunil Kaul, Diretor Executivo da Airlinq Inc.

“A escala mundial da IoT não está mais limitada pela tecnologia, mas sim pela regulamentação. Junto com a NTT DOCOMO BUSINESS, removemos estas barreiras e permitimos que as empresas implementem serviços de IoT compatíveis e preparados para o futuro em qualquer lugar do mundo."

5. Perspectivas futuras

Através desta parceria estratégica, a NTT DOCOMO BUSINESS e a Airlinq irão oferecer soluções conectadas, alinhadas aos requisitos regulatórios e de conectividade locais, em mercados internacionais, abrangendo todo o ciclo de vida, desde o planejamento pré-implantação até as operações pós-implantação.

As duas empresas darão apoio às organizações que buscam iniciativas mundiais de IoT em setores de mobilidade, como automotivo, máquinas de construção e equipamentos agrícolas, atuando como parceiras para acelerar a transformação digital e a expansão comercial internacional.

1. Plataforma de gerenciamento de conectividade autônoma (CMP): Um sistema utilizado para gerenciar e controlar a conectividade e as informações referentes ao SIM para dispositivos IoT de modo unificado. 2. Mercados com requisitos regulatórios complexos em telecomunicações: Mercados que podem restringir ou limitar o uso de roaming de longa duração ou serviços de conectividade permanente por operadoras estrangeiras sem licenças locais. 3. Veículos conectados: Veículos equipados com recursos de comunicação que se conectam a redes e plataformas em nuvem para habilitar funções como monitoramento de status, rastreamento de localização, atualizações de software e serviços de valor agregado. 4. eUICC (placa de circuito integrado universal incorporada): Uma arquitetura SIM que armazena e gerencia com segurança diversos perfis de operadoras. 5. Provisionamento remoto do SIM: Um mecanismo que permite o download e a troca remota de perfis SIM de operadoras em dispositivos habilitados para eSIM sem necessidade de substituição física do SIM.

Sobre a NTT DOCOMO BUSINESS

A NTT Communications Corporation mudou seu nome para NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. em 1º de julho de 2025. Como uma plataforma de transformação digital industrial e regional que impulsiona a transformação digital em vários setores e comunidades, viabilizamos o desenvolvimento de uma sociedade descentralizada, autônoma e colaborativa, onde empresas e comunidades possam prosperar de modo sustentável. Nossa missão é gerar novo valor e ajudar a criar prosperidade para todos.

Para mais informação

Para consultas em geral

Departamento Global de Serviços de Carros Conectados, 5G e IoT

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

global_connected_car_pr@ntt.com

Airlinq Inc.

info@airlinq.com

Para a mídia

Escritório de Relações Públicas

Escritório de Comunicação Corporativa, Departamento de Planejamento Corporativo

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

pr-cp@ntt.com

Public Relations Airlinq Inc.

pr@airlinq.com