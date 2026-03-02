Thales define pioneirismo mundial em segurança quântica para redes 5G

A computação quântica tem o potencial de cessar os métodos de criptografia atuais no futuro, ao colocar em risco as comunicações móveis, os dados pessoais e a infraestrutura crítica. Para as operadoras de telecomunicações, isto não é uma questão teórica distante: as redes 5G sustentam tudo, desde smartphones e veículos conectados até serviços de emergência, indústria e infraestrutura nacional.

O desafio é a escala. Substituir milhões de dispositivos sempre que os padrões de segurança evoluem não é prático nem sustentável. O setor precisa de um novo enfoque. Com esta demonstração, a Thales mostra que a segurança pode ser atualizada de modo remoto e instantâneo, diretamente nos cartões SIM e eSIM prontos para uso. Esta capacidade, conhecida como agilidade criptográfica, permite que os operadores adaptem suas proteções de segurança conforme as ameaças e os padrões evoluem, sem precisar esperar por novas gerações de produtos.

De fato, esta inovação evidencia como a Thales pode intensificar a segurança de SIMs e eSIMs já implantados, baixando remotamente algoritmos criptográficos pós-quânticos diretamente ao cartão. Isto ocorre de modo transparente em segundo plano, ao preservar dados e serviços existentes, enquanto aperfeiçoa a segurança de forma instantânea. Com a abordagem cripto-ágil exclusiva da Thales, as operadoras podem atualizar remotamente a proteção do dispositivo sem precisar substituir cartões, trocar aparelhos ou interromper a conectividade.

Também significa que as redes 5G podem permanecer seguras, resilientes e confiáveis ??ao longo do tempo, mesmo com a computação quântica se tornando realidade. Esta demonstração bem-sucedida é a primeira do gênero e envia um sinal forte ao mercado:

A segurança quântica pode ser implementada remotamente, sem necessidade de trocar dispositivos ou interromper o serviço.

As redes móveis podem evoluir com segurança ao longo do tempo, mesmo com a mudança das ameaças.

As operadoras de telecomunicações podem proteger investimentos a longo prazo enquanto se preparam para a próxima era da computação quântica.

A iniciativa também tem por base a forte liderança da Thales em criptografia pós-quântica, respaldada por equipes de pesquisa dedicadas em todo o Grupo. A Thales não apenas integra tecnologias de segurança preparadas para o futuro, como também as desenvolve ativamente, com seus próprios métodos resistentesàcomputação quântica submetidos a iniciativas internacionais de padronização, como as lideradas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST).

"Este teste bem-sucedido demonstra que a segurança quântica não é mais um conceito futuro, é algo para o qual as redes podem começar a se preparar hoje", disse Eva Rudin, Vice-Presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales. "Ao viabilizar atualizações remotas, ajudamos as operadoras a proteger seus clientes e serviços essenciais sem interrupções. Continuaremos trabalhando juntos para levar segurança preparada para computação quântica às redes 5G comerciais e privadas a nível mundial, garantindo confiança, resiliência e continuidade em um mundo digital em rápida transformação."

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda vários desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

