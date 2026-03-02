Venture Global anuncia acordo de compra de GNL com a Trafigura

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Trafigura anunciaram a assinatura de um novo contrato vinculativo para a compra de aproximadamente 0,5 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA da Venture Global por cinco anos, a partir de 2026. Este contrato de médio prazo oferece maior flexibilidade aos clientes no mercado global de GNL e proporciona maior diversificação para o portfólio de GNL da Venture Global.

“A Trafigura é uma líder global no comércio de GNL, e temos o prazer de firmar este contrato de fornecimento de GNL de médio prazo com a empresa para oferecer ao mercado GNL norte-americano flexível e confiável”, afirmou o CEO da Venture Global, Mike Sabel. “A demanda global por energia está mais forte do que nunca, e este é um passo importante na execução de nossa estratégia de ampliar os contratos de médio prazo, o que diversificará o prazo médio do nosso portfólio de GNL. A Venture Global espera contribuir para que o mundo permaneça bem abastecido no curto, médio e longo prazo.”

Igor Marin, diretor global de Gás, Energia e Renováveis da Trafigura, comentou: “Este acordo com a Venture Global, um dos principais produtores e exportadores norte-americanos de GNL, fortalece e diversifica ainda mais nosso portfólio global — reforçando nossa capacidade de conectar a oferta dos EUA a clientes em mercados internacionais estratégicos. O fornecimento de GNL dos Estados Unidos é cada vez mais fundamental para a segurança energética global, e esperamos ampliar essa colaboração com a Venture Global.”

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a Trafigura

A Trafigura é um grupo líder em commodities, pertencente aos seus funcionários e fundado há mais de 30 anos. No centro da cadeia de suprimentos global, a Trafigura conecta recursos vitais para gerar energia e construir o mundo. Implantamos infraestrutura, conhecimento de mercado e nossa rede logística global para transportar petróleo e derivados, metais e minerais, gás e energia de onde são produzidos para onde são necessários, formando relacionamentos sólidos que tornam as cadeias de suprimentos mais eficientes, seguras e sustentáveis. Investimos em projetos e tecnologias de energia renovável para facilitar a transição para uma economia de baixo carbono, inclusive por meio da MorGen Energy e da joint venture Nala Renewables.

O Grupo Trafigura também engloba ativos industriais e empresas operacionais, incluindo a produtora de múltiplos metais Nyrstar, a empresa de armazenamento e distribuição de combustíveis Puma Energy, a joint venture Impala Terminals e a Greenergy, fornecedora e distribuidora de combustíveis para transporte e biocombustíveis. O Grupo emprega aproximadamente 14.500 pessoas, das quais mais de 1.400 são acionistas, e opera em mais de 150 países.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Securities Act of 1933 (Lei de Valores Mobiliários de 1933), conforme alterada (“Securities Act”), e na Seção 21E da Securities Exchange Act of 1934 (Lei de Mercado de Valores Mobiliários de 1934), conforme alterada (“Exchange Act”). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas neste documento, são “declarações prospectivas”. Em alguns casos, declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como “pode”, “poderia”, “irá”, “poderá”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “buscar”, “alvo”, “continuar”, o negativo desses termos ou outra terminologia comparável.

Essas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Essas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de custos e atrasos relacionadosàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza em relação ao futuro da dinâmica do comércio global, acordos comerciais internacionais e a posição dos Estados Unidos sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; e riscos relacionados a outros fatores discutidos no “Item 1A – Fatores de Risco” de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivado na Securities and Exchange Commission, ou seja, na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) e quaisquer relatórios subsequentes arquivados na SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento referem-se apenasàdata deste comunicadoàimprensa e baseiam-se em premissas que consideramos razoáveis nesta data. Não nos comprometemos a atualizar essas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

Contato para investidores:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Assessoria de mídia:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com