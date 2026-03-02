Pistaches servem como aliados da alimentação saudável

Indo além do sabor e versatilidade como ingrediente para doces, essas castanhas oleaginosas possuem diversos benefícios para a saúde. Rico em proteínas, fibras e antioxidantes, o pistache é um aliado para o sistema cardiovascular, controle de peso e bem-estar geral. Seu consumo regular ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas, além de ser uma opção prática para lanches nutritivos.

Apesar de ser um alimento que acompanha a humanidade há centenas de anos, a popularização do consumo de pistaches no Brasil ainda é recente. Proveniente da Pistacia Vera, uma planta originária do Oriente Médio, mais especificamente de áreas montanhosas de Síria, Turquia, Irã e Afeganistão, a planta costuma florescer em climas quentes e solos férteis.

Ainda que não se saiba exatamente quando passou a ser consumido, um manuscrito do início do século 6 a.C. já menciona a presença do pistache na Europa. Mas sabe-se também que ele foi amplamente cultivado no antigo Império Persa.

Com a grande comercialização do pistache, as plantações já extrapolaram as regiões originárias e a produção da castanha ganhou força em países como Austrália, México, Espanha e nos Estados Unidos, com destaque para a Califórnia entre os maiores produtores mundiais.

Para dar vazão à crescente demanda e à produção de pistaches, os produtores norte-americanos são representados pela American Pistachio Growers (APG), associação que reúne mais de 865 produtores dos Estados Unidos e reforça o compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação no mercado global de castanhas.

A associação também destaca os benefícios nutricionais do pistache e seu papel em uma alimentação saudável, indo além do preparo de sobremesas. Quando torrados e salgados, são uma opção de snack e funcionam como pós-treino, por exemplo.

A APG tem ampliado sua presença em mercados estratégicos, como Ásia, Europa e América Latina, atendendo à crescente procura por alimentos saudáveis e sustentáveis. A associação também investe em pesquisas e campanhas educativas para promover os diferenciais do pistache americano.