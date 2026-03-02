Hoff fortalece conexão com especificadores

Com participação estimada em cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de materiais de construção, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER), o setor de revestimentos movimenta bilhões de reais no Brasil e envolve uma cadeia ampla de fabricantes, distribuidores, construtoras e escritórios de arquitetura. Diante da realização da Expo Revestir, que acontece em março e concentra os principais players do segmento, a Hoff reforça sua proposta de apoiar empresas do ramo na identificação e aproximação de especificadores.

Segundo Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, o sistema Hoff consegue fornecer às empresas dos setores de revestimentos, acabamentos e materiais para construção informações para que elas possam se aproximar no momento certo da decisão de compra.

“Quando você constrói relacionamento com o especificador, você passa a participar da origem da decisão. Isso permite mostrar novos produtos de forma antecipada, apresentar soluções no momento certo e criar uma conexão de confiança com profissionais que realmente influenciam as escolhas dos materiais”, salienta.

A Hoff ressalta que mercados assim tornam a abordagem comercial muito mais estratégica. Entre os diferenciais apontados, Wesley reforça o mapeamento de obras e de especificadores influentes.

“É possível saber onde há obras de alto padrão acontecendo e quais escritórios de arquitetura estão no topo de influência, além de identificar quais profissionais exercem maior influência”, comenta o fundador da Hoff Analytics.

Wesley também reforça que esse apoio abrange diferentes tipologias de obras e perfis de atuação. A Hoff apoia desde o canal de engenharia, com foco em grandes obras e projetos mais complexos, até o varejo, como boutiques e lojas especializadas que precisam estar próximas de especificadores ativos em obras com perfil de consumo, seja para ampliar vendas no curto prazo, seja para apoiar projeções de demanda e consumo.

Ele ainda conta que, em um dos cases da Hoff Analytics, uma indústria do setor de revestimentos no Brasil utilizou o sistema para mapear escritórios de arquitetura e profissionais especificadores envolvidos em projetos. Wesley finaliza explicando como a Hoff Analytics busca apoiar empresas que querem se aproximar de especificadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Compreendemos que as empresas dos setores de revestimentos, acabamentos e materiais para construção são referências em seus mercados e que cada decisão exige atenção e cuidado. Por isso, buscamos entender cada vez mais suas necessidades e entregar informações que contribuam para sua aproximação com os especificadores”, reforça o executivo.