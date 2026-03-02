Assine
Microsoft e Dataside promovem evento sobre AI Foundry

Um dos objetivos do evento é demonstrar, na prática, como integrar dados corporativos a agentes de inteligência artificial (IA) de maneira estruturada.

02/03/2026 15:39

A Dataside, em parceria com a Microsoft, realiza no dia 17 de março, às 10h, o webinar “AI Foundry na Prática: Como Conectar Dados Corporativos a Agents de Forma Rápida e Governada”, encontro on-line, gratuito e ao vivo voltado a profissionais de tecnologia e negócios que buscam aplicar IA generativa e agentes com mais agilidade, segurança e governança.

A proposta do evento é mostrar, na prática, como conectar dados corporativos a agentes de inteligência artificial (IA) de forma estruturada, reduzindo riscos e acelerando o caminho entre informação e decisão, preservando a segurança de dados sensíveis e garantindo governança ponta a ponta.

O que será abordado no evento

Durante o encontro, serão apresentados conceitos, boas práticas e demonstrações de como transformar dados corporativos em inteligência acionável com agentes, mantendo controle, rastreabilidade e confiabilidade no processo.

A iniciativa também irá destacar caminhos para acelerar iniciativas de IA com mais eficiência operacional, governança e segurança, incluindo orientações práticas para implementar esse modelo de forma rápida e consistente dentro das organizações.

Speakers

O evento será conduzido por Cauã Pablo, arquiteto de Soluções da Dataside, e Renato Romão, CTO do Belake.ai, que vão compartilhar experiências práticas e abordagens para conectar dados corporativos a agentes de IA com mais controle e velocidade.

Serviço:

Evento: AI Foundry na Prática: Como Conectar Dados Corporativos a Agents de Forma Rápida e Governada

Data: segunda-feira, 17 de março de 2026

Horário: 10h

Formato: on-line, ao vivo e 100% gratuito

O evento está com inscrições abertas.

Website: https://www.dataside.com.br/

