Semana do Consumidor se consolida no calendário e-commerce

A Semana do Consumidor tem ampliado sua relevância no varejo digital brasileiro e passou a integrar o planejamento estratégico de e-commerces e marketplaces no início do ano. Realizada em março, em torno do Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, a data passou a ser tratada pelas empresas como um período estratégico de campanhas no ambiente digital.

A consolidação desse movimento pode ser observada em resultados recentes do setor. Em 2025, o e-commerce brasileiro faturou R$ 8,3 bilhões, crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período de 2024, com 61 milhões de itens vendidos, conforme levantamento da Neotrust Confi divulgado pela CNN Brasil. Os números indicam que o período passou a ter peso relevante no desempenho do primeiro trimestre para o varejo digital.

O aumento no volume de vendas e no faturamento demonstra maior mobilização das plataformas digitais em torno da data. Esse desempenho tem levado empresas a organizarem ações específicas para março, aproveitando o momento como oportunidade de movimentação no ambiente online.

Nesse contexto, a Mixtou integra o grupo de lojas que estruturam campanhas próprias para o período. A empresa informa que acompanha o crescimento da Semana do Consumidor e incorpora a iniciativa ao seu planejamento anual.

Segundo César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou, “a Semana do Consumidor vem ganhando relevância no calendário do varejo digital e é considerada um momento estratégico para intensificar ações no primeiro semestre. Para o período, são estruturadas campanhas específicas no site, com promoções em diferentes categorias e condições como frete grátis, alinhadas ao comportamento de compra observado nessa época do ano”.

Com crescimento consistente de faturamento no setor e maior adesão por parte das empresas, a Semana do Consumidor reforça sua posição como uma das principais janelas promocionais do primeiro semestre no varejo digital brasileiro.