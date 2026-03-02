Air Fryer Mondial é campeã de vendas no Prêmio CanalTech

A Mondial, empresa nacional de eletrodomésticos, foi anunciada como vencedora na categoria Campeã de Vendas Magalu durante o Prêmio Canaltech 2026, realizado na noite de 26 de fevereiro, na Arena Magalu, em São Paulo. O reconhecimento destaca o desempenho de vendas do modelo Air Fryer Family série AFN.

Promovido pelo Canaltech, o prêmio chega à sua 9ª edição como uma iniciativa de reconhecimento à inovação, desempenho e preferência do consumidor no mercado tecnológico brasileiro. Neste ano, a premiação reforçou seu compromisso com a credibilidade ao adotar um processo de avaliação conduzido por um júri técnico especializado, composto por jornalistas, analistas e influenciadores do setor, que aplicaram critérios objetivos de desempenho, design e usabilidade.

A categoria Campeã de Vendas Magalu considera o desempenho comercial dos produtos na plataforma do Magalu. O prêmio concedido à Air Fryer Family Mondial série AFN reflete a aceitação do público ao produto e a estratégia da empresa de investir em soluções que se mostram alinhadas às necessidades do consumidor brasileiro.

Para o cofundador da Mondial, Giovanni M. Cardoso, a conquista reforça o compromisso da empresa com a excelência e a proximidade com o consumidor. “Ser reconhecida como campeã de vendas no Prêmio Canaltech é motivo de grande orgulho para todos nós. Esse resultado reflete nossa dedicação contínua em desenvolver produtos que realmente fazem a diferença no dia a dia das pessoas, unindo inovação, qualidade e acessibilidade. Seguiremos investindo para oferecer soluções cada vez mais eficientes e manter a confiança que conquistamos junto aos consumidores brasileiros”, afirma. No evento, a Mondial foi representada por Flávio Arine e Diego Alexandre de Jesus, integrantes da equipe comercial da empresa.

A premiação reuniu as principais empresas e especialistas do ecossistema digital em uma noite dedicada a celebrar os produtos e marcas que vêm moldando o futuro do consumo tecnológico no país.