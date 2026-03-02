PHCbi lança o sistema de expansão celular LiCellGrow™ para apoiar a produção eficiente e de alta qualidade de terapias celulares e genéticas

A Divisão Biomédica da PHC Corporation (sede: Chiyoda-ku, Tóquio; Presidente: Nobuaki Nakamura; doravante “PHCbi”), fornecedora global de soluções para armazenamento de amostras laboratoriais e cultivo celular e subsidiária da PHC Holdings Corporation (Sede: Chiyoda-ku, Tóquio), anunciou hoje o lançamento de seu novo sistema de expansão celular LiCellGrow™(*1) para uso em pesquisa no Japão e em outros países selecionados globalmente(*2). O sistema foi projetado para melhorar a qualidade e a eficiência na produção de novas terapias avançadas, permitindo que os desenvolvedores de terapias visualizem as mudanças metabólicas nas células em tempo real e controlem automaticamente as condições de cultura.

A PHCbi exibirá o LiCellGrow™ no 25º Congresso da Sociedade Japonesa de Medicina Regenerativa, de 19 a 20 de março, no Centro Internacional de Conferências de Kobe e no Centro Internacional de Exposições de Kobe, em Kobe, Japão.

As terapias celulares e genéticas (CGT), nas quais células ou material genético são usados para criar tratamentos médicos personalizados, estão avançando rapidamente como opções promissoras para doenças difíceis de tratar, como distúrbios genéticos e câncer. No entanto, na fabricação de produtos CGT, as variações nas características das células e a complexidade da fabricação são desafios para manter um produto de qualidade consistente. Como resultado, os desenvolvedores de terapias enfrentam redução na eficiência da produção, menor rendimento e aumento nos custos de fabricação em comparação com as terapias convencionais. Para superar esses desafios, é essencial que os desenvolvedores de terapias sejam capazes de identificar parâmetros críticos do processo (CPPs) e atributos críticos de qualidade (CQAs) na fabricação de produtos CGT. A capacidade de monitorar o status das células e controlar as condições de cultura com base no status das células é indispensável para desenvolver produtos CGT de qualidade em escala, de forma eficiente e a um custo menor.

A PHCbi desenvolveu o LiCellGrow™ para enfrentar esses desafios e apoiar a fabricação de CGT em escala, ajudando a identificar as condições ideais de cultura durante o desenvolvimento do processo de fabricação. O sistema é equipado com tecnologia proprietária de monitoramento em linha que mede continuamente, em tempo real, as concentrações de glicose e de lactato, dois indicadores-chave do metabolismo celular. Ele também incorpora tecnologia de controle de cultura que ajusta o meio de cultura celular no momento ideal com base nessas medições. Essa tecnologia é baseada na plataforma de medição eletroquímica proprietária da PHCbi, desenvolvida ao longo de mais de 30 anos de pesquisa em sensores de glicose no sangue. Ao visualizar o estado metabólico das células cultivadas, que tradicionalmente é difícil de avaliar, e permitir o controle preciso das condições de cultura, o LiCellGrow™ apoia a melhoria da qualidade das células e o aumento da eficiência, bem como a redução de custos por meio da redução de perdas na fabricação de produtos CGT.

Segundo o Plano de Criação de Valor 2027 do Grupo PHC, que inclui um foco em Diagnósticos e Ciências da Vida, a PHCbi está desenvolvendo soluções para aumentar a eficiência e reduzir custos na fabricação de produtos CGT. O LiCellGrow™ baseia-se na tecnologia de monitoramento em linha introduzida no LiCellMo™(*3), um analisador metabólico de células vivas lançado em 2024 para uso exclusivo em pesquisa. Do final de 2026 ao início de 2028, a PHCbi planeja expandir sua linha de produtos em fases, incluindo bolsas de cultura com funções de filtragem que melhoram a recuperação celular, unidades de medição de pH/DO (oxigênio dissolvido) e consumíveis dedicados em conformidade com as boas práticas de fabricação (cGMP). Essas melhorias apoiarão a escalabilidade contínua da CGT, desde a pesquisa básica até a fabricação comercial de produtos como a terapia com células CAR-T.

[Principais características do produto]

1. Controle e otimização automatizados das condições de cultivo utilizando tecnologia de monitoramento em linha

Ao utilizar a tecnologia de monitoramento em linha, o LiCellGrow™ rastreia continuamente as mudanças em tempo real nas condições de cultivo e no estado das células, e automatiza a troca de meio com base nos dados metabólicos adquiridos. Isso permite que o ambiente de cultivo seja mantido consistentemente em um estado ideal, contribuindo não apenas para a melhoria da qualidade e uniformidade celular, mas também para o aumento da eficiência de fabricação. Além disso, essa abordagem de controle de processo está alinhada ao conceito de Qualidade por Design (QbD)(*4), que incorpora a qualidade cientificamente na fase de projeto, em vez de depender exclusivamente dos testes do produto final. O sistema, portanto, apoia o desenvolvimento de processos de fabricação cientificamente robustos e altamente reproduzíveis.

2. Design de uso único garantindo condições assépticas e cultivo celular altamente reproduzível

O LiCellGrow™ utiliza bolsas de cultivo dedicadas, de uso único e fáceis de conectar. Com a medição automatizada das condições de cultura utilizando sensores em linha, as tarefas de amostragem anteriormente necessárias para verificar as concentrações de glicose e lactato tornam-se desnecessárias. Isso reduz o risco de contaminação cruzada e possibilita o cultivo celular em sistema fechado, mantendo condições assépticas. Além disso, o dispositivo pode ser instalado dentro de uma incubadora de CO? padrão, comumente utilizada em laboratórios, eliminando a necessidade de investimentos em instalações especiais e permitindo que os usuários estabeleçam facilmente um ambiente de cultura confiável e altamente reprodutível.

Chikara Takauo, diretor da PHC Corporation e chefe da Divisão Biomédica, comentou:

“Estamos entusiasmados em lançar o LiCellGrow™ e oferecer aos desenvolvedores de terapias uma nova forma de superar desafios comuns relacionadosàqualidade, ao custo eàentrega de terapias celulares e gênicas. Com base no sucesso do nosso sistema para uso em pesquisa LiCellMo™, o LiCellGrow™ representa um importante avanço para tornar a fabricação de CGT eficiente, confiável e escalável. Estamos comprometidos em expandir nosso portfólio PHCbi para continuar contribuindo para a adoção de CGT e de outras opções de terapias avançadas para condições de difícil tratamento.”

Visão geral do 25º Congresso da Sociedade Japonesa de Medicina Regenerativa

Datas: 19 a 20 de março de 2026

Local: Salão Internacional de Exposições de Kobe, Edifício nº 2, 1º andar (Estande da PHCbi: T31)

Site oficial: The 25th Congress of the Japanese Society for Regenerative Medicine (25º Congresso da Sociedade Japonesa de Medicina Regenerativa)

(*1) https://www.phchd.com/jp/biomedical/incubation/cell-expansion-system-en

Este produto destina-se apenas a uso em pesquisa e não para fins médicos ou clínicos.

(*2) Não disponível para compra nos Estados Unidos. Lançamento previsto nos EUA no verão de 2026.

(*3) Live Cell Metabolic Analyzer | PHCbi (Analisador Metabólico de Células Vivas | PHCbi)

(*4) Uma abordagemàgarantia de qualidade definida nas diretrizes da ICH (Conselho Internacional para a Harmonização dos Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos para Uso Humano) (ICH Q8–Q11) e amplamente adotada no campo farmacêutico.

Sobre a Divisão Biomédica da PHC Corporation

Fundada em 1969, a PHC Corporation é uma subsidiária japonesa da PHC Holdings Corporation (TSE 6523), uma empresa global de saúde que desenvolve, fabrica, comercializa e presta serviços em soluções nas áreas de gestão de diabetes, soluções para a saúde, ciências da vida e diagnósticos. A Divisão Biomédica apoia a indústria de ciências da vida, auxiliando pesquisadores e prestadores de serviços de saúde em cerca de 110 países e regiões por meio de seus equipamentos, soluções laboratoriais e serviços, incluindo incubadoras de CO 2 e freezers de ultrabaixa temperatura.

www.phchd.com/global/phc

Sobre a PHC Holdings Corporation

A PHC Holdings Corporation (TSE 6523) é uma empresa global de saúde com a missão de contribuir para a saúde da sociedade por meio de soluções de saúde que tenham um impacto positivo e melhorem a vida das pessoas. Suas subsidiárias incluem a PHC Corporation, a Ascensia Diabetes Care, a Epredia, a LSI Medience Corporation, a Wemex Corporation e a Mediford Corporation. Juntas, essas empresas desenvolvem, fabricam, vendem e prestam serviços de soluções nas áreas de gestão de diabetes, soluções de saúde, diagnósticos e ciências da vida. O faturamento líquido consolidado no ano fiscal de 2024 foi de 361,6 bilhões de ienes, com distribuição global de produtos e serviços em mais de 125 países e regiões. O Grupo PHC é um termo coletivo que se refereàPHC Holdings Corporation e suas subsidiárias.

www.phchd.com

[Contato para produtos e serviços]

Masayo Okada

Departamento de Marketing, Divisão Biomédica

PHC Corporation

E-mail: masayo.okada@phchd.com

[Contato para Relações com Investidores (RI) e mídia]

Departamento de Relações com Investidores e Comunicação Corporativa

PHC Holdings Corporation

Tel.: +81-3-6778-5311 E-mail: phc-pr@gg.phchd.com