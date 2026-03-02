Mercado imobiliário encerra 2025 com recordes

O mercado imobiliário brasileiro fechou 2025 com resultados inéditos em lançamentos e vendas de imóveis residenciais, apesar do ambiente de juros elevados, segundo reportagens e dados divulgados pela InfoMoney com base nos Indicadores Imobiliários Nacionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Ao longo do ano, foram lançadas 453.005 unidades residenciais, alta de 10,6% em relação a 2024, totalizando um Valor Geral de Lançamentos (VGL) de R$ 292,3 bilhões. No mesmo período, as vendas somaram 426.260 unidades, um crescimento de 5,4% e uma nova marca histórica para o setor.

Segundo a matéria, mesmo com a elevação do estoque de imóveis disponíveis, o tempo de escoamento permaneceu em cerca de 9,8 meses, o que, de acordo com especialistas, indica um mercado relativamente saudável, com ritmo de vendas consistente em comparação a períodos de crise anteriores.

Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, os recordes de lançamentos e vendas em 2025, mesmo com juros altos, demonstram a resiliência da demanda por moradia no Brasil: “A manutenção dos juros altos ao longo de 2025 ainda prejudicou a performance de vendas dos imóveis para a classe média. Mas, ao mesmo tempo, não influenciou nem o mercado de imóveis de alta renda, que sempre terá espaço para produtos qualificados, nem o mercado de baixa renda, que tem o programa de governo Minha Casa Minha Vida como um grande propulsor, além da ainda alta demanda nesta faixa. Assim, quem estiver pensando em comprar um imóvel, quer seja para investimento ou para uso próprio, não deveria apostar numa queda de preço. O ano passado mostrou a consistência dos resultados”.

Outro ponto observado no levantamento da InfoMoney é o papel do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que contribuiu de forma expressiva para a sustentação das vendas e lançamentos em 2025, com mais da metade das unidades residenciais registradas no ano vinculadas ao programa.

“A alta no número de imóveis lançados no ano passado, em relação a 2024, proporciona um aumento de opções de compra, tanto para investidores como para usuários finais. Isso aumenta, também, a dificuldade para escolher a melhor opção de compra. Por isso, fica cada vez mais importante o comprador utilizar uma ferramenta de busca que facilite esta compra, apresentando as melhores opções dentro dos pré-requisitos informados pelo interessado. As opções de localização, produto e preço são diversas e, se não forem bem orientadas, podem levar a um erro de escolha”, destaca Machado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para 2026, a perspectiva do setor, segundo os especialistas, é de um ambiente ainda mais favorável, com expectativa de melhora nas condições de crédito e possível queda da taxa básica de juros, o que pode impulsionar ainda mais o mercado imobiliário no país.