NIC.br abre registro de quatro novos domínios .br

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) anunciou o lançamento de quatro novas terminações dentro do domínio de topo brasileiro “.br”. As novas opções de domínio fazem parte da estratégia de ampliar o ecossistema de identificadores digitais disponíveis no país.

As extensões incluem api.br, destinada à identificação de interfaces de programação de aplicações; ia.br, voltada a projetos de inteligência artificial (IA); social.br, para perfis e redes sociais; e xyz.br, de uso genérico. Essas categorias somam-se a mais de 100 opções já existentes no Registro.br.

Quem pode usar os novos registros

Podem registrar os domínios tanto pessoas físicas quanto empresas, sem restrições específicas de uso. O registro é realizado por meio do serviço Registro.br, responsável pela administração dos nomes de domínio “.br” no Brasil.

Segundo o NIC.br, essas novas terminações foram definidas com base em tendências observadas na internet e em sugestões de usuários, refletindo a evolução da tecnologia e as demandas por identificadores digitais mais precisos. A expectativa da entidade é que as opções ofereçam alternativas adicionais para endereços online de projetos de tecnologia, comunicação e presença digital em geral.

“De forma periódica, com base em sugestões de usuários e na popularidade de domínios genéricos na Internet, lançamos novos subdomínios, contribuindo para que os brasileiros continuem fortalecendo a sua presença digital. A comunidade brasileira na Internet é uma das mais ativas e vibrantes do mundo. Temos hoje 5,5 milhões de domínios registrados sob o .br, o que muito nos orgulha”, comentou Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br.

O Registro.br também destaca que o processo de registro inclui mecanismos de segurança como criptografia DNSSEC e a possibilidade de autenticação em duas etapas, medidas que visam fortalecer a proteção dos domínios registrados.

Com a inclusão dessas quatro categorias, o portfólio de domínios .br se expande para atender diferentes segmentos de usuários e empresas interessadas em estabelecer ou reforçar sua presença na Internet com terminações que expressem funções específicas ou usos mais amplos.