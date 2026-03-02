Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

NIC.br abre registro de quatro novos domínios .br

Registro de “api.br”, “ia.br”, “social.br” e “xyz.br” estará disponível para pessoas físicas e jurídicas.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/03/2026 12:31

compartilhe

SIGA
x
NIC.br abre registro de quatro novos domínios .br
NIC.br abre registro de quatro novos domínios .br crédito: DINO

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) anunciou o lançamento de quatro novas terminações dentro do domínio de topo brasileiro “.br”. As novas opções de domínio fazem parte da estratégia de ampliar o ecossistema de identificadores digitais disponíveis no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As extensões incluem api.br, destinada à identificação de interfaces de programação de aplicações; ia.br, voltada a projetos de inteligência artificial (IA); social.br, para perfis e redes sociais; e xyz.br, de uso genérico. Essas categorias somam-se a mais de 100 opções já existentes no Registro.br.

Quem pode usar os novos registros

Podem registrar os domínios tanto pessoas físicas quanto empresas, sem restrições específicas de uso. O registro é realizado por meio do serviço Registro.br, responsável pela administração dos nomes de domínio “.br” no Brasil.

Segundo o NIC.br, essas novas terminações foram definidas com base em tendências observadas na internet e em sugestões de usuários, refletindo a evolução da tecnologia e as demandas por identificadores digitais mais precisos. A expectativa da entidade é que as opções ofereçam alternativas adicionais para endereços online de projetos de tecnologia, comunicação e presença digital em geral.

“De forma periódica, com base em sugestões de usuários e na popularidade de domínios genéricos na Internet, lançamos novos subdomínios, contribuindo para que os brasileiros continuem fortalecendo a sua presença digital. A comunidade brasileira na Internet é uma das mais ativas e vibrantes do mundo. Temos hoje 5,5 milhões de domínios registrados sob o .br, o que muito nos orgulha”, comentou Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br.

O Registro.br também destaca que o processo de registro inclui mecanismos de segurança como criptografia DNSSEC e a possibilidade de autenticação em duas etapas, medidas que visam fortalecer a proteção dos domínios registrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a inclusão dessas quatro categorias, o portfólio de domínios .br se expande para atender diferentes segmentos de usuários e empresas interessadas em estabelecer ou reforçar sua presença na Internet com terminações que expressem funções específicas ou usos mais amplos.



Website: https://www.hostgator.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay