Lenovo revela PCs com IA adaptativa, conceitos modulares e lançamento do Lenovo Qira no MWC 2026

No MWC® 2026, a Lenovo™ apresenta uma nova geração de dispositivos com IA adaptativa e conceitos inovadores projetados para profissionais de negócios, criadores, estudantes e gamers. Com destaque para a nova arquitetura modular de PC, um conceito de laptop 3D sem óculos, um dispositivo portátil dobrável para jogos e o lançamento inicial do Lenovo Qira, a vitrine da Lenovo reflete uma mudança mais ampla na computação pessoal em direção a sistemas que se adaptam de forma inteligente às pessoas e seus ambientes.

Em todo o seu portfólio, a Lenovo continua focada em oferecer tecnologia mais personalizada, proativa e protegida, ao mesmo tempo em que constrói um ecossistema de IA unificado que funciona naturalmente em todos os dispositivos.

“A era da IA não será definida por um único dispositivo ou aplicação, mas por sistemas inteligentes que funcionam de forma integrada em tudo o que usamos”, disse Luca Rossi, presidente do Intelligent Devices Group, Lenovo. “Estamos demonstrando como a Lenovo e a Motorola estão tornando essa visão realidade, combinando inovação adaptativa de hardware com uma integração de IA unificada em nível de sistema, que funciona naturalmente em PCs, smartphones, tablets, wearables e muito mais. De dispositivos móveis premium e formatos transformadores ao lançamento do Lenovo Qira, estamos construindo o portfólio de IA mais amplo, que oferece experiências de computação pessoal mais conectadas e mais intuitivas, desenvolvidas em torno das pessoas.”

Lenovo Qira: inteligência ambiental pessoal

O Lenovo Qira é uma inteligência ambiental pessoal construída em nível de sistema e integrada diretamente aos dispositivos Lenovo e Motorola, em vez de funcionar como um aplicativo independente. Atuando em PCs, tablets, smartphones e wearables compatíveis, o Lenovo Qira foi projetado para manter a continuidade entre tarefas e dispositivos, oferecendo assistência baseada na intenção do usuário.

Nas próximas semanas, o Lenovo Qira será disponibilizado em mais de 20 dispositivos do portfólio de PCs da Lenovo — incluindo as famílias Yoga™, IdeaPad™, Legion™ e ThinkPad™ — por meio de atualizações over?the?air e pré-instalações. Isso inclui o lançamento do Idea Tab Pro Gen 2, o primeiro tablet da Lenovo a oferecer essa experiência. A primeira fase de suporte em PCs inclui seis idiomas em nove regiões: inglês (EUA, Reino Unido, Índia), espanhol (EUA/América Latina, Espanha), francês (França), italiano (Itália), alemão (Alemanha) e português (Brasil).

O Lenovo Qira foi projetado para evoluir continuamente, expandindo-se para mais dispositivos e possibilitando novas experiências e parcerias. Em 2026, essa evolução incluirá novos idiomas e dispositivos adicionais, incluindo sua estreia em smartphones Motorola, avançando ainda mais para um ecossistema unificado de IA entre Lenovo e Motorola.

Conceitos inovadores: explorando fatores de forma adaptáveis

Conceito de PC modular com IA ThinkBook™

A Lenovo está apresentando um conceito de PC modular com IA que explora uma abordagem modular seletiva para computação empresarial, baseada na ideia de “carregar pouco, usar muito”.

O conceito apresenta um sistema básico ultrafino de 14 polegadas projetado para suportar configurações de tela intercambiáveis, componentes de entrada destacáveis e elementos de E/S modulares. Uma tela secundária pode ser conectada em várias orientações ou substituir o teclado, permitindo a expansão do espaço de trabalho para aproximadamente 19 polegadas, mantendo a portabilidade. O conceito ilustra como a arquitetura modular pode oferecer suporte a fluxos de trabalho em evolução e ciclos de vida prolongados dos dispositivos em ambientes preparados para IA.

Conceito Yoga Book Pro 3D

A Lenovo também está apresentando um conceito de laptop 3D sem óculos, projetado para permitir que os criadores visualizem e manipulem a profundidade diretamente na tela.

Ao combinar telas duplas, conversão 2D para 3D com IA, interação por gestos e controles criativos intuitivos, o conceito reduz o atrito na criação de conteúdo imersivo e destaca a exploração da Lenovo em experiências de computação espacial.

Conceito Legion Go Fold

Um conceito de dispositivo portátil dobrável para jogos expande ainda mais a exploração da Lenovo em hardware adaptável.

O dispositivo passa de um formato portátil compacto para uma tela imersiva maior e suporta vários modos de uso, incluindo jogo portátil, multitarefa em tela dividida, jogos em tela ampliada e interação no estilo desktop. O conceito demonstra como a tecnologia de tela flexível pode permitir experiências híbridas de jogos e produtividade em um único dispositivo.

Portfólio Comercial: plataformas preparadas para IA para o trabalho moderno

A Lenovo continua aprimorando seu portfólio de PCs comerciais para dar suporte a organizações que adotam fluxos de trabalho habilitados por IA em larga escala.

A linha ThinkPad série T atualizada apresenta melhorias focadas em facilidade de manutenção, usabilidade e prontidão para IA, com modelos selecionados alcançando as melhores pontuações de reparabilidade da categoria no iFixit. Essas atualizações reforçam o compromisso da Lenovo com o valor do ciclo de vida, redução do tempo de inatividade e gerenciamento sustentável de frotas.

O ThinkPad X13 Detachable amplia a produtividade flexível e com foco em mobilidade, com suporte integrado para caneta e componentes substituíveis em campo, em um design leve ideal para profissionais da linha de frente e híbridos.

A Lenovo também está expandindo para a mobilidade robusta com o lançamento do ThinkTab X11, um tablet Android durável projetado para ambientes industriais e de linha de frente exigentes.

Para pequenas e médias empresas, o ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 oferece versatilidade multimodo e recursos de colaboração habilitados por IA, enquanto o monitor portátil ThinkVision™ M16 proporciona expansão de tela leve para apoiar estilos de trabalho flexíveis

Em todo o seu portfólio comercial, a Lenovo integra segurança, capacidade de gerenciamento e serviços de ciclo de vida para ajudar organizações a adotarem dispositivos com IA com confiança e controle.

Portfólio de produtos para consumidores e jogos: experiências inteligentes para o uso diário

Para criadores, estudantes e gamers, os dispositivos mais recentes da Lenovo equilibram desempenho, portabilidade e recursos inteligentes projetados para simplificar as experiências do dia a dia.

O Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 11) combina um design conversível premium com visuais OLED imersivos e recursos inteligentes que otimizam os fluxos de trabalho criativos. O Yoga Pro 7a (15”, 11) e o IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11) expandem o portfólio de laptops com IA da Lenovo, equilibrando desempenho e portabilidade para produtividade e criação de conteúdo.

Em tablets, o Idea Tab Pro Gen 2 apresenta experiências inteligentes de aprendizagem e produtividade em um formato versátil e marca o primeiro tablet da Lenovo a apresentar o Lenovo Qira.

No segmento de jogos, a Lenovo expande sua linha com o laptop para jogos Legion 7a (15”, 11) e o Legion Tab (8.8”, 5), um tablet para jogos de alto desempenho com tela 3K e resfriamento avançado.

Avançando com IA mais inteligente para todos

No MWC 2026, a Lenovo reforça uma estratégia clara voltadaàdemocratização da IA. Ao combinar a exploração de hardware voltado para o futuro com a implementação do Lenovo Qira, a Lenovo continua moldando um futuro de computação mais conectado e intuitivo, no qual os sistemas inteligentes se adaptam às pessoas, e não o contrário.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

