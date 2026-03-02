Santa Maria Outlet fecha 1º ano acima das metas

Inaugurado em novembro de 2024, o Santa Maria Outlet completou seu primeiro ano de operação com indicadores acima das projeções iniciais, ampliação do número de lojas e calendário de ações comerciais, culturais e esportivas. Localizado em Cravinhos, às margens da Rodovia Anhanguera, o empreendimento atende consumidores da região de Ribeirão Preto.

Após um início marcado por forte adesão do público — com 300 mil visitantes e R$ 35 milhões em faturamento nos primeiros 30 dias —, o Santa Maria Outlet manteve a trajetória ao longo de 2025. A média mensal de fluxo superou 140 mil visitantes por mês, com aumento em períodos estratégicos como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

A projeção indica que o empreendimento pode superar R$ 300 milhões em vendas em 2026. Segundo o diretor comercial e de marketing do Grupo Pereira Alvim, Julio Di Madeo, os resultados acompanham a evolução do funcionamento do projeto. “O Santa Maria Outlet está em fase de operação contínua, com crescimento de vendas associado à ampliação do número de lojas e ao fluxo de visitantes”, afirma.

Expansão do mix e empregos



Durante o primeiro ano de atividade, o outlet ampliou o conjunto de lojas em operação. Passaram a integrar o empreendimento marcas como Boss, Brooksfield, Calvin Klein, Casa di Tullio, McDonald’s, New Balance, Nike, Puma e Tommy Hilfiger. Atualmente, o Santa Maria Outlet apresenta mais de 94% da Área Bruta Locável ocupada. Para 2026, estão previstas inaugurações das lojas Fila e Malwee.

Na fase de implantação, foram criados mais de 1.000 postos diretos e indiretos. Em 2025, foram abertas aproximadamente 150 vagas diretas, além de contratações temporárias em períodos de maior movimento.

Estrutura e serviços



Ao longo do primeiro ano, o empreendimento ampliou as vagas reservadas para gestantes, idosos e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), instalou dez estações de carregamento para veículos elétricos, Wi-Fi gratuito, bicicletário e área infantil ao ar livre. Também foi criado o Espaço Família, com estrutura para alimentação infantil e amamentação, além de climatização da praça de alimentação. O empreendimento também lançou um grupo de ofertas e descontos no WhatsApp. “Cada ação promocional é acompanhada por pesquisas internas, garantindo um processo contínuo de melhoria orientado pela percepção dos próprios clientes”, explica o diretor comercial e de marketing.

Calendário de ações



O calendário anual inclui campanhas promocionais, sorteios, ações de compre e ganhe, eventos culturais, atividades esportivas e encontros temáticos. Entre as ações de 2025 estiveram campanhas de liquidação, programação cultural de Natal, eventos esportivos e atividades temáticas.

Para 2026, o calendário iniciou com a Liquidação Summer Sale Festival e a Promoção Ano Premiado Santa Maria Outlet, que envolverá os consumidores durante todo o ano e sorteará, em dezembro, um terreno no residencial alto padrão Alto do Castelo III, do Grupo Pereira Alvim, localizado em Ribeirão Preto.

Segundo Di Madeo, o calendário busca manter um fluxo contínuo de visitantes ao longo do ano. “O planejamento prevê ações distribuídas ao longo dos meses, com campanhas promocionais, atividades culturais e eventos esportivos”, ressalta.

Premiações



Em seu primeiro ano, o empreendimento recebeu o Prêmio Abrasce Prata - Novos Empreendimentos, concedido pela Associação Brasileira de Shopping Centers, e o GRI Awards na categoria Projeto de Shopping Center do Ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Santa Maria Outlet



Localização: Rodovia Anhanguera, km 299, Cravinhos (SP)

Horários de funcionamento (todos os dias) - lojas: das 9h às 21h / praça de alimentação e restaurantes: das 11h às 22h

