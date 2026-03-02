AMRJ admite novos acadêmicos em Assembleia Extraordinária

A Academia de Medicina do Rio de Janeiro (AMRJ) aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, a admissão de dois novos membros titulares: o cirurgião cardiovascular Dr. José Oscar Reis Brito e a dermatologista Dra. Regina Casz Schechtman.

A eleição para o quadro de acadêmicos é uma das mais altas distinções institucionais da entidade e reconhece profissionais com trajetória consolidada, produção científica relevante e contribuição expressiva à assistência, ao ensino e à pesquisa médica. Foi também aprovada a concessão de título de membro honorário ao Dr. Robert Kleber.

Segundo a presidente da AMRJ, Dra. Samantha Condé, a chegada dos novos integrantes reforça a missão da Academia. “A Academia de Medicina do Rio de Janeiro é um espaço de excelência científica e compromisso com a sociedade. A admissão do Dr. José Oscar Reis Brito e da Dra. Regina Casz Schechtman reconhece trajetórias de grande impacto na medicina e fortalece nosso papel no debate qualificado sobre os desafios contemporâneos da saúde”, afirmou.

Com cerca de 100 acadêmicos titulares, além de membros honorários e correspondentes, a Academia de Medicina do Rio de Janeiro tem como objetivos promover o avanço da Medicina, incentivar a pesquisa científica, fomentar discussões sobre políticas públicas de saúde e contribuir para a formação e atualização permanente dos profissionais da área.

Na mesma ocasião, foi inaugurada oficialmente a programação científica do ano com a conferência do presidente do CREMERJ, Dr. Antônio Braga, com a palestra “Bases da medicina ocidental”, proporcionando uma reflexão profunda sobre os fundamentos históricos, filosóficos e científicos que estruturaram a prática médica contemporânea.