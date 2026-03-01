A GIGABYTE impulsiona a transformação da IA ??nas telecomunicações com infraestrutura completa na MWC 2026

A GIGABYTE Technology, líder global reconhecida por sua excelência em engenharia de computação de alto desempenho e servidores de IA, amplia seu abrangente portfólio de infraestrutura de IA completa, projetada especificamente para o setor de telecomunicações, na MWC 2026. As soluções completas da GIGABYTE permitem que as operadoras convertam grandes volumes de dados de rede em inteligência, automação e novas fontes de receita,àmedida que as redes de telecomunicações evoluem de portadoras de dados para plataformas digitais baseadas em IA.

Da rede de dados ao valor da IA: Construindo a fábrica de IA das telecomunicações

No cerne da transformação das telecomunicações para a IA está a Fábrica de IA, onde os dados de rede e de assinantes são convertidos em inteligência operacional e serviços de IA comercializados. A GIGABYTE atende a essa necessidade com o GB300 NVL72, uma plataforma de rack com refrigeração líquida que integra 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs e 36 NVIDIA Grace™ CPUs em um único sistema. Conectado via NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand ou NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet e NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC™, o GB300 NVL72 é otimizado para cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA em larga escala, permitindo que as operadoras automatizem operações, otimizem o planejamento de rede e implementem serviços orientados por IA em escala de telecomunicações.

Potencializando o fluxo de dados para IA com supercomputação de IA e HPC

Para eliminar gargalos no fluxo de dados para IA, a GIGABYTE expande seu portfólio de IA e HPC para o setor de telecomunicações com plataformas baseadas em arquiteturas de aceleradores NVIDIA e AMD. O G894-SD3-AAX7, com tecnologia NVIDIA HGX™ B300, suporta cargas de trabalho como análise de tráfego em tempo real, modelos de raciocínio e treinamento de IA em larga escala. Para ambientes convergentes de IA e HPC, o XN24-VC0-LA61, baseado na arquitetura NVIDIA MGX™ e nos Superchips NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4, utiliza resfriamento líquido direto para permitir uma implantação densa e com baixo consumo de energia.

A GIGABYTE também apresenta o G893-ZX1-AAX4, que combina AMD EPYC™ 9005/9004 CPUs com AMD Instinct™ MI355X GPUs, oferecendo alto desempenho por watt para inferência, simulação e modelagem avançada, além de ajudar os operadores a gerenciar energia e custos.

Gêmeos digitais para operações de rede inteligentes e orientadas por IA

Os gêmeos digitais estão se tornando uma ferramenta essencial para operações de rede orientadas por IA. A GIGABYTE possibilita simulação em tempo real de alta fidelidade com o XL44-SX2-AAS1, construído sobre a arquitetura NVIDIA MGX™ e configurado com oito NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUs. Com largura de banda de 800 GB/s via NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC™ e conectividade PCIe Gen6, a plataforma permite maior taxa de transferência e melhores recursos de escalabilidade, tornando-a a escolha perfeita para tarefas de alta disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Hospedagem em nuvem eficiente em escala de operadoras de telecomunicações

À medida que as operadoras de telecomunicações expandem seus serviços para IA em nuvem e neocloud, os servidores blade de alta densidade da GIGABYTE oferecem uma base escalável para hospedagem de IA e HPC. Na MWC, a GIGABYTE apresenta o B683-Z80-LAS1, um sistema blade de 6U e 10 nós, equipado com processadores AMD EPYC™ e configuração 1:1 entre CPU e NIC. Com resfriamento líquido direto em todo o sistema, a tubulação integrada remove mais de 90% do calor, proporcionando computação verde sustentável e otimização da eficiência energética (PUE).

Estendendo a IA do núcleo ao edge

A transformação da IA ??se estende ao edge da rede, onde baixa latência, proximidade de dados e privacidade são essenciais. As estações de trabalho de IA da GIGABYTE permitem o desenvolvimento, a inferência e a implantação de IA local em ambientes de redes corporativas e privadas. O W775-V10-L01, equipado com o superchip NVIDIA GB300 Grace™ Blackwell Ultra Desktop, suporta até 775 GB de memória coerente para cargas de trabalho de IA em larga escala na mesa de trabalho. Plataformas adicionais, incluindo estações de trabalho baseadas em AMD EPYC™ e Intel® Xeon®, oferecem flexibilidade para diversos cenários de IA no edge e redes privadas. O compacto AI TOP ATOM, que oferece até um petaFLOP de computação de IA, permite ainda a prototipagem rápida e a implementação de IA no edge em um formato compacto.

Soluções de ponta a ponta do data center ao edge

https://www.gigabyte.com/Events/MWC

#5F60, Hall 5, Fira Gran Via

