KnowBe4 lança AIDA Orchestration como o primeiro agente totalmente autônomo para Gestão de Risco Humano

A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de agentes de IA, anunciou hoje o lançamento do AIDA Orchestration. Este é o oitavo agente impulsionado por inteligência artificial na suíte de agentes da KnowBe4 para gestão de risco humano, conhecida como Artificial Intelligence Defense Agents (AIDA).

O agente AIDA Orchestration é um sistema autônomo baseado em IA para a gestão de risco humano. A ferramenta cria, agenda e gerencia de forma independente testes de segurança de phishing personalizados (PSTs) e treinamentos de conscientização em segurança (SAT) ao nível de usuário, adaptando-se dinamicamente ao perfil de risco de cada pessoa. Isso elimina campanhas manuais, reduz a carga administrativa e diminui eficientemente o risco organizacional.

Ao reduzir o tempo necessário para criar treinamentos personalizados de horas para segundos, o agente libera as equipes de segurança para focar em iniciativas estratégicas, garantindo que cada indivíduo receba o treinamento certo, no momento certo, para reduzir a vulnerabilidade da empresa.

O AIDA oferece diversos benefícios às organizações, como:

Personalização Focada no Indivíduo: Rompendo com as campanhas generalistas para grupos, o agente entrega testes de phishing e experiências de treinamento únicas com base no desempenho do usuário em tempo real.

Rompendo com as campanhas generalistas para grupos, o agente entrega testes de phishing e experiências de treinamento únicas com base no desempenho do usuário em tempo real. Operações "Always-On" (Sempre Ativas): O sistema monitora continuamente o cenário de ameaças em evolução e o engajamento dos usuários, ajustando estratégias dinamicamente sem intervenção humana.

O sistema monitora continuamente o cenário de ameaças em evolução e o engajamento dos usuários, ajustando estratégias dinamicamente sem intervenção humana. Integração Inteligente do Ecossistema: O AIDA Orchestration aproveita toda a suíte de agentes AIDA, incluindo Geração de Templates e Treinamento Corretivo, para criar uma cultura de segurança coesa e orientada por dados.

O AIDA Orchestration aproveita toda a suíte de agentes AIDA, incluindo Geração de Templates e Treinamento Corretivo, para criar uma cultura de segurança coesa e orientada por dados. Supervisão Baseada em Planos: Enquanto o agente cuida da execução tática, os administradores mantêm o controle estratégico por meio de "Planos", que definem restrições e diretrizes de alto nível para grupos específicos de usuários.

Este ano marca dez anos da versão beta do AIDA. Com oito agentes especializados disponíveis no mercado, a posição da KnowBe4 no treinamento de humanos e agentes é reforçada como o único provedor de gestão de risco humano baseado em agentes no setor.

De acordo com o Relatório do Estado do Risco Humano 2025 da KnowBe4, líderes de cibersegurança classificam as ameaças impulsionadas por IA como seu principal risco de segurança, com 45% citando a evolução constante dessas ameaças como seu maior desafio. A IA permite que adversários removam indicadores tradicionais de um ataque, gerem linguagem realista em escala e criem mensagens personalizadas para funções, setores e até indivíduos específicos.

"O lançamento do AIDA Orchestration representa uma mudança fundamental na forma como as organizações abordam o risco humano", disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. "Ao passar de campanhas estáticas e genéricas para um sistema autônomo e sempre ativo, estamos capacitando as equipes de segurança a entregar o treinamento certo na hora certa. Isso economiza horas de trabalho administrativo e reduz o risco organizacional ao tratar cada funcionário como um indivíduo com necessidades de segurança únicas."

Um cliente anônimo que já utiliza o AIDA Orchestration da KnowBe4 recomenda o agente: "O AIDA Orchestration é um divisor de águas e um enorme poupador de tempo!"

Para mais informações sobre o agente AIDA Orchestration, acesse: https://www.knowbe4.com/products/aida/orchestration/.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita a força de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 constrói cultura de segurança e ajuda as equipes a gerenciar riscos tanto de humanos quanto de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente e baseada em agentes para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça o comportamento seguro contra ameaças cibernéticas em evolução. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança de e-mail em nuvem integrada, coaching em tempo real, antiphishing colaborativo, Agentes de Defesa de IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações de negócios, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna treinando tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Através desta abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de defesa e gestão de confiança da força de trabalho. Mais informações em knowbe4.com.

Contato Com a Midia

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

PR@knowbe4.com