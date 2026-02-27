Livro Banho de Floresta combate o excesso de telas

Em uma era marcada pelo excesso de telas e pelo confinamento urbano, a relação das crianças com o mundo natural ganha um novo incentivo com o lançamento do livro infantil “Banho de Floresta”, escrito pela fisioterapeuta Christiane Pereira Cavalcante Abreu e ilustrado por Natália Lima.

Publicada pela Livrearte Editora, a obra adapta para o universo lúdico o conceito japonês de Shinrin-Yoku, prática terapêutica que propõe a imersão sensorial na natureza como forma de promover saúde física e equilíbrio emocional desde a infância.

Contra o “Déficit de Natureza”

Especialistas em desenvolvimento infantil alertam para o chamado “Transtorno do Déficit de Natureza”, termo cunhado pelo jornalista Richard Louv que descreve os impactos negativos do afastamento do ambiente natural na saúde das crianças.

Esse fenômeno, agravado pelo uso excessivo de telas, tem sido associado ao aumento de casos de obesidade, desatenção e ansiedade infantil. “Banho de Floresta” atua como uma ferramenta pedagógica e poética para reverter esse quadro, ensinando os pequenos a utilizarem os cinco sentidos para interagir com a natureza e regular as emoções.

Ciência traduzida para crianças

Embora voltado para o público infantil, o livro é fundamentado em ciência sólida. Estudos do médico imunologista Dr. Qing Li, referência mundial no tema, demonstram que o contato com árvores aumenta a atividade das células de defesa do corpo e reduz o cortisol.

Para os pais e educadores, a obra oferece um caminho prático para fortalecer a imunidade das crianças e melhorar a capacidade de concentração e criatividade, benefícios comprovados da exposição aos fitoncidas (óleos essenciais das plantas).

Poesia visual

A estreia de Natália Lima na ilustração traz uma estética que dialoga com a imaginação infantil. Christiane Abreu, que é guia certificada pelo Forest Therapy Hub, utiliza sua experiência prática para guiar os leitores mirins em uma jornada de descoberta, onde a floresta deixa de ser apenas cenário e passa a ser uma amiga que acolhe.

Disponível no formato 21 x 21 cm, o livro é ideal para leitura compartilhada em família ou para atividades de educação ambiental em escolas, incentivando uma nova geração a valorizar e preservar o meio ambiente através do afeto.

Sobre as autoras

Christiane Pereira Cavalcante Abreu é fisioterapeuta, instrutora de yoga e guia certificada de Banho de Floresta, unindo saúde e educação em sua escrita. Natália Lima estreia como ilustradora de livros infantis, trazendo sua experiência em arte digital para criar universos lúdicos.

Serviço

Livro: Banho de Floresta (Infantil) Editora: Livrearte Editora ISBN: 978-65-98281-34-2 Páginas: 64 Disponibilidade: Site da Livrearte Editora