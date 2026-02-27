Embaixadores da Alegria abre o Desfile das Campeãs 2026 com inclusão no sábado

A Embaixadores da Alegria abriu o Desfile das Campeãs no sábado (21), na Marquês de Sapucaí, mostrando seu papel na promoção da inclusão no carnaval brasileiro. Celebrando 20 anos de história, a escola levou para a Avenida um desfile marcado pela diversidade, reunindo 1.500 componentes com e sem deficiência (PcD e não PcD) em uma celebração da acessibilidade e do direito à cultura.

Neste ano, a apresentação contou com a parceria da ALL DUB ESTÚDIO, que levou três intérpretes de Libras para o desfile. A proposta foi integrar a Língua Brasileira de Sinais à evolução da escola, tornando o espetáculo ainda mais acessível e interativo.

Uma das intérpretes, Valnisia Lima, apelidada de Katita, acompanhou os puxadores de samba durante todo o percurso, traduzindo o samba-enredo em tempo real. As outras duas profissionais, Allyne de Assis e Renata Gusmão, se misturaram às alas, sambando junto aos componentes e levando a Libras para a plateia e para os integrantes surdos da escola, promovendo uma experiência inclusiva dentro e fora da avenida.

O samba-enredo, de autoria de Pretinho da Serrinha, exaltou a temática da inclusão, reforçando a mensagem de respeito às diferenças e valorização da diversidade como essência do carnaval.

Para Ana Motta, CEO da ALL DUB ESTÚDIO, a presença dos intérpretes na Avenida representa mais do que uma ação pontual. “A acessibilidade garante o direito democrático das pessoas com deficiência de participarem plenamente do carnaval — não apenas como espectadoras, mas como protagonistas dessa grande festa popular”, afirma.

“Com duas décadas de atuação, a Embaixadores da Alegria reafirma, a cada desfile, que o carnaval pode e deve ser para todos. A abertura do Desfile das Campeãs 2026 foi, mais uma vez, um manifesto vibrante em favor da inclusão, mostrando que a Sapucaí é palco de diversidade, cidadania e transformação social”, diz Ana Motta.