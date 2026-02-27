A BeOne Medicines anuncia resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025, destacando o sucesso global do BRUKINSA e a liderança fundamental em oncologia
Receita global total de US$ 1,5 bilhão e US$ 5,3 bilhões para o quarto trimestre e o ano fiscal, respectivamente, representando aumentos de 33% e 40% em relação aos períodos do ano anteriorReceita global do BRUKINSA (zanubrutinibe) de US$ 1,1 bilhão e US$ 3,9 bilhões para o quarto trimestre e o ano fiscal, respectivamente, representando aumentos de 38% e 49% em relação aos períodos do ano anteriorLucro diluído GAAP por American Depositary Share (ADS) de US$ 0,58 e US$ 2,53 para o quarto trimestre e o ano completo; Lucro diluído Não-GAAP por ADS de US$ 1,95 e US$ 8,09 para o quarto trimestre e o ano completoPrevisão de receita total para o ano completo de 2026 de US$ 6,2 bilhões a US$ 6,4 bilhões
compartilheSIGA
A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje seus resultados financeiros e atualizações corporativas referentes ao quarto trimestre e ao ano completo de 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Esses sólidos resultados financeiros para o quarto trimestre e o ano completo de 2025 reforçam nossa contínua evolução como líder global em oncologia, com vantagens competitivas duradouras em desenvolvimento clínico e fabricação, além de um dos portfólios de produtos mais robustos e diferenciados do setor”, disse John V. Oyler, cofundador, presidente do Conselho e CEO da BeOne. “O BRUKINSA consolidou-se como líder global na classe dos inibidores de BTK, destacando-se pelas amplas aprovações regulatórias, expansão geográfica, forte adesão médica e dados incomparáveis ??de eficácia e segurança a longo prazo em LLC. Ao mesmo tempo, estamos garantindo novas indicações e ampliando o reembolso para o TEVIMBRA em mercados-chave em todo o mundo. Com nossos ativos hematológicos fundamentais em estágio avançado, próximos da comercialização, e um robusto portfólio de tumores sólidos apresentando dados promissores, estamos bem posicionados para ampliar nossa liderança e impulsionar a próxima fase de crescimento global sustentável.”
(Valores em milhares de dólares americanos. Valores GAAP do ano fiscal auditados; demais valores não auditados)
Quarto Trimestre
Ano Completo
2025
2024
Variação %
2025
2024
Variação %
Receita líquida de produtos
$
1.476.442
$
1.118.035
32
%
$
5.282.061
$
3.779.546
40
%
Outras receitas
$
21.728
$
9.789
122
%
$
60.972
$
30.695
99
%
Receita total
$
1.498.170
$
1.127.824
33
%
$
5.343.033
$
3.810.241
40
%
Lucro (prejuízo) operacional GAAP
$
185.035
$
(79.425
)
333
%
$
447.136
$
(568.199
)
179
%
Lucro operacional ajustado*
$
344.476
$
78.603
338
%
$
1.099.962
$
45.356
2325
%
Lucro (prejuízo) líquido GAAP
$
66.502
$
(151.881
)
144
%
$
286.933
$
(644.786
)
145
%
Lucro líquido ajustado (prejuízo)*
$
224.979
$
16.101
1297
%
$
917.601
$
(54.919
)
1771
%
Lucro (prejuízo) básico GAAP por ADS
$
0,60
$
(1,43
)
142
%
$
2,63
$
(6,12
)
143
%
Lucro (prejuízo) básico ajustado por ADS*
$
2,03
$
0,15
1253
%
$
8,41
$
(0,52
)
1717
%
Lucro (prejuízo) GAAP diluído por ADS
$
0,58
$
(1,43
)
141
%
$
2,53
$
(6,12
)
141
%
Lucro (prejuízo) diluído ajustado por ADS*
$
1,95
$
0,15
1200
%
$
8,09
$
(0,52
)
1656
%
Fluxo de caixa livre*
$
379.825
$
(17.320
)
2293
%
$
941.741
$
(633.294
)
249
%
* Para uma explicação sobre o uso de medidas financeiras Não-GAAP, consulte a seção "Nota sobre o Uso de Medidas Financeiras Não-GAAP" mais adiante neste comunicadoàimprensa e, para uma conciliação de cada medida financeira Não-GAAP com as medidas GAAP mais comparáveis, consulte a tabela no final deste comunicadoàimprensa.
Resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2025
A Receita do Produto, que representa 99% da receita total, totalizou US$ 1,5 bilhão e US$ 5,3 bilhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 32% e 40%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.
- BRUKINSA: As vendas globais totalizaram US$ 1,1 bilhão e US$ 3,9 bilhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 38% e 49%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior; as vendas de BRUKINSA nos EUA totalizaram US$ 845 milhões e US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 37% e 45%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.
- TEVIMBRA (tislelizumab): As vendas globais totalizaram US$ 182 milhões e US$ 737 milhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 18% e 19%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.
- Produtos licenciados da Amgen: As vendas globais totalizaram US$ 112 milhões e US$ 486 milhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 11% e 33%, em comparação com os períodos do ano anterior.
A Margem Bruta como percentual das vendas globais de produtos no quarto trimestre e no ano completo de 2025 foi de 90,4% e 87,3%, em comparação com 85,6% e 84,3% nos períodos do ano anterior, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Em uma base ajustada, que não inclui depreciação e amortização, a margem bruta como percentual das vendas globais de produtos aumentou para 90,7% e 87,8% no quarto trimestre e no ano completo de 2025, em comparação com 87,4% e 85,5% nos períodos do ano anterior.
Despesas Operacionais
A tabela a seguir resume as despesas operacionais do quarto trimestre de 2025 e 2024:
GAAP
Não-GAAP
(em milhares, exceto porcentagens)
4º trimestre de 2025
4º trimestre de 2025
Variação %
4º trimestre de 2025
4º trimestre de 2025
Variação %
Pesquisa e desenvolvimento
$
615.423
$
542.012
14
%
$
544.823
$
474.874
15
%
Vendas, assuntos gerais e administrativos
$
555.290
$
504.677
10
%
$
471.468
$
433.059
9
%
Despesas operacionais totais
$
1.170.713
$
1.046.689
12
%
$
1.016.291
$
907.933
12
%
A tabela a seguir resume as despesas operacionais para os anos de 2025 e 2024:
GAAP
Não-GAAP
(em milhares, exceto porcentagens)
Ano Fiscal de 2025
Ano Fiscal de 2024
Variação %
Ano Fiscal de 2025
Ano Fiscal de 2024
Variação %
Pesquisa e desenvolvimento
$
2.145.868
$
1.953.295
10
%
$
1.855.979
$
1.668.368
11
%
Vendas, assuntos gerais e administrativos
$
2.081.489
$
1.831.056
14
%
$
1.743.118
$
1.549.864
12
%
Despesas operacionais totais
$
4.227.357
$
3.784.351
12
%
$
3.599.097
$
3.218.232
12
%
Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) aumentaram no quarto trimestre e no ano completo de 2025 em comparação com os mesmos períodos do ano anterior, tanto em termos contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados. Os pagamentos iniciais e os pagamentos por marcos relacionadosàR&D em andamento para ativos licenciados totalizaram zero e US$ 0,7 milhão no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, em comparação com US$ 63 milhões e US$ 114 milhões nos mesmos períodos do ano anterior.
Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) aumentaram no quarto trimestre e no ano completo de 2025 em comparação com os mesmos períodos do ano anterior, tanto em termos contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados. As despesas com SG&A como percentual das vendas de produtos foram de 38% e 39% no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, em comparação com 45% e 48% nos mesmos períodos do ano anterior.
Lucro Líquido/(Prejuízo) e Lucro Básico/Diluído por Ação
O lucro líquido GAAP para o quarto trimestre e para o ano completo de 2025 foi de US$ 67 milhões e US$ 287 milhões, respectivamente, um aumento de US$ 218 milhões e US$ 932 milhões em relação aos mesmos períodos do ano anterior, atribuído principalmente ao crescimento da receita eàmelhoria da alavancagem operacional. O lucro líquido GAAP para o ano completo de 2025 incluiu US$ 76 milhões em baixas contábeis por desvalorização de investimentos em ações, US$ 25 milhões em despesas tributárias não recorrentes e US$ 20 milhões em despesas tributárias relacionadas ao cronograma em determinadas jurisdições, incorridas principalmente no quarto trimestre.
No quarto trimestre de 2025, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,05 e US$ 0,04 por ação e de US$ 0,60 e US$ 0,58 por American Depositary Share (ADS), em comparação com o prejuízo básico de US$ 0,11 por ação e US$ 1,43 por ADS no mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2025, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,20 e US$ 0,19 por ação e US$ 2,63 e US$ 2,53 por ADS, em comparação com o prejuízo básico de US$ 0,47 por ação e US$ 6,12 por ADS no mesmo período do ano anterior.
O fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2025 foi de US$ 380 milhões, representando um aumento de US$ 397 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2025, o fluxo de caixa livre foi de US$ 942 milhões, representando um aumento de US$ 1,6 bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para obter mais detalhes sobre as Demonstrações Financeiras da BeOne para 2025, consulte o Relatório Anual da BeOne no Formulário 10-K para o ano fiscal de 2025, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Projeções para o Ano Completo de 2026
As projeções financeiras da BeOne estão resumidas abaixo:
Ano Fiscal de 20261
Receita total
$6,2 - $6,4 bilhões
Margem bruta GAAP %
Faixa alta de 80%
Despesas operacionais GAAP2
(despesas combinadas de R&D e SG&A)
$4,7 - $4,9 bilhões
Lucro operacional GAAP2
$700 - $800 milhões
Lucro operacional Não-GAAP2,3
$1,4 - $1,5 bilhões
1 Considerando as taxas de câmbio de 1º de janeiro de 2026.
2 Não pressupõe qualquer nova atividade de desenvolvimento de negócios relevante ou itens incomuns/não recorrentes.
3 O lucro operacional Não-GAAP é uma medida financeira que exclui da medida GAAP correspondente os custos relacionadosàremuneração baseada em ações, depreciação e amortização. As projeções pressupõem que as despesas Não-GAAP acompanhem o crescimento geral das despesas.
A projeção de receita total da BeOne para o ano de 2026, entre US$ 6,2 bilhões e US$ 6,4 bilhões, inclui a expectativa de forte crescimento da receita, impulsionado pela posição de liderança do BRUKINSA nos EUA e pela expansão global contínua na Europa e em outros importantes mercados mundiais. A margem bruta deverá ficar em torno de 80% e inclui o impacto do mix de produtos e das melhorias de produtividade previstas para o ano de 2026. A projeção de despesas operacionais combinadas, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui a expectativa de investimentos para sustentar o crescimento tanto na área comercial quanto na de pesquisa, em um ritmo que continue gerando alavancagem operacional significativa.
A Empresa fornece as seguintes projeções adicionais sobre itens que impactam o lucro líquido e o lucro por ADS:
- Outras receitas (despesas): estimativa de despesas entre US$ 25 milhões e US$ 50 milhões, incluindo a amortização de juros do acordo com a Royalty Pharma.
- Perspectiva de imposto de renda: os resultados podem fornecer evidências positivas suficientes para reverter certas provisões para desvalorização em 2026, resultando em um benefício fiscal substancial quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos. Antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve acompanhar a relação histórica de lucros por ação.
- ADS diluídos em circulação: a empresa espera um total de aproximadamente 118 milhões de ADSs diluídos em circulação.
Destaques do negócio no quarto trimestre
Principais produtos comercializados
BRUKINSA(zanubrutinib)
- Apresentou resultados históricos de 6 anos do estudo de Fase 3 SEQUOIA e resultados de longo prazo do estudo de Fase 3 ALPINE na Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), confirmando o benefício sustentado para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC)/linfoma linfocítico de pequenas células (LLPC) não tratados previamente (TN) e recidivados ou refratários (R/R), respectivamente.
Sonrotoclax (inibidor de BCL2)
-
Recebeu as primeiras aprovações globais na China para o tratamento de pacientes adultos com:
- Linfoma de células do manto (LCM) recidivado/refratário que receberam pelo menos duas terapias sistêmicas, incluindo um inibidor da tirosina quinase de Bruton (BTK);
- e LLC/SLL recidivado/refratário que receberam anteriormente pelo menos uma terapia sistêmica, incluindo um inibidor de BTK.
- Ofereceu revisão prioritária da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivado/refratário.
- Submeteu o pedido de autorização de comercialização na União Europeia para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivado/refratário.
- Incluiu o primeiro participante no estudo de Fase 3 em combinação com BRUKINSA em um regime de duração fixa versus acalabrutinibe mais venetoclax para o tratamento de pacientes adultos com LLC triplo-negativa.
TEVIMBRA(tislelizumab)
- Apresentou os resultados completos em parceria com a Jazz Pharmaceuticals e a Zymeworks do estudo HERIZON-GEA-01 em combinação com ZIIHERA (zanidatamab) e quimioterapia, demonstrando melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevida global em comparação com trastuzumab mais quimioterapia para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com adenocarcinoma gastroesofágico (AGE) HER2-positivo.
Programas em Estágio Clínico Selecionados
Hematologia
- BGB-16673 (composto quimérico de ativação da degradação de BTK (CDAC)): Apresentou os resultados no ASH do estudo de Fase 1 CaDAnCe-101 para o tratamento de pacientes adultos com LLC recidivante/refratária.
Cânceres de Mama e Ginecológicos
- BG-75202 (inibidor de KAT6A/B): Iniciou o primeiro estudo em humanos.
- BG-75908 (CDAC de CDK2): Iniciou o primeiro estudo em humanos.
Câncer de Pulmão
- BG-C0902 (conjugado anticorpo-fármaco EGFRxMETxMET): Iniciado o primeiro estudo em humanos.
Cânceres Gastrointestinais
- BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x41BB): Recebeu a designação de Via Rápida (Fast Track) da FDA para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma hepatocelular que apresentam progressão da doença durante ou após terapia sistêmica.
Marcos previstos de R&D
Programas
|Marcos importantes
Cronograma
BRUKINSA
|•
|Análise interina do estudo de fase 3 MANGROVE em combinação com rituximab versus bendustamina mais rituximab para o tratamento de pacientes adultos com MCL em primeira linha.
1º semestre de 2026
TEVIMBRA
|•
|Submissões de pedidos de Licença Biológica Suplementar nos EUA e na China para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico HER2-positivo em primeira linha, em combinação com zanidatamab.
1º semestre de 2026
|•
|Medidas regulatórias no Japão para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com câncer gástrico.
2º semestre de 2026
Hematologia
|•
|Sonrotoclax (inibidor de BCL2):
|?
Ação regulatória da FDA sobre o pedido de novo medicamento para o tratamento em monoterapia de pacientes adultos com MCL recidivante/refratário.
1º semestre de 2026
|?
Início do ensaio clínico de fase 3 para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo r/r t(11;14).
2º semestre de 2026
|•
|BGB-16673 (BTK CDAC):
|?
Fase 2: Possível submissão acelerada para aprovação (caso os dados o suportem) para o tratamento de pacientes adultos com LLC recidivante/refratária.
2º semestre de 2026
Câncer de mama/ginecológico
|•
|BGB-43395 (inibidor de CDK4):
1º semestre de 2026
|?
Início do ensaio clínico de fase 3 para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HR-positivo e HER2-negativo em primeira linha.
Câncer Gastrointestinal
|•
|BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x41BB):
2º semestre de 2026
|?
Potencial início de um ensaio clínico de Fase 2 para fins de registro.
Inflamação e imunologia
|•
|BGB-45035 (IRAK4 CDAC):
|?
Divulgação dos dados do ensaio clínico de fase 1/2 para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide.
2º semestre de 2026
|•
|BGB-16673 (BTK CDAC):
|?
Resultados da fase 1b do estudo clínico para o tratamento de pacientes adultos com urticária espontânea crônica moderada a grave.
1º semestre de 2026
Transmissão online dos resultados financeiros da BeOne
A teleconferência de resultados da empresa referente ao quarto trimestre e ao ano fiscal de 2025 será transmitida via webcast às 8h (horário do leste dos EUA) na quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, e estará acessível na seção de Investidores do site da BeOne em www.beonemedicines.com. Informações complementares, como uma apresentação de slides, a transcrição dos comentários preparados e a gravação da transmissão online, também estarão disponíveis.
Sobre a BeOne
A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.
Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: ??a potencial comercialização dos ativos hematológicos em estágio final da BeOne; a próxima fase de crescimento global da BeOne; a receita futura da BeOne, a porcentagem de margem bruta, as despesas operacionais, o lucro operacional, outras receitas ou despesas, o imposto de renda e os ADSs diluídos em circulação; as expectativas da BeOne em relaçãoàexpansão global contínua e ao investimento para apoiar o crescimento; os próximos marcos de R&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e divulgação de dados; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne sob o título “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de vários fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos, que podem não justificar o desenvolvimento adicional ou a aprovação de comercialização; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos e a aprovação de comercialização; A capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos e candidatos a medicamentos já comercializados, caso sejam aprovados; a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia; a dependência da BeOne de terceiros para conduzir o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização e outros serviços relacionados a medicamentos; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações e concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos, bem como alcançar e manter a lucratividade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de Risco" do relatório periódico mais recente da BeOne arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), bem como as discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes nos arquivamentos subsequentes da BeOne juntoàSEC. Todas as informações contidas neste comunicadoàimprensa são válidas na data de sua publicação, e a BeOne não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, a menos que seja exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne são baseadas em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.
Demonstrações Consolidadas Condensadas de Resultados (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares americanos, exceto para ações, American Depositary Shares (ADSs), dados por ação e por ADS)
Quarto trimestre
Ano Completo
2025
2024
2025
2024
(não auditado)
(auditado)
Receita
Receita líquida de produtos
$
1.476.442
$
1.118.035
$
5.282.061
$
3.779.546
Outras receitas
21.728
9.789
60.972
30.695
Receita total
1.498.170
1.127.824
5.343.033
3.810.241
Custo das vendas – produtos
142.422
160.560
668.540
594.089
Lucro bruto
1.355.748
967.264
4.674.493
3.216.152
Despesas operacionais
Pesquisa e desenvolvimento
615.423
542.012
2.145.868
1.953.295
Vendas, assuntos gerais e administrativos
555.290
504.677
2.081.489
1.831.056
Despesas operacionais totais
1.170.713
1.046.689
4.227.357
3.784.351
Lucro (prejuízo) das operações
185.035
(79.425
)
447.136
(568.199
)
Rendimento de juros
26.770
14.707
70.505
69.641
Despesa com juros
(26.873
)
(6.899
)
(58.234
)
(21.805
)
Outras despesas, líquidas
(35.691
)
(13.734
)
(42.553
)
(12.638
)
Renda (prejuízo) antes do imposto de renda
149.241
(85.351
)
416.854
(533.001
)
Despesa com imposto de renda
82.739
66,530
129.921
111.785
Lucro líquido (prejuízo)
66.502
(151.881
)
286.933
(644.786
)
Lucro (prejuízo) por ação
Básico
$
0,05
$
(0,11
)
$
0,20
$
(0,47
)
Diluído
$
0,04
$
(0,11
)
$
0,19
$
(0,47
)
Ações em circulação médias ponderadas — básicas
1.439.485.461
1.381.378.234
1.417.803.727
1.368.746.793
Ações em circulação médias ponderadas — diluídas
1.499.900.248
1.381.378.234
1.474.829.908
1.368.746.793
Lucro (prejuízo) por American Depositary Share (“ADS”)
Básico
$
0,60
$
(1,43
)
$
2,63
$
(6,12
)
Diluído
$
0,58
$
(1,43
)
$
2,53
$
(6,12
)
ADSs médios ponderados em circulação — básico
110.729.651
106.259.864
109.061.825
105.288.215
ADSs em circulação com média ponderada — diluídos
115.376.942
106.259.864
113.448.454
105.288.215
Dados selecionados do balanço consolidado condensado (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares americanos)
Em 31 de dezembro,
2025
2024
(auditado)
Ativos:
Dinheiro em espécie, equivalentes de caixa e caixa restrito
$
4.609.647
$
2.638.747
Contas a receber, líquidas
865.080
676.278
Estoques, líquidos
608.227
494.986
Imobilizado, ativo imobilizado, líquido
1.641.678
1.578.423
Ativos totais
$
8.188.573
$
5.920.910
Passivo e patrimônio líquido:
Contas a pagar
$
479.035
$
404.997
Despesas acumuladas e outros pagamentos
1.109.120
803.713
Passivo de financiamento de royalties
906.956
—
Responsabilidade compartilhada pelos custos de R&D
64.345
165.440
Dívida
1.019.206
1.018.013
Passivo total
3.827.379
2.588.688
Patrimônio líquido total
$
4.361.194
$
3.332.222
Demonstrações Consolidadas Resumidas dos Fluxos de Caixa (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares americanos)
Quarto Trimestre
Ano Completo
2025
2024
2025
2024
(não auditado)
(auditado)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
$
4.110.542
$
2.713.428
$
2.638.747
$
3.185.984
Fluxo de caixa líquido gerado por (utilizado em) atividades operacionais
417.347
75.160
1.127.580
(140.631
)
Fluxo de caixa líquido utilizado em atividades de investimento
(38.335
)
(93.605
)
(276.155
)
(548.350
)
Fluxo de caixa líquido gerado por (utilizado em) atividades de financiamento
96.931
(4.523
)
1.059.451
193.449
Efeito líquido das variações da taxa de câmbio
23.162
(51.713
)
60.024
(51.705
)
Aumento (diminuição) líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
499.105
(74.681
)
1.970.900
(547.237
)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período
$
4.609.647
$
2.638.747
$
4.609.647
$
2.638.747
Nota sobre o uso de medidas financeiras Não-GAAP
A BeOne apresenta determinadas medidas financeiras Não-GAAP, incluindo Despesas Operacionais Ajustadas, Prejuízo Operacional Ajustado, Lucro Líquido Ajustado, Lucro por Ação Ajustado, Fluxo de Caixa Livre e outras rubricas da demonstração de resultados Não-GAAP, cada uma das quais inclui ajustes aos valores GAAP. Essas medidas financeiras Não-GAAP têm como objetivo fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos valores GAAP da BeOne excluem, quando aplicável, itens não monetários, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Certos outros itens especiais ou eventos substanciais também podem ser incluídos nos ajustes Não-GAAP periodicamente, quando sua magnitude for significativa dentro dos períodos em que ocorreram. Os ajustes Não-GAAP são afetados por impostos na medida em que houver despesa tributária corrente de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP). A empresa atualmente registra uma provisão para desvalorização de seus ativos fiscais diferidos líquidos, portanto, não há impacto líquido registrado para efeitos de impostos diferidos. A BeOne mantém uma política estabelecida de Não-GAAP que orienta a determinação de quais custos serão excluídos das medidas financeiras Não-GAAP, bem como os protocolos, controles e aprovações relacionados ao uso dessas medidas. A BeOne acredita que essas medidas financeiras Não-GAAP, quando consideradas em conjunto com os números GAAP, podem aprimorar a compreensão geral do desempenho operacional da empresa. As medidas financeiras Não-GAAP são incluídas com o intuito de proporcionar aos investidores uma compreensão mais completa dos resultados e tendências financeiras históricos e esperados da BeOne, além de facilitar comparações entre períodos e com relação às informações projetadas. Ademais, essas medidas financeiras Não-GAAP estão entre os indicadores que a administração da BeOne utiliza para fins de planejamento e previsão, bem como para mensurar o desempenho da empresa. Essas medidas financeiras Não-GAAP devem ser consideradas em conjunto com, e não como substitutas ou superiores a, as medidas financeiras calculadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). As medidas financeiras Não-GAAP utilizadas pela BeOne podem ser calculadas de forma diferente das medidas financeiras Não-GAAP utilizadas por outras empresas e, portanto, podem não ser comparáveis ??a elas.
RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS GAAP SELECIONADAS COM MEDIDAS NÃO-GAAP
(Valores em milhares de dólares americanos)
(não auditado)
Quarto Trimestre
Ano Completo
2025
2024
2025
2024
Conciliação dos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) com o custo de vendas ajustado - produtos:
Custo das vendas – produtos GAAP
$
142.422
$
160.560
$
668.540
$
594.089
Menos: Depreciação
3.474
18.089
13.669
42.707
Menos: Amortização de ativos intangíveis
1.545
1.183
10.004
4.729
Menos: Outros
—
—
893
—
Custo de vendas ajustado – produtos
$
137.403
$
141.288
$
643.974
$
546.653
Conciliação do GAAP com pesquisa e desenvolvimento ajustado:
Pesquisa e desenvolvimento GAAP
$
615.423
$
542.012
$
2.145.868
$
1.953.295
Menos: Despesas com remuneração baseada em ações
52.442
44.992
217.440
186.113
Menos: Depreciação
18.158
22.146
72.449
98.814
Pesquisa e desenvolvimento ajustados
$
544.823
$
474.874
$
1.855.979
$
1.668.368
Conciliação do GAAP com as despesas de vendas, gerais e administrativas ajustadas:
GAAP vendas, geral e administrativas
$
555.290
$
504.677
$
2.081.489
$
1.831.056
Menos: Despesas com remuneração baseada em ações
71.015
62.790
292.807
255.680
Menos: Depreciação
12.785
8.811
45.497
25.417
Menos: Amortização de ativos intangíveis
22
17
67
95
Despesas de vendas, gerais e administrativas ajustadas
$
471.468
$
433.059
$
1.743.118
$
1.549.864
Reconciliação GAAP com as despesas operacionais ajustadas
Despesas operacionais GAAP
$
1.170.713
$
1.046.689
$
4.227.357
$
3.784.351
Menos: Despesas com remuneração baseada em ações
123.457
107.782
510.247
441.793
Menos: Depreciação
30.943
30.957
117.946
124.231
Menos: Amortização de ativos intangíveis
22
17
67
95
Despesas operacionais ajustadas
$
1.016.291
$
907.933
$
3.599.097
$
3.218.232
Conciliação GAAP com o resultado (prejuízo) operacional ajustado:
Receita (prejuízo) operacional de GAAP
$
185.035
$
(79.425
)
$
447.136
$
(568.199
)
Além disso: despesas com remuneração baseada em ações
123.457
107.782
510.247
441.793
Plus: Depreciação
34.417
49.046
131.615
166.938
Plus: Amortização de ativos intangíveis
1.567
1.200
10.071
4.824
Plus: Outros
—
—
893
—
Lucro (prejuízo) ajustado das operações
$
344.476
$
78.603
$
1.099.962
$
45.356
Conciliação GAAP com o lucro líquido ajustado (prejuízo):
Lucro (prejuízo) líquido GAAP
$
66.502
$
(151.881
)
$
286.933
$
(644.786
)
Plus: Despesas com remuneração baseada em ações
123.457
107.782
510.247
441.793
Plus: Depreciação
34.417
49.046
131.615
166.938
Plus: Amortização de ativos intangíveis
1.567
1.200
10.071
4.824
Plus: Outro
—
—
893
—
Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações
41.410
6.838
75.626
6.838
Plus: Itens fiscais específicos
34.441
15.232
24.778
18.597
Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP
(76.815
)
(12.116
)
(122.562
)
(49.123
)
Lucro líquido ajustado (prejuízo)
$
224.979
$
16.101
$
917.601
$
(54.919
)
Conciliação LPA ajustado segundo os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) - conceitos básicos
Lucro (prejuízo) por ação GAAP - básico
$
0,05
$
(0,11
)
$
0,20
$
(0,47
)
Plus: Despesas com remuneração baseada em ações
0,09
0,08
0,36
0,32
Plus: Depreciação
0,02
0,04
0,09
0,12
Plus: Amortização de ativos intangíveis
0,00
0,00
0,01
0,00
Plus: Outro
0,00
0,00
0,00
0,00
Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações
0,03
0,00
0,05
0,00
Plus: Itens fiscais específicos
0,02
0,01
0,02
0,01
Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP
(0,05
)
(0,01
)
(0,09
)
(0,04
)
Lucro (prejuízo) ajustado por ação - básico
$
0,16
$
0,01
$
0,65
$
(0,04
)
Conciliação GAAP com o EPS ajustado - diluído
Lucro (prejuízo) por ação GAAP - diluído
$
0,04
$
(0,11
)
$
0,19
$
(0,47
)
Plus: Despesas com remuneração baseada em ações
0,08
0,08
0,35
0,32
Plus: Depreciação
0,02
0,03
0,09
0,12
Plus: Amortização de ativos intangíveis
0,00
0,00
0,01
0,00
Plus: Outro
0,00
0,00
0,00
0,00
Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações
0,03
0,00
0,05
0,00
Plus: Itens fiscais específicos
0,02
0,01
0,02
0,01
Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP
(0,05
)
(0,01
)
(0,08
)
(0,04
)
Lucro (prejuízo) ajustado por ação - diluído
$
0,15
$
0,01
$
0,62
$
(0,04
)
Conciliação GAAP com os lucros (prejuízos) ajustados por ADS - básico
Lucro (prejuízo) GAAP por ADS - básico
$
0,60
$
(1,43
)
$
2,63
$
(6,12
)
Plus: Despesas com remuneração baseada em ações
1,11
1,01
4,68
4,20
Plus: Depreciação
0,31
0,46
1,21
1,59
Plus: Amortização de ativos intangíveis
0,01
0,01
0,09
0,05
Plus: Outro
0,00
0,00
0,01
0,00
Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações
0,37
0,06
0,69
0,06
Plus: Itens fiscais específicos
0,31
0,14
0,23
0,18
Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP
(0,69
)
(0,11
)
(1,12
)
(0,47
)
Lucro (prejuízo) ajustado por ADS - básico
$
2,03
$
0,15
$
8,41
$
(0,52
)
Conciliação GAAP com o lucro (prejuízo) ajustado por ADS - diluído
Lucro (prejuízo) GAAP por ADS - diluído1
$
0,58
$
(1,39
)
$
2,53
$
(6,12
)
Plus: Despesas com remuneração baseada em ações
1,07
0,98
4,50
4,20
Plus: Depreciação
0,30
0,45
1,16
1,59
Plus: Amortização de ativos intangíveis
0,01
0,01
0,09
0,05
Plus: Outro
0,00
0,00
0,01
0,00
Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações
0,36
0,06
0,67
0,06
Plus: Itens fiscais específicos
0,30
0,14
0,22
0,18
Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP
(0,67
)
(0,11
)
(1,08
)
(0,47
)
Lucro (prejuízo) ajustado por ADS - diluído
$
1,95
$
0,15
$
8,09
$
(0,52
)
1. O efeito tributário dos ajustes Não-GAAP baseia-se na alíquota tributária legal da jurisdição fiscal relevante. Observe que a Companhia atualmente registra uma provisão para desvalorização de seus ativos fiscais diferidos líquidos, portanto, não há impacto líquido registrado para efeitos fiscais diferidos.
2. No quarto trimestre de 2024, o prejuízo diluído por ADS, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui um prejuízo de US$ 0,04 por ADS atribuível aos ADS diluídos em circulação para fins desta conciliação. Como a Companhia apresentou prejuízo líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), não foi calculado o número médio ponderado de ações em circulação diluídas para fins de GAAP nos EUA.
Quarto Trimestre
Ano Completo
2025
2024
2025
2024
Fluxo de caixa livre (Não-GAAP)
Fluxo de caixa líquido gerado (ou utilizado) pelas atividades operacionais (GAAP)
$
417,347
$
75.160
$
1.127.580
$
(140.631
)
Menos: Aquisições de bens imóveis, instalações e equipamentos
(37.522
)
(92.480
)
(185.839
)
(492.663
)
Fluxo de caixa livre (Não-GAAP)
$
379.825
$
(17.320
)
$
941.741
$
(633.294
)
Conciliação da projeção de lucro operacional GAAP com os resultados Não-GAAP
Previsão de Lucro Operacional para o Ano Fiscal de 2026
(Não auditado)
Lucro operacional GAAP
700.000
—
800.000
Plus: Ajustes para chegar aos valores Não-GAAP1
700.000
—
700.000
Lucro operacional Não-GAAP
1.400.000
—
1.500.000
1. Os ajustes Não-GAAP são baseados nas melhores informações disponíveis neste momento, relacionadas a itens não monetários semelhantes aos relatados em nossos resultados Não-GAAP atuais.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260226289815/pt/
Contato:
Contato para Investidores
Liza Heapes
+1 857-302-5663
Contato para a Imprensa
Kyle Blankenship
+1 667-351-5176
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: BUSINESS WIRE