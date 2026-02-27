A BeOne Medicines anuncia resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025, destacando o sucesso global do BRUKINSA e a liderança fundamental em oncologia

A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje seus resultados financeiros e atualizações corporativas referentes ao quarto trimestre e ao ano completo de 2025.

“Esses sólidos resultados financeiros para o quarto trimestre e o ano completo de 2025 reforçam nossa contínua evolução como líder global em oncologia, com vantagens competitivas duradouras em desenvolvimento clínico e fabricação, além de um dos portfólios de produtos mais robustos e diferenciados do setor”, disse John V. Oyler, cofundador, presidente do Conselho e CEO da BeOne. “O BRUKINSA consolidou-se como líder global na classe dos inibidores de BTK, destacando-se pelas amplas aprovações regulatórias, expansão geográfica, forte adesão médica e dados incomparáveis ??de eficácia e segurança a longo prazo em LLC. Ao mesmo tempo, estamos garantindo novas indicações e ampliando o reembolso para o TEVIMBRA em mercados-chave em todo o mundo. Com nossos ativos hematológicos fundamentais em estágio avançado, próximos da comercialização, e um robusto portfólio de tumores sólidos apresentando dados promissores, estamos bem posicionados para ampliar nossa liderança e impulsionar a próxima fase de crescimento global sustentável.”

(Valores em milhares de dólares americanos. Valores GAAP do ano fiscal auditados; demais valores não auditados)

Quarto Trimestre Ano Completo 2025 2024 Variação % 2025 2024 Variação % Receita líquida de produtos $ 1.476.442 $ 1.118.035 32 % $ 5.282.061 $ 3.779.546 40 % Outras receitas $ 21.728 $ 9.789 122 % $ 60.972 $ 30.695 99 % Receita total $ 1.498.170 $ 1.127.824 33 % $ 5.343.033 $ 3.810.241 40 % Lucro (prejuízo) operacional GAAP $ 185.035 $ (79.425 ) 333 % $ 447.136 $ (568.199 ) 179 % Lucro operacional ajustado* $ 344.476 $ 78.603 338 % $ 1.099.962 $ 45.356 2325 % Lucro (prejuízo) líquido GAAP $ 66.502 $ (151.881 ) 144 % $ 286.933 $ (644.786 ) 145 % Lucro líquido ajustado (prejuízo)* $ 224.979 $ 16.101 1297 % $ 917.601 $ (54.919 ) 1771 % Lucro (prejuízo) básico GAAP por ADS $ 0,60 $ (1,43 ) 142 % $ 2,63 $ (6,12 ) 143 % Lucro (prejuízo) básico ajustado por ADS* $ 2,03 $ 0,15 1253 % $ 8,41 $ (0,52 ) 1717 % Lucro (prejuízo) GAAP diluído por ADS $ 0,58 $ (1,43 ) 141 % $ 2,53 $ (6,12 ) 141 % Lucro (prejuízo) diluído ajustado por ADS* $ 1,95 $ 0,15 1200 % $ 8,09 $ (0,52 ) 1656 % Fluxo de caixa livre* $ 379.825 $ (17.320 ) 2293 % $ 941.741 $ (633.294 ) 249 %

* Para uma explicação sobre o uso de medidas financeiras Não-GAAP, consulte a seção "Nota sobre o Uso de Medidas Financeiras Não-GAAP" mais adiante neste comunicadoàimprensa e, para uma conciliação de cada medida financeira Não-GAAP com as medidas GAAP mais comparáveis, consulte a tabela no final deste comunicadoàimprensa.

Resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2025

A Receita do Produto, que representa 99% da receita total, totalizou US$ 1,5 bilhão e US$ 5,3 bilhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 32% e 40%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.

BRUKINSA: As vendas globais totalizaram US$ 1,1 bilhão e US$ 3,9 bilhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 38% e 49%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior; as vendas de BRUKINSA nos EUA totalizaram US$ 845 milhões e US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 37% e 45%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.

TEVIMBRA (tislelizumab): As vendas globais totalizaram US$ 182 milhões e US$ 737 milhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 18% e 19%, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior.

Produtos licenciados da Amgen: As vendas globais totalizaram US$ 112 milhões e US$ 486 milhões no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, representando um crescimento de 11% e 33%, em comparação com os períodos do ano anterior.

A Margem Bruta como percentual das vendas globais de produtos no quarto trimestre e no ano completo de 2025 foi de 90,4% e 87,3%, em comparação com 85,6% e 84,3% nos períodos do ano anterior, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Em uma base ajustada, que não inclui depreciação e amortização, a margem bruta como percentual das vendas globais de produtos aumentou para 90,7% e 87,8% no quarto trimestre e no ano completo de 2025, em comparação com 87,4% e 85,5% nos períodos do ano anterior.

Despesas Operacionais

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do quarto trimestre de 2025 e 2024:

GAAP Não-GAAP (em milhares, exceto porcentagens) 4º trimestre de 2025 4º trimestre de 2025 Variação % 4º trimestre de 2025 4º trimestre de 2025 Variação % Pesquisa e desenvolvimento $ 615.423 $ 542.012 14 % $ 544.823 $ 474.874 15 % Vendas, assuntos gerais e administrativos $ 555.290 $ 504.677 10 % $ 471.468 $ 433.059 9 % Despesas operacionais totais $ 1.170.713 $ 1.046.689 12 % $ 1.016.291 $ 907.933 12 %

A tabela a seguir resume as despesas operacionais para os anos de 2025 e 2024:

GAAP Não-GAAP (em milhares, exceto porcentagens) Ano Fiscal de 2025 Ano Fiscal de 2024 Variação % Ano Fiscal de 2025 Ano Fiscal de 2024 Variação % Pesquisa e desenvolvimento $ 2.145.868 $ 1.953.295 10 % $ 1.855.979 $ 1.668.368 11 % Vendas, assuntos gerais e administrativos $ 2.081.489 $ 1.831.056 14 % $ 1.743.118 $ 1.549.864 12 % Despesas operacionais totais $ 4.227.357 $ 3.784.351 12 % $ 3.599.097 $ 3.218.232 12 %

Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) aumentaram no quarto trimestre e no ano completo de 2025 em comparação com os mesmos períodos do ano anterior, tanto em termos contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados. Os pagamentos iniciais e os pagamentos por marcos relacionadosàR&D em andamento para ativos licenciados totalizaram zero e US$ 0,7 milhão no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, em comparação com US$ 63 milhões e US$ 114 milhões nos mesmos períodos do ano anterior.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) aumentaram no quarto trimestre e no ano completo de 2025 em comparação com os mesmos períodos do ano anterior, tanto em termos contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados. As despesas com SG&A como percentual das vendas de produtos foram de 38% e 39% no quarto trimestre e no ano completo de 2025, respectivamente, em comparação com 45% e 48% nos mesmos períodos do ano anterior.

Lucro Líquido/(Prejuízo) e Lucro Básico/Diluído por Ação

O lucro líquido GAAP para o quarto trimestre e para o ano completo de 2025 foi de US$ 67 milhões e US$ 287 milhões, respectivamente, um aumento de US$ 218 milhões e US$ 932 milhões em relação aos mesmos períodos do ano anterior, atribuído principalmente ao crescimento da receita eàmelhoria da alavancagem operacional. O lucro líquido GAAP para o ano completo de 2025 incluiu US$ 76 milhões em baixas contábeis por desvalorização de investimentos em ações, US$ 25 milhões em despesas tributárias não recorrentes e US$ 20 milhões em despesas tributárias relacionadas ao cronograma em determinadas jurisdições, incorridas principalmente no quarto trimestre.

No quarto trimestre de 2025, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,05 e US$ 0,04 por ação e de US$ 0,60 e US$ 0,58 por American Depositary Share (ADS), em comparação com o prejuízo básico de US$ 0,11 por ação e US$ 1,43 por ADS no mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2025, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,20 e US$ 0,19 por ação e US$ 2,63 e US$ 2,53 por ADS, em comparação com o prejuízo básico de US$ 0,47 por ação e US$ 6,12 por ADS no mesmo período do ano anterior.

O fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2025 foi de US$ 380 milhões, representando um aumento de US$ 397 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2025, o fluxo de caixa livre foi de US$ 942 milhões, representando um aumento de US$ 1,6 bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para obter mais detalhes sobre as Demonstrações Financeiras da BeOne para 2025, consulte o Relatório Anual da BeOne no Formulário 10-K para o ano fiscal de 2025, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Projeções para o Ano Completo de 2026

As projeções financeiras da BeOne estão resumidas abaixo:

Ano Fiscal de 20261 Receita total $6,2 - $6,4 bilhões Margem bruta GAAP % Faixa alta de 80% Despesas operacionais GAAP2 (despesas combinadas de R&D e SG&A) $4,7 - $4,9 bilhões Lucro operacional GAAP2 $700 - $800 milhões Lucro operacional Não-GAAP2,3 $1,4 - $1,5 bilhões

1 Considerando as taxas de câmbio de 1º de janeiro de 2026. 2 Não pressupõe qualquer nova atividade de desenvolvimento de negócios relevante ou itens incomuns/não recorrentes. 3 O lucro operacional Não-GAAP é uma medida financeira que exclui da medida GAAP correspondente os custos relacionadosàremuneração baseada em ações, depreciação e amortização. As projeções pressupõem que as despesas Não-GAAP acompanhem o crescimento geral das despesas.

A projeção de receita total da BeOne para o ano de 2026, entre US$ 6,2 bilhões e US$ 6,4 bilhões, inclui a expectativa de forte crescimento da receita, impulsionado pela posição de liderança do BRUKINSA nos EUA e pela expansão global contínua na Europa e em outros importantes mercados mundiais. A margem bruta deverá ficar em torno de 80% e inclui o impacto do mix de produtos e das melhorias de produtividade previstas para o ano de 2026. A projeção de despesas operacionais combinadas, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui a expectativa de investimentos para sustentar o crescimento tanto na área comercial quanto na de pesquisa, em um ritmo que continue gerando alavancagem operacional significativa.

A Empresa fornece as seguintes projeções adicionais sobre itens que impactam o lucro líquido e o lucro por ADS:

Outras receitas (despesas) : estimativa de despesas entre US$ 25 milhões e US$ 50 milhões, incluindo a amortização de juros do acordo com a Royalty Pharma.

: estimativa de despesas entre US$ 25 milhões e US$ 50 milhões, incluindo a amortização de juros do acordo com a Royalty Pharma. Perspectiva de imposto de renda : os resultados podem fornecer evidências positivas suficientes para reverter certas provisões para desvalorização em 2026, resultando em um benefício fiscal substancial quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos. Antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve acompanhar a relação histórica de lucros por ação.

: os resultados podem fornecer evidências positivas suficientes para reverter certas provisões para desvalorização em 2026, resultando em um benefício fiscal substancial quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos. Antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve acompanhar a relação histórica de lucros por ação. ADS diluídos em circulação: a empresa espera um total de aproximadamente 118 milhões de ADSs diluídos em circulação.

Destaques do negócio no quarto trimestre

Principais produtos comercializados

BRUKINSA(zanubrutinib)

Apresentou resultados históricos de 6 anos do estudo de Fase 3 SEQUOIA e resultados de longo prazo do estudo de Fase 3 ALPINE na Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), confirmando o benefício sustentado para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC)/linfoma linfocítico de pequenas células (LLPC) não tratados previamente (TN) e recidivados ou refratários (R/R), respectivamente.

Sonrotoclax (inibidor de BCL2)

Recebeu as primeiras aprovações globais na China para o tratamento de pacientes adultos com: Linfoma de células do manto (LCM) recidivado/refratário que receberam pelo menos duas terapias sistêmicas, incluindo um inibidor da tirosina quinase de Bruton (BTK); e LLC/SLL recidivado/refratário que receberam anteriormente pelo menos uma terapia sistêmica, incluindo um inibidor de BTK.

Ofereceu revisão prioritária da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivado/refratário.

Submeteu o pedido de autorização de comercialização na União Europeia para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivado/refratário.

Incluiu o primeiro participante no estudo de Fase 3 em combinação com BRUKINSA em um regime de duração fixa versus acalabrutinibe mais venetoclax para o tratamento de pacientes adultos com LLC triplo-negativa.

TEVIMBRA(tislelizumab)

Apresentou os resultados completos em parceria com a Jazz Pharmaceuticals e a Zymeworks do estudo HERIZON-GEA-01 em combinação com ZIIHERA (zanidatamab) e quimioterapia, demonstrando melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevida global em comparação com trastuzumab mais quimioterapia para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com adenocarcinoma gastroesofágico (AGE) HER2-positivo.

Programas em Estágio Clínico Selecionados

Hematologia

BGB-16673 (composto quimérico de ativação da degradação de BTK (CDAC)): Apresentou os resultados no ASH do estudo de Fase 1 CaDAnCe-101 para o tratamento de pacientes adultos com LLC recidivante/refratária.

Cânceres de Mama e Ginecológicos

BG-75202 (inibidor de KAT6A/B): Iniciou o primeiro estudo em humanos.

BG-75908 (CDAC de CDK2): Iniciou o primeiro estudo em humanos.

Câncer de Pulmão

BG-C0902 (conjugado anticorpo-fármaco EGFRxMETxMET): Iniciado o primeiro estudo em humanos.

Cânceres Gastrointestinais

BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x41BB): Recebeu a designação de Via Rápida (Fast Track) da FDA para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma hepatocelular que apresentam progressão da doença durante ou após terapia sistêmica.

Marcos previstos de R&D

Programas Marcos importantes Cronograma BRUKINSA • Análise interina do estudo de fase 3 MANGROVE em combinação com rituximab versus bendustamina mais rituximab para o tratamento de pacientes adultos com MCL em primeira linha. 1º semestre de 2026 TEVIMBRA • Submissões de pedidos de Licença Biológica Suplementar nos EUA e na China para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico HER2-positivo em primeira linha, em combinação com zanidatamab. 1º semestre de 2026 • Medidas regulatórias no Japão para o tratamento de primeira linha de pacientes adultos com câncer gástrico. 2º semestre de 2026 Hematologia • Sonrotoclax (inibidor de BCL2): ? Ação regulatória da FDA sobre o pedido de novo medicamento para o tratamento em monoterapia de pacientes adultos com MCL recidivante/refratário. 1º semestre de 2026 ? Início do ensaio clínico de fase 3 para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo r/r t(11;14). 2º semestre de 2026 • BGB-16673 (BTK CDAC): ? Fase 2: Possível submissão acelerada para aprovação (caso os dados o suportem) para o tratamento de pacientes adultos com LLC recidivante/refratária. 2º semestre de 2026 Câncer de mama/ginecológico • BGB-43395 (inibidor de CDK4): 1º semestre de 2026 ? Início do ensaio clínico de fase 3 para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HR-positivo e HER2-negativo em primeira linha. Câncer Gastrointestinal • BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x41BB): 2º semestre de 2026 ? Potencial início de um ensaio clínico de Fase 2 para fins de registro. Inflamação e imunologia • BGB-45035 (IRAK4 CDAC): ? Divulgação dos dados do ensaio clínico de fase 1/2 para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide. 2º semestre de 2026 • BGB-16673 (BTK CDAC): ? Resultados da fase 1b do estudo clínico para o tratamento de pacientes adultos com urticária espontânea crônica moderada a grave. 1º semestre de 2026

Transmissão online dos resultados financeiros da BeOne

A teleconferência de resultados da empresa referente ao quarto trimestre e ao ano fiscal de 2025 será transmitida via webcast às 8h (horário do leste dos EUA) na quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, e estará acessível na seção de Investidores do site da BeOne em www.beonemedicines.com. Informações complementares, como uma apresentação de slides, a transcrição dos comentários preparados e a gravação da transmissão online, também estarão disponíveis.

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: ??a potencial comercialização dos ativos hematológicos em estágio final da BeOne; a próxima fase de crescimento global da BeOne; a receita futura da BeOne, a porcentagem de margem bruta, as despesas operacionais, o lucro operacional, outras receitas ou despesas, o imposto de renda e os ADSs diluídos em circulação; as expectativas da BeOne em relaçãoàexpansão global contínua e ao investimento para apoiar o crescimento; os próximos marcos de R&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e divulgação de dados; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne sob o título “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de vários fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos, que podem não justificar o desenvolvimento adicional ou a aprovação de comercialização; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos e a aprovação de comercialização; A capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos e candidatos a medicamentos já comercializados, caso sejam aprovados; a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia; a dependência da BeOne de terceiros para conduzir o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização e outros serviços relacionados a medicamentos; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações e concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos, bem como alcançar e manter a lucratividade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de Risco" do relatório periódico mais recente da BeOne arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), bem como as discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes nos arquivamentos subsequentes da BeOne juntoàSEC. Todas as informações contidas neste comunicadoàimprensa são válidas na data de sua publicação, e a BeOne não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, a menos que seja exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne são baseadas em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.

Demonstrações Consolidadas Condensadas de Resultados (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos, exceto para ações, American Depositary Shares (ADSs), dados por ação e por ADS) Quarto trimestre Ano Completo 2025 2024 2025 2024 (não auditado) (auditado) Receita Receita líquida de produtos $ 1.476.442 $ 1.118.035 $ 5.282.061 $ 3.779.546 Outras receitas 21.728 9.789 60.972 30.695 Receita total 1.498.170 1.127.824 5.343.033 3.810.241 Custo das vendas – produtos 142.422 160.560 668.540 594.089 Lucro bruto 1.355.748 967.264 4.674.493 3.216.152 Despesas operacionais Pesquisa e desenvolvimento 615.423 542.012 2.145.868 1.953.295 Vendas, assuntos gerais e administrativos 555.290 504.677 2.081.489 1.831.056 Despesas operacionais totais 1.170.713 1.046.689 4.227.357 3.784.351 Lucro (prejuízo) das operações 185.035 (79.425 ) 447.136 (568.199 ) Rendimento de juros 26.770 14.707 70.505 69.641 Despesa com juros (26.873 ) (6.899 ) (58.234 ) (21.805 ) Outras despesas, líquidas (35.691 ) (13.734 ) (42.553 ) (12.638 ) Renda (prejuízo) antes do imposto de renda 149.241 (85.351 ) 416.854 (533.001 ) Despesa com imposto de renda 82.739 66,530 129.921 111.785 Lucro líquido (prejuízo) 66.502 (151.881 ) 286.933 (644.786 ) Lucro (prejuízo) por ação Básico $ 0,05 $ (0,11 ) $ 0,20 $ (0,47 ) Diluído $ 0,04 $ (0,11 ) $ 0,19 $ (0,47 ) Ações em circulação médias ponderadas — básicas 1.439.485.461 1.381.378.234 1.417.803.727 1.368.746.793 Ações em circulação médias ponderadas — diluídas 1.499.900.248 1.381.378.234 1.474.829.908 1.368.746.793 Lucro (prejuízo) por American Depositary Share (“ADS”) Básico $ 0,60 $ (1,43 ) $ 2,63 $ (6,12 ) Diluído $ 0,58 $ (1,43 ) $ 2,53 $ (6,12 ) ADSs médios ponderados em circulação — básico 110.729.651 106.259.864 109.061.825 105.288.215 ADSs em circulação com média ponderada — diluídos 115.376.942 106.259.864 113.448.454 105.288.215

Dados selecionados do balanço consolidado condensado (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos) Em 31 de dezembro, 2025 2024 (auditado) Ativos: Dinheiro em espécie, equivalentes de caixa e caixa restrito $ 4.609.647 $ 2.638.747 Contas a receber, líquidas 865.080 676.278 Estoques, líquidos 608.227 494.986 Imobilizado, ativo imobilizado, líquido 1.641.678 1.578.423 Ativos totais $ 8.188.573 $ 5.920.910 Passivo e patrimônio líquido: Contas a pagar $ 479.035 $ 404.997 Despesas acumuladas e outros pagamentos 1.109.120 803.713 Passivo de financiamento de royalties 906.956 — Responsabilidade compartilhada pelos custos de R&D 64.345 165.440 Dívida 1.019.206 1.018.013 Passivo total 3.827.379 2.588.688 Patrimônio líquido total $ 4.361.194 $ 3.332.222

Demonstrações Consolidadas Resumidas dos Fluxos de Caixa (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos) Quarto Trimestre Ano Completo 2025 2024 2025 2024 (não auditado) (auditado) Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período $ 4.110.542 $ 2.713.428 $ 2.638.747 $ 3.185.984 Fluxo de caixa líquido gerado por (utilizado em) atividades operacionais 417.347 75.160 1.127.580 (140.631 ) Fluxo de caixa líquido utilizado em atividades de investimento (38.335 ) (93.605 ) (276.155 ) (548.350 ) Fluxo de caixa líquido gerado por (utilizado em) atividades de financiamento 96.931 (4.523 ) 1.059.451 193.449 Efeito líquido das variações da taxa de câmbio 23.162 (51.713 ) 60.024 (51.705 ) Aumento (diminuição) líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 499.105 (74.681 ) 1.970.900 (547.237 ) Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período $ 4.609.647 $ 2.638.747 $ 4.609.647 $ 2.638.747

Nota sobre o uso de medidas financeiras Não-GAAP

A BeOne apresenta determinadas medidas financeiras Não-GAAP, incluindo Despesas Operacionais Ajustadas, Prejuízo Operacional Ajustado, Lucro Líquido Ajustado, Lucro por Ação Ajustado, Fluxo de Caixa Livre e outras rubricas da demonstração de resultados Não-GAAP, cada uma das quais inclui ajustes aos valores GAAP. Essas medidas financeiras Não-GAAP têm como objetivo fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos valores GAAP da BeOne excluem, quando aplicável, itens não monetários, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Certos outros itens especiais ou eventos substanciais também podem ser incluídos nos ajustes Não-GAAP periodicamente, quando sua magnitude for significativa dentro dos períodos em que ocorreram. Os ajustes Não-GAAP são afetados por impostos na medida em que houver despesa tributária corrente de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP). A empresa atualmente registra uma provisão para desvalorização de seus ativos fiscais diferidos líquidos, portanto, não há impacto líquido registrado para efeitos de impostos diferidos. A BeOne mantém uma política estabelecida de Não-GAAP que orienta a determinação de quais custos serão excluídos das medidas financeiras Não-GAAP, bem como os protocolos, controles e aprovações relacionados ao uso dessas medidas. A BeOne acredita que essas medidas financeiras Não-GAAP, quando consideradas em conjunto com os números GAAP, podem aprimorar a compreensão geral do desempenho operacional da empresa. As medidas financeiras Não-GAAP são incluídas com o intuito de proporcionar aos investidores uma compreensão mais completa dos resultados e tendências financeiras históricos e esperados da BeOne, além de facilitar comparações entre períodos e com relação às informações projetadas. Ademais, essas medidas financeiras Não-GAAP estão entre os indicadores que a administração da BeOne utiliza para fins de planejamento e previsão, bem como para mensurar o desempenho da empresa. Essas medidas financeiras Não-GAAP devem ser consideradas em conjunto com, e não como substitutas ou superiores a, as medidas financeiras calculadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). As medidas financeiras Não-GAAP utilizadas pela BeOne podem ser calculadas de forma diferente das medidas financeiras Não-GAAP utilizadas por outras empresas e, portanto, podem não ser comparáveis ??a elas.

RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS GAAP SELECIONADAS COM MEDIDAS NÃO-GAAP (Valores em milhares de dólares americanos) (não auditado) Quarto Trimestre Ano Completo 2025 2024 2025 2024 Conciliação dos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) com o custo de vendas ajustado - produtos: Custo das vendas – produtos GAAP $ 142.422 $ 160.560 $ 668.540 $ 594.089 Menos: Depreciação 3.474 18.089 13.669 42.707 Menos: Amortização de ativos intangíveis 1.545 1.183 10.004 4.729 Menos: Outros — — 893 — Custo de vendas ajustado – produtos $ 137.403 $ 141.288 $ 643.974 $ 546.653 Conciliação do GAAP com pesquisa e desenvolvimento ajustado: Pesquisa e desenvolvimento GAAP $ 615.423 $ 542.012 $ 2.145.868 $ 1.953.295 Menos: Despesas com remuneração baseada em ações 52.442 44.992 217.440 186.113 Menos: Depreciação 18.158 22.146 72.449 98.814 Pesquisa e desenvolvimento ajustados $ 544.823 $ 474.874 $ 1.855.979 $ 1.668.368 Conciliação do GAAP com as despesas de vendas, gerais e administrativas ajustadas: GAAP vendas, geral e administrativas $ 555.290 $ 504.677 $ 2.081.489 $ 1.831.056 Menos: Despesas com remuneração baseada em ações 71.015 62.790 292.807 255.680 Menos: Depreciação 12.785 8.811 45.497 25.417 Menos: Amortização de ativos intangíveis 22 17 67 95 Despesas de vendas, gerais e administrativas ajustadas $ 471.468 $ 433.059 $ 1.743.118 $ 1.549.864 Reconciliação GAAP com as despesas operacionais ajustadas Despesas operacionais GAAP $ 1.170.713 $ 1.046.689 $ 4.227.357 $ 3.784.351 Menos: Despesas com remuneração baseada em ações 123.457 107.782 510.247 441.793 Menos: Depreciação 30.943 30.957 117.946 124.231 Menos: Amortização de ativos intangíveis 22 17 67 95 Despesas operacionais ajustadas $ 1.016.291 $ 907.933 $ 3.599.097 $ 3.218.232 Conciliação GAAP com o resultado (prejuízo) operacional ajustado: Receita (prejuízo) operacional de GAAP $ 185.035 $ (79.425 ) $ 447.136 $ (568.199 ) Além disso: despesas com remuneração baseada em ações 123.457 107.782 510.247 441.793 Plus: Depreciação 34.417 49.046 131.615 166.938 Plus: Amortização de ativos intangíveis 1.567 1.200 10.071 4.824 Plus: Outros — — 893 — Lucro (prejuízo) ajustado das operações $ 344.476 $ 78.603 $ 1.099.962 $ 45.356 Conciliação GAAP com o lucro líquido ajustado (prejuízo): Lucro (prejuízo) líquido GAAP $ 66.502 $ (151.881 ) $ 286.933 $ (644.786 ) Plus: Despesas com remuneração baseada em ações 123.457 107.782 510.247 441.793 Plus: Depreciação 34.417 49.046 131.615 166.938 Plus: Amortização de ativos intangíveis 1.567 1.200 10.071 4.824 Plus: Outro — — 893 — Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações 41.410 6.838 75.626 6.838 Plus: Itens fiscais específicos 34.441 15.232 24.778 18.597 Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP (76.815 ) (12.116 ) (122.562 ) (49.123 ) Lucro líquido ajustado (prejuízo) $ 224.979 $ 16.101 $ 917.601 $ (54.919 ) Conciliação LPA ajustado segundo os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) - conceitos básicos Lucro (prejuízo) por ação GAAP - básico $ 0,05 $ (0,11 ) $ 0,20 $ (0,47 ) Plus: Despesas com remuneração baseada em ações 0,09 0,08 0,36 0,32 Plus: Depreciação 0,02 0,04 0,09 0,12 Plus: Amortização de ativos intangíveis 0,00 0,00 0,01 0,00 Plus: Outro 0,00 0,00 0,00 0,00 Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações 0,03 0,00 0,05 0,00 Plus: Itens fiscais específicos 0,02 0,01 0,02 0,01 Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP (0,05 ) (0,01 ) (0,09 ) (0,04 ) Lucro (prejuízo) ajustado por ação - básico $ 0,16 $ 0,01 $ 0,65 $ (0,04 ) Conciliação GAAP com o EPS ajustado - diluído Lucro (prejuízo) por ação GAAP - diluído $ 0,04 $ (0,11 ) $ 0,19 $ (0,47 ) Plus: Despesas com remuneração baseada em ações 0,08 0,08 0,35 0,32 Plus: Depreciação 0,02 0,03 0,09 0,12 Plus: Amortização de ativos intangíveis 0,00 0,00 0,01 0,00 Plus: Outro 0,00 0,00 0,00 0,00 Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações 0,03 0,00 0,05 0,00 Plus: Itens fiscais específicos 0,02 0,01 0,02 0,01 Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP (0,05 ) (0,01 ) (0,08 ) (0,04 ) Lucro (prejuízo) ajustado por ação - diluído $ 0,15 $ 0,01 $ 0,62 $ (0,04 ) Conciliação GAAP com os lucros (prejuízos) ajustados por ADS - básico Lucro (prejuízo) GAAP por ADS - básico $ 0,60 $ (1,43 ) $ 2,63 $ (6,12 ) Plus: Despesas com remuneração baseada em ações 1,11 1,01 4,68 4,20 Plus: Depreciação 0,31 0,46 1,21 1,59 Plus: Amortização de ativos intangíveis 0,01 0,01 0,09 0,05 Plus: Outro 0,00 0,00 0,01 0,00 Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações 0,37 0,06 0,69 0,06 Plus: Itens fiscais específicos 0,31 0,14 0,23 0,18 Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP (0,69 ) (0,11 ) (1,12 ) (0,47 ) Lucro (prejuízo) ajustado por ADS - básico $ 2,03 $ 0,15 $ 8,41 $ (0,52 ) Conciliação GAAP com o lucro (prejuízo) ajustado por ADS - diluído Lucro (prejuízo) GAAP por ADS - diluído1 $ 0,58 $ (1,39 ) $ 2,53 $ (6,12 ) Plus: Despesas com remuneração baseada em ações 1,07 0,98 4,50 4,20 Plus: Depreciação 0,30 0,45 1,16 1,59 Plus: Amortização de ativos intangíveis 0,01 0,01 0,09 0,05 Plus: Outro 0,00 0,00 0,01 0,00 Plus: Redução do valor recuperável de investimentos em ações 0,36 0,06 0,67 0,06 Plus: Itens fiscais específicos 0,30 0,14 0,22 0,18 Plus: Efeito do imposto de renda sobre ajustes Não-GAAP (0,67 ) (0,11 ) (1,08 ) (0,47 ) Lucro (prejuízo) ajustado por ADS - diluído $ 1,95 $ 0,15 $ 8,09 $ (0,52 )

1. O efeito tributário dos ajustes Não-GAAP baseia-se na alíquota tributária legal da jurisdição fiscal relevante. Observe que a Companhia atualmente registra uma provisão para desvalorização de seus ativos fiscais diferidos líquidos, portanto, não há impacto líquido registrado para efeitos fiscais diferidos. 2. No quarto trimestre de 2024, o prejuízo diluído por ADS, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui um prejuízo de US$ 0,04 por ADS atribuível aos ADS diluídos em circulação para fins desta conciliação. Como a Companhia apresentou prejuízo líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), não foi calculado o número médio ponderado de ações em circulação diluídas para fins de GAAP nos EUA.

Quarto Trimestre Ano Completo 2025 2024 2025 2024 Fluxo de caixa livre (Não-GAAP) Fluxo de caixa líquido gerado (ou utilizado) pelas atividades operacionais (GAAP) $ 417,347 $ 75.160 $ 1.127.580 $ (140.631 ) Menos: Aquisições de bens imóveis, instalações e equipamentos (37.522 ) (92.480 ) (185.839 ) (492.663 ) Fluxo de caixa livre (Não-GAAP) $ 379.825 $ (17.320 ) $ 941.741 $ (633.294 )

Conciliação da projeção de lucro operacional GAAP com os resultados Não-GAAP Previsão de Lucro Operacional para o Ano Fiscal de 2026 (Não auditado) Lucro operacional GAAP 700.000 — 800.000 Plus: Ajustes para chegar aos valores Não-GAAP1 700.000 — 700.000 Lucro operacional Não-GAAP 1.400.000 — 1.500.000

1. Os ajustes Não-GAAP são baseados nas melhores informações disponíveis neste momento, relacionadas a itens não monetários semelhantes aos relatados em nossos resultados Não-GAAP atuais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260226289815/pt/

Contato para Investidores

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Contato para a Imprensa

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@beonemed.com