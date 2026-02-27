Vaga Lume indica livros sobre crise climática infantil
ONG de Educação, que há mais de duas décadas atua na implementação de bibliotecas na Amazônia Legal, recomenda livros infantis para abordar questões ambientais contemporâneas com crianças
Nos últimos dias, diferentes regiões do Brasil enfrentaram ondas de calor extremo seguidas por temporais, evidenciando os impactos das mudanças no clima. Diante desse cenário, a ONG Vaga Lume aposta na literatura infantil como caminho para sensibilizar e formar as novas gerações sobre os desafios e a importância da preservação ambiental.
Em um mundo cada vez mais impactado pelas questões climáticas, amplia-se o debate sobre a importância de as crianças compreenderem temas ambientais de forma clara e acessível. Nesse contexto, a leitura é apontada como um dos caminhos para abordar o assunto. Livros voltados ao público infantil apresentam conteúdos relacionados à preservação do meio ambiente e às mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que estimulam reflexões e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia e sensibilidade, associadas ao cuidado com o planeta.
“A leitura mobiliza e toca o sentimento humano, ajudando-nos a compreender emoções como medo, incerteza e desconforto diante de temas difíceis, mas também nos desperta para a responsabilidade coletiva, esperança e superação”, afirma Nathália Flores, Gerente de Educação da Vaga Lume. Ela explica que, ao abordar questões ambientais de forma literária, os livros ajudam as crianças a se conectar com esses temas de maneira profunda, mas ao mesmo tempo acessível e estimulante.
O acervo das bibliotecas da Vaga Lume, que atende comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas da Amazônia Legal, reflete a importância de incluir a questão ambiental na literatura infantil. “A literatura, com sua linguagem poética e ilustrada, permite que as crianças reflitam sobre cenários reais e complexos de uma forma simbólica e leve”, diz Nathália.
A equipe de Educação da ONG sugere alguns títulos que trazem temas ambientais importantes, podendo ser usados tanto em casa quanto nas escolas, para despertar o interesse e a reflexão das crianças sobre a preservação do meio ambiente. Entre as sugestões, está o clássico da literatura infantil "A Árvore Generosa", de Shel Silverstein, que narra a relação entre um menino e uma árvore profundamente dedicada a ele. À medida que o garoto cresce e se torna mais exigente, a árvore continua atendendo a seus pedidos, abrindo mão de tudo, inclusive de si mesma, em nome do afeto.
A lista inclui ainda "A Cidade dos Animais", de Joan Negrescolor, uma fábula ambientada em uma cidade abandonada pelos humanos, onde os animais passam a prosperar e compartilhar suas próprias histórias. Em "Árvores", do ilustrador e autor Piotr Socha, o leitor é convidado a refletir, de forma leve e instigante, sobre questões como a origem das árvores, sua longevidade e os caminhos para garantir sua preservação no futuro. Já "O Corte e a Chama", de Paulo Rea, reúne dois poemas narrativos que partem de perspectivas distintas, mas convergem para a mesma consequência: a destruição da flora, da fauna e dos povos da floresta por meio das queimadas e do desmatamento.
Completando a seleção, "Sagatrissuinorana", de João Luiz Guimarães, revisita a fábula dos Três Porquinhos tendo como pano de fundo as tragédias ambientais de Mariana e Brumadinho (MG), provocando uma reflexão contemporânea sobre responsabilidade e impacto socioambiental.
