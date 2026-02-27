Turismo corporativo bate recorde e reforça papel estratégico do segmento

O turismo corporativo brasileiro segue em trajetória de crescimento. De acordo com o Levantamento de Viagens Corporativas (LVC), realizado pela FecomercioSP em parceria com a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV), os gastos estimados das empresas com serviços de turismo somaram R$ 135,4 bilhões até novembro de 2025, o maior valor já registrado para o período.

O desempenho positivo do setor destaca a importância do segmento para a cadeia econômica do turismo. Dados setoriais do LVC apontam que o fortalecimento dessa modalidade está diretamente associado ao estímulo do networking, à ampliação de oportunidades de negócios e à sustentabilidade econômica de toda a rede turística e de serviços.

Nesse contexto de dinamismo do mercado, a Bancorbrás Corporativo, agência especializada em viagens corporativas do Grupo Bancorbrás, apresentou resultados expressivos em 2025 em comparação com o ano anterior. A empresa registrou crescimento de 37,5% na carteira de clientes e alta de 30,9% no faturamento, com destaque para os serviços de eventos, que cresceram 26,43%, e para hospedagem, com aumento de 21,94% no mesmo período.

Segundo Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Bancorbrás Corporativo, “a Bancorbrás Corporativo adaptou sua atuação às demandas de um mercado em expansão, integrando soluções de mobilidade, hospedagem e logística que respondem às necessidades específicas de cada cliente, com foco na eficiência de custos e na qualidade operacional”. Para o primeiro semestre de 2026, a expectativa da empresa é de um crescimento de 60% no faturamento.

Além das viagens de negócios propriamente ditas, a empresa também ampliou seu portfólio de soluções para encontros empresariais. Dentre os serviços oferecidos estão locação de salas e espaços, coffee break personalizado, transfer executivo (ida e volta), hospedagem para convidados e acompanhamento completo com equipe especializada, garantindo suporte desde a concepção até a entrega final. “Nosso compromisso está em oferecer consultoria especializada aos clientes, atenta às necessidades de cada negócio, priorizando sempre o conforto e o bem-estar dos colaboradores, com diversas opções de hotéis parceiros e assistência contínua aos viajantes”, ressalta Carlos Eduardo.



