Kioxia nomeia Yoshihiko Kawamura como diretor financeiro

A Kioxia Holdings Corporation (TOKYO:285A), líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje a nomeação de Yoshihiko Kawamura como diretor financeiro (CFO), a partir de 1º de abril de 2026.

O Sr. Kawamura traz uma vasta experiência internacional para a Kioxia, tendo ocupado cargos na sede da Mitsubishi Corporation nos Estados Unidos, atuado como gerente-geral do escritório da empresa em Chicago e concluído um mandato no Banco Mundial. Na Hitachi, Ltd., ele ocupou cargos de liderança sênior, incluindo diretor de estratégia (CSO), diretor financeiro (CFO) e diretor de gestão de risco (CRMO), onde foi fundamental na liderança das reformas de gestão da empresa. Desde que ingressou na Kioxia como vice-presidente executivo em junho de 2025, o Sr. Kawamura tem trabalhado em estreita colaboração com a equipe executiva para promover os negócios por meio de planejamento estratégico de capital e financeiro.

Após sua oferta pública inicial no Prime Market da Bolsa de Valores de Tóquio em dezembro de 2024, a Kioxia está entrando em uma nova fase de crescimento caracterizada pela expansão dos negócios e melhoria financeira. Sob essa nova liderança, a empresa buscará crescimento sustentável e maior solidez financeira para impulsionar o valor corporativo de longo prazo.

Comentário de Nobuo Hayasaka, presidente e CEO:

“À medida que a Kioxia entra nesta nova fase, estou confiante de que nosso crescimento será ainda mais consolidado com o Sr. Kawamura como CFO. Sua ampla experiência em liderança e seu profundo conhecimento em estratégia de capital e financeira serão inestimáveis para nossa equipe executiva.”

Comentário de Yoshihiko Kawamura, novo diretor financeiro (CFO):

“Sinto-me honrado em assumir essa função tão importante. Estou comprometido em trabalhar com a equipe de gestão para fortalecer ainda mais nosso valor corporativo e atender às expectativas de nossos stakeholders quanto ao crescimento contínuo dos negócios.”

*Este comunicado foi preparado com o objetivo de fornecer informações sobre nossos negócios e não constitui nem integra qualquer oferta ou convite para vender, nem solicitação de oferta para comprar, subscrever ou de outra forma adquirir quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição, tampouco constitui incentivoàrealização de atividade de investimento, nem deverá servir de base ou ser utilizado em conexão com qualquer contrato relacionado a tais operações.

*As informações contidas neste documento, incluindo preços e especificações dos produtos, conteúdo dos serviços e informações de contato, estão corretas na data do anúncio, mas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

