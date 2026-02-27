A Venture Global anuncia nova parceria de longo prazo para GNL com a Hanwha da Coreia

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Hanwha Aerospace Co., Ltd. anunciaram a assinatura de um novo Contrato de Compra e Venda (SPA) para a aquisição de 1,5 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA da Venture Global por vinte anos, a partir de 2030. Este acordo eleva o portfólio de contratos de longo prazo da Venture Global para mais de 46 MTPA.

“A Venture Global tem o prazer de anunciar o nosso primeiro acordo de fornecimento de longo prazo na Coreia através de uma nova parceria com a Hanwha Aerospace, que marca mais um passo importante na expansão do fornecimento confiável e de longo prazo de GNL aos nossos parceiros na Ásia”, disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. “Estamos orgulhosos de apoiar as crescentes necessidades energéticas globais com GNL americano seguro e de baixo custo, ao mesmo tempo que fortalecemos a parceria energética estratégica entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul para apoiar o crescimento industrial e econômico a longo prazo.”

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a Hanwha Aerospace

A Hanwha Aerospace é uma afiliada principal do Grupo Hanwha, operando como uma empresa global focada principalmente em aeroespacial e defesa, com operações em expansão em energia e infraestrutura industrial. A Hanwha Aerospace está construindo uma cadeia de valor de GNL em colaboração com outras afiliadas do Grupo Hanwha para aumentar a segurança energética e aumentar a eficácia das soluções de energia limpa em todo o mundo.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada (a “Lei de Bolsa de Valores”). Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, incluídas neste documento são “declarações prospectivas”. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como “pode”, “poderia”, “irá”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “busca”, “almeja”, “continua”, o negativo desses termos ou outra terminologia comparável.

Essas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Essas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de custos e atrasos relacionadosàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza em relação ao futuro da dinâmica do comércio global, acordos comerciais internacionais e a posição dos Estados Unidos sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; e riscos relacionados a outros fatores discutidos no “Item 1A – Fatores de Risco” de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) e quaisquer relatórios subsequentes arquivados na SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento referem-se apenasàdata deste comunicadoàimprensa e baseiam-se em premissas que consideramos razoáveis ??nesta data. Não nos comprometemos a atualizar essas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260226588891/pt/

Contato para Investidores:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Contato para a Imprensa:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com