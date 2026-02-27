Agência Nagase destaca tráfego para concessionárias

A busca por veículos novos e seminovos começa, em grande parte, no ambiente online, exigindo das concessionárias estratégias cada vez mais precisas de performance. A Agência Nagase reforça que o tráfego pago tornou-se um elemento central para gerar leads qualificados e aumentar as visitas ao showroom.

Nos últimos anos, o processo de decisão de compra de automóveis passou a envolver múltiplos pontos de contato digitais. Antes mesmo de visitar uma loja física, o consumidor pesquisa modelos, compara preços e avalia condições de financiamento. Nesse cenário, a atuação estratégica de uma Agência de Tráfego Pago permite que concessionárias posicionem suas ofertas exatamente no momento em que o potencial cliente demonstra intenção real de compra.

A consolidação do tráfego pago para concessionárias reflete uma mudança na forma como o setor automotivo se comunica. Campanhas amplas cedem espaço para anúncios segmentados por localização, intenção de compra, poder aquisitivo, perfil e comportamento digital. Esse entendimento permite direcionar ofertas específicas, como bônus na troca ou condições especiais de financiamento, para públicos com maior probabilidade de conversão.

Segundo o estudo Jornada de Compra Automotiva 2025, realizado pela Globo, 90% dos consumidores iniciam sua jornada em mecanismos de busca e redes sociais, mas a visita à concessionária continua sendo fundamental para a decisão de compra. Ao estruturar campanhas com o apoio de uma Agência de Tráfego que compreende essa jornada do consumidor, a concessionária passa a entender e organizar um processo híbrido, que começa no digital e se concretiza na decisão presencial dentro da loja.

Segundo William Nagase, CEO e especialista em performance digital, o tráfego pago passou a ocupar posição estratégica nas metas comerciais das concessionárias. “A decisão de compra de um veículo envolve alto valor e análise cuidadosa. Quando a comunicação é direcionada e regionalizada, a taxa de conversão tende a crescer e o custo por lead se torna mais eficiente”, afirma.

Além da geração de leads, o tráfego pago contribui para fortalecer o posicionamento da concessionária no mercado local. Anúncios institucionais e campanhas promocionais ampliam o reconhecimento da marca e criam vantagem competitiva em regiões com alta concorrência.

Diante desse cenário, o tráfego pago consolida-se como uma ferramenta estratégica para concessionárias que buscam previsibilidade comercial, aumento no volume de oportunidades qualificadas e maior competitividade regional. Ao integrar dados, segmentação inteligente e acompanhamento constante de métricas, é possível transformar investimento em mídia digital em resultados concretos de vendas, alinhando o ambiente online ao desempenho efetivo no ponto de venda físico.