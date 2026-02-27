Grande plataforma de identidade da América Latina implementa DuckDuckGoose para bloquear mais de 500.000 identidades sintéticas 'deepfakes' em larga escala

Um dos maiores provedores de soluções de identidade e prevenção a fraudes da América Latina, que atende bancos e fintechs de primeira linha, implementou a tecnologia de detecção de 'deepfakes' em tempo real da DuckDuckGoose em sua infraestrutura de onboarding para combater ataques de identidade sintética em larga escala.

A plataforma processa centenas de milhões de verificações de identidade anualmente no Brasil e na América Latina. No último ano, os ataques de identidade sintética com base em 'deepfakes' e IA generativa em sua infraestrutura aumentaram mais de 350% em comparação ao ano anterior. Esta aceleração está associada aos pagamentos em tempo real habilitados por PIX, ao alto volume de cadastros em Bancos Digitais e às organizações criminosas que se utilizam de 'laranjas' e que exploram os fluxos de cadastro como principal ponto de entrada.

Os controles tradicionais de KYC (Conheça Seu Cliente) seguiam funcionando conforme planejado. A fragilidade estava em outro lugar. Identidades sintéticas geradas por IA vinham sendo aprovadas como clientes legítimos durante a integração. Estas identidades posteriormente surgiram como contas de passagem, dificultando a responsabilização de atividades fraudulentas no ecossistema de pagamentos.

A plataforma incorporou o nível de detecção de 'deepfakes' em tempo real da DuckDuckGoose diretamente em seus sistemas de integração, uma camada que não altera a experiência do seu cliente e nem demanda grandes alterações nos fluxos de integração. A detecção ocorre antes da definição da identidade, identificando mídias biométricas manipuladas e bloqueando a criação da conta. Os controles existentes de verificação de documentos, correspondência biométrica e autenticidade permanecem em vigor, mas agora, com a detecção de 'deepfakes' que reforça o nível de confiança no processo de onboarding.

Impacto em negócios e riscos nos primeiros seis meses:

Mais de 500 mil identidades sintéticas geradas por IA foram impedidas de entrar no ecossistema financeiro , reduzindo a exposição subsequente a contas de 'laranjas', apropriação de contas e fraudes coordenadas em pagamentos

, reduzindo a exposição subsequente a contas de 'laranjas', apropriação de contas e fraudes coordenadas em pagamentos Crescimento de 350% nas adesões em relação ao ano anterior, sem aumento nas perdas por fraude , preservando a velocidade de aquisição em ambientes de bancos e carteiras digitais de alto crescimento e impulsionados por PIX;

, preservando a velocidade de aquisição em ambientes de bancos e carteiras digitais de alto crescimento e impulsionados por PIX; Redução significativa nas investigações manuais de fraudes , diminuindo os custos de revisão operacional e permitindo que as equipes de operações tenham foco em casos de alto risco;

, diminuindo os custos de revisão operacional e permitindo que as equipes de operações tenham foco em casos de alto risco; As taxas de falsa rejeição foram mantidas abaixo de 0,5%, protegendo a conversão de clientes e operando ao mesmo tempo dentro dos limites de segurança a nível bancário.

"Sem uma detecção especializada, as identidades 'deepfake' estão tendo sucesso e passando pelos processos de criação de contas como legitimas”, disse Parya Lotfi, Diretora Executiva da DuckDuckGoose. "Quando a manipulação é descoberta, estas contas já estão ativas em vários sistemas de pagamento e ecossistemas financeiros. A confiança precisa ser estabelecida na criação da identidade. O combate eficazàidentidade sintética gerada ou manipulada por IA é o próximo nível da verificação digital de identidade.”

Para plataformas de identidade que operam no Brasil e em ecossistemas de bancos digitais de alta velocidade na América Latina, a detecção de 'deepfakes' se tornou um controle estrutural e obrigatório, além da verificação de documentos e comprovação de autenticidade.

Sobre a DuckDuckGoose

A DuckDuckGoose oferece tecnologia de detecção de 'deepfakes' explicável para plataformas de identidade, instituições financeiras e organizações do setor público, permitindo a análise em tempo real de mídias biométricas em ambientes regulados de onboarding digital.

Sukrit Bhatia

Especialista em Marketing da DuckDuckGoose

sukrit@duckduckgoose.nl