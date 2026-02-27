Aveda Anuncia Inovação Revolucionária em Embalagens Recarregáveis em Parceria com a AeroFlexx

MINNEAPOLIS, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aveda, pioneira em cuidados capilares, da pele e do corpo, com foco em resultados eàbase de plantas, oferecendo produtos de alta performance, anunciou uma parceria com a AeroFlexx, líder em embalagens voltadas para a sustentabilidade, para apresentar uma nova inovação em embalagens de recarga que redefine o que é possível no mundo da beleza. A Aveda será a primeira marca de beleza de prestígio a comercializar globalmente a inovadora tecnologia de embalagens de recarga recicláveis1 da AeroFlexx, um marco da indústria em direção a soluções de embalagens mais sustentáveis e centradas no consumidor.

O formato da AeroFlexx une a sustentabilidade com a funcionalidade, oferecendo aos usuários uma experiência premium com reabastecimento controlado e com sistema de fechamento hermético. Além disso, o uso deste refil, com sua estrutura leve e integrada tipo aerofólio, utiliza até 70% menos plástico do que dois frascos Aveda de 250 ml e contribui para um processo de reciclagem mais eficiente. Essa tecnologia de design de recarga se alinha aos princípios de design para reciclagem da Aveda e ao compromisso de reduzir o impacto da embalagem sem comprometer o desempenho do produto ou a experiência do usuário.

“A Aveda acredita que a inovação em embalagens deve promover a sustentabilidade e a experiência do usuário, e a AeroFlexx nos permite fazer exatamente isso”, disse Nicole Call, Diretora de Desenvolvimento Global de Embalagens da Aveda. “Esta solução de recarga reduz o uso de plástico, além de atender aos altos padrões de design, reciclabilidade e desempenho da Aveda, refletindo o tipo de inovação consciente e responsável que estamos comprometidos em levar ao mercado.”

“Essa parceria demonstra o que é possível quando duas organizações com valores alinhados se unem para impulsionar o setor”, disse Peter Messacar, VP Comercial e de Desenvolvimento de Negócios da AeroFlexx. “Com a integração da tecnologia de embalagens da AeroFlexx ao seu portfólio, a Aveda estabelece um novo precedente sobre como as principais marcas de beleza de prestígio podem ao mesmo tempo reduzir o plástico e aprimorar a experiência do consumidor.”

A nova embalagem de recarga da AeroFlexx será lançada em alguns produtos Aveda mais vendidos a partir do início do próximo ano. Essa parceria reflete a liderança de décadas da Aveda em embalagens responsáveis, desde a adoção precoce de materiais reciclados pós-consumo, até os investimentos contínuos em inovações que priorizam a circularidade, reforçando o seu compromisso em impulsionar a indústria da beleza rumo a padrões ambientais e de sustentabilidade mais elevados.

_______________

1 Coleta seletiva em locais onde garrafas plásticas de PEAD são aceitas. Consulte a reciclagem da prefeitura local para obter detalhes.

SOBRE A AVEDA

A missão da Aveda é cuidar do mundo em que vivemos, desde a criação de produtos de beleza com base botânica até às formas como retribuímosàsociedade. Na Aveda, nos esforçamos para dar o exemplo de liderança e responsabilidade ambiental, tanto no mundo da beleza, como em todo o mundo.

Uma força da natureza desde 1978, a Aveda foi fundada pelo cabeleireiro Horst Rechelbacher com a missão de cuidar do mundo em que vivemos. Criada com cuidado para as pessoas e o planeta, a Aveda cria produtos veganos, com base botânica e de alto desempenho para cabelos, pele e corpo. A Aveda usa tecnologia botânica e química verde, combinando os princípios da ciência moderna com a antiga arte da cura ayurvédica. A Aveda tem o selo Leaping Bunny, aprovado pela Cruelty Free International, e é uma empresa B Corporation certificada, atendendo a altos padrões verificados de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Os produtos Aveda estão disponíveis em mais de 45 mercados em todo o mundo, em lojas próprias, salões parceiros e varejistas especializados e em aveda.com. Para todo cabelo, para todos.

SOBRE a AEROFLEXX

A AeroFlexx é uma empresa integrada de embalagens líquidas que oferece soluções completas e está revolucionando o mercado de soluções sustentáveis ?em uma ampla gama de categorias, incluindo cuidados pessoais, produtos domésticos, cuidados com bebês, cuidados com animais de estimação, alimentos e aplicações industriais. A tecnologia proprietária da AeroFlexx transforma o panorama das embalagens, combinando as vantagens dos formatos flexíveis e rígidos em uma oferta altamente personalizável que funciona tanto como embalagem principal quanto como opção de refil premium. O resultado é uma experiência de consumo diferenciada, valor de marca aprimorado e benefícios de sustentabilidade líderes do setor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com sede em West Chester, Ohio, a AeroFlexx faz parte da família de empresas Innventure (NASDAQ:INV) e fornece recursos de embalagem e fabricação na América do Norte, Europa e Sudeste Asiático. Para mais informações, visite www.aeroflexx.com ou siga a AeroFlexx em LinkedIn.

CONTATO Aveda Comunicações Globais eclaude@aveda.com AeroFlexx Equipe de Mídia mediateam@aeroflexx.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9662900)