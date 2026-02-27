Inscrições para o Next Day #8 estão abertas

As inscrições para o Next Day #8, um dos maiores programas de aceleração do setor financeiro no Brasil, já estão abertas. O evento será realizado no dia 24 de março, em São Paulo (SP), no Centro de Inovação Verde Bruno Covas, e reúne os principais agentes da inovação financeira em um ambiente estratégico de troca, conexão e visibilidade. O programa é promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac).



O encontro marca uma etapa decisiva do programa Next, com a apresentação dos resultados do último ciclo de aceleração e o anúncio dos próximos passos da iniciativa, destacando soluções que vêm contribuindo para transformar o sistema financeiro brasileiro.



Danielle Teixeira, líder de Inovação aberta na Fenasbac, afirma que o encontro busca reunir startups, lideranças do sistema financeiro, investidores, especialistas e representantes do ambiente regulatório em um espaço de convergência, no qual diferentes perspectivas possam dialogar. “A inovação no setor acontece quando quem constrói, regula, investe e decide se reúne, e o evento pode criar esse ambiente fértil para novas parcerias e avanços concretos”, analisa.



As principais diretrizes que vêm transformando o sistema financeiro e orientando os próximos ciclos de inovação no setor também estarão em pauta. De acordo com a profissional, os debates devem se concentrar na convergência entre tecnologia, novos modelos de negócio e regulação, analisando como esses três eixos se organizam diante de um mercado cada vez mais digitalizado, dinâmico e interconectado.



Entre os principais eixos temáticos, estão:

Evolução regulatória e novos marcos de governança, fundamentais para sustentar inovação com segurança e escala;





Arquiteturas tecnológicas emergentes, com destaque para infraestrutura financeira, integração e novos modelos operacionais;





Inteligência Artificial (IA) e governança de dados, discutindo impactos, limites e oportunidades no contexto financeiro;





Transformação dos modelos de negócio, com startups e instituições tradicionais construindo novas formas de colaboração e entrega de valor;

O papel do ecossistema empreendedor, mostrando como soluções aceleradas ganham tração real e se tornam parte do futuro do mercado.



“A proposta é oferecer uma visão estratégica, e ao mesmo tempo aplicada, sobre as forças que estão moldando o setor, conectando inovação, mercado e impacto de forma concreta”, acrescenta Teixeira.

Transformações que vão além da digitalização

A líder de Inovação aberta na Fenasbac ressalta que o setor financeiro atravessa um momento de consolidação de tendências que vão além da digitalização. “Estamos vendo avanços importantes em infraestrutura tecnológica, novos arranjos de mercado, amadurecimento do ambiente regulatório e crescimento de soluções voltadas à eficiência, segurança e experiência do usuário”, detalha.

Atualmente, segundo a especialista, a inovação ganha forma em novos modelos operacionais e em mudanças profundas na maneira como produtos e serviços financeiros são criados e disponibilizados ao público.

“A inovação tem acelerado a transição de um mercado tradicionalmente centrado em grandes instituições para um ecossistema mais colaborativo, integrado e aberto à experimentação. Modelos de atuação mais flexíveis, parcerias entre startups e instituições estabelecidas e programas de aceleração como o Next têm sido catalisadores dessa transformação, aproximando inovação aplicada de impacto real no sistema financeiro”, afirma.

Programação voltada a desafios concretos do setor

A programação desta edição contará com debates estratégicos e conteúdos voltados aos desafios concretos da inovação financeira no Brasil. O Next Day #8 também trará reflexões sobre tendências emergentes, caminhos de mercado e aprendizados práticos do ciclo de aceleração, além de insights sobre o que está por vir na próxima jornada do programa.

O evento busca combinar conteúdo relevante, visibilidade para soluções emergentes e um ambiente propício para parcerias que impulsionam as próximas transformações do setor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações sobre o Next Day #8, basta acessar:

https://luma.com/NextDay8?coupon=DIVULGACAO