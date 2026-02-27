IBRI, TozziniFreire e B3 promovem evento “AGOs 2026 em Foco”

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), o escritório TozziniFreire Advogados e a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) realizam o evento “AGOs 2026 em Foco”, em 3 de março de 2026, das 9h às 11h30, em São Paulo (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.555, 6º andar). Haverá também transmissão via Zoom.

Durante o evento, ocorrerá o lançamento do Guia Rápido de Relações com Investidores do IBRI.

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) é o foro de prestação de contas aos acionistas, sendo possíveis solicitações de informações e esclarecimentos sobre matérias da ordem do dia aos administradores e ao representante do auditor independente, no caso das demonstrações financeiras.

Na ocasião, haverá debates sobre as atualizações trazidas pelo Ofício Circular Anual da Comissão de Valores Mobiliários/Superintendência de Relações com Empresas (CVM/SEP) 2026 na temporada de AGOs deste ano. O Ofício Circular Anual da CVM/SEP para a temporada de Assembleias Gerais Ordinárias deste ano traz orientações gerais e destaques sobre normas contábeis (Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC) e de relações com empresas (Superintendência de Relações com Empresas - SEP), sendo consolidado para guiar as companhias abertas, incluindo orientação quanto a aspectos relevantes a serem observados na contabilização de Arranjos de Computação na Nuvem (Cloud Computing Arrangements) do Ofício - Circular nº 1/2026 - CVM/SNC/SEP.

Participarão como painelistas do evento: Bruna Gambôa, Vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI; Fernanda Montorfano, Sócia do TozziniFreire; Victor Guita Campinho, Counsel do TozziniFreire; Bárbara Savoi Diniz, Relationship Management com Empresas Listadas da B3; e Raphael Giovanini, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado para Emissores da B3.

