IBRI, TozziniFreire e B3 promovem evento “AGOs 2026 em Foco”
Evento sobre Assembleia Geral Ordinária será realizado em 3 de março de 2026, das 9h às 11h30, em São Paulo, com transmissão simultânea via Zoom. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, pelo escritório TozziniFreire Advogados e pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Durante o evento, haverá o lançamento do Guia Rápido de Relações com Investidores do IBRI.
compartilheSIGA
O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), o escritório TozziniFreire Advogados e a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) realizam o evento “AGOs 2026 em Foco”, em 3 de março de 2026, das 9h às 11h30, em São Paulo (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.555, 6º andar). Haverá também transmissão via Zoom.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Durante o evento, ocorrerá o lançamento do Guia Rápido de Relações com Investidores do IBRI.
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) é o foro de prestação de contas aos acionistas, sendo possíveis solicitações de informações e esclarecimentos sobre matérias da ordem do dia aos administradores e ao representante do auditor independente, no caso das demonstrações financeiras.
Na ocasião, haverá debates sobre as atualizações trazidas pelo Ofício Circular Anual da Comissão de Valores Mobiliários/Superintendência de Relações com Empresas (CVM/SEP) 2026 na temporada de AGOs deste ano. O Ofício Circular Anual da CVM/SEP para a temporada de Assembleias Gerais Ordinárias deste ano traz orientações gerais e destaques sobre normas contábeis (Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC) e de relações com empresas (Superintendência de Relações com Empresas - SEP), sendo consolidado para guiar as companhias abertas, incluindo orientação quanto a aspectos relevantes a serem observados na contabilização de Arranjos de Computação na Nuvem (Cloud Computing Arrangements) do Ofício - Circular nº 1/2026 - CVM/SNC/SEP.
Participarão como painelistas do evento: Bruna Gambôa, Vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI; Fernanda Montorfano, Sócia do TozziniFreire; Victor Guita Campinho, Counsel do TozziniFreire; Bárbara Savoi Diniz, Relationship Management com Empresas Listadas da B3; e Raphael Giovanini, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado para Emissores da B3.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As inscrições podem ser feitas pelo link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CxSbYAUa6USair4Uy-IZ8JqUpNSJ_gpEieWIe0GdNe5UN0oxVDFRMzBITUhIRUlGUThRMFBSVDUxVi4u&route=shorturl
Website: http://www.ibri.com.br