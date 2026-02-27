A 1089 Inc. firma parceria com a Price Forbes e o Syndicate 1922 da Oka-Lloyd para lançar uma iniciativa inédita no mercado: estrutura de seguro de ativos de carbono para os setores de transporte e energia

A 1089 Inc., em colaboração com a Price Forbes e a Oka, The Carbon Insurance Company, anuncia o lançamento de um ativo de carbono segurado, projetado para trazer salvaguardas institucionais, arquitetura financeira disciplinada e integridade de dados verificável aos mercados de carbono.

A estrutura oferece cobertura de risco definida para os ativos de carbono CX89 Advanced Fuels da 1089, garantidos pelo Lloyd’s Syndicate 1922 e colocados com o apoio da Price Forbes e da Oka. O programa introduz proteção de nível institucional, projetada para evitar perdas de desempenho resultantes da degradação de crédito entre a estruturação e a emissão.

Luke Hanley, fundador e CEO da 1089 Inc., compartilhou a tese central da estrutura:

“O futuro dos mercados de carbono não se baseia em penitência ambiental. Ele se baseia na participação estruturada que alinha incentivos financeiros com resultados de descarbonização.”

Chris Slater, fundador e CEO da Oka, acrescentou: “Os mercados voluntários de carbono anteriormente careciam da infraestrutura financeira necessária para o capital institucional. Ao incorporar a cobertura de risco de invalidação definida diretamente no ativo, introduzimos certeza e solidez no balanço patrimonial onde isso mais importa. Isso representa um passo decisivo para estabelecer o carbono como uma classe de ativos investível e segurável.”

A estrutura integra seguro embutido, supervisão de registro e contabilidade imutável. Permitir que as organizações abordem as emissões operacionais relacionadas a combustíveis em toda a cadeia de suprimentos e convertam a demanda do mercado em incentivos financeiros que apoiem a produção em larga escala de combustíveis de baixa emissão.

"Dada a complexidade dos mercados globais de carbono, é mais prático financiar o carbono do que o inverso", afirma Hanley.

Spenser Lee, diretor de Corretagem da Price Forbes , enfatizou a importância: "Ao garantir a capacidade da Lloyd's de oferecer cobertura de invalidação embutida, criamos uma estrutura transparente de transferência de risco que aumenta a liquidez e a confiança dos investidores. Este é o tipo de abordagem de corretagem disciplinada que será necessáriaàmedida que os mercados de carbono amadurecerem."

Os Ativos de Carbono de Combustíveis Avançados CX89 abrangem emissões de Escopo 1 a 3 nos setores de Petróleo e Gás, Data Centers, Manufatura, Recarga de Veículos Elétricos, Geração de Energia e Distribuição nos setores de Aviação, Automotivo, Marítimo e Ferroviário.

Os Ativos de Carbono de Combustíveis Avançados CX89 estão disponíveis para compra global.

Organizações e instituições que buscam ativos de compensação de carbono vinculados a combustíveis fósseis ou diversificação de portfólio, bem como representantes da mídia, podem entrar em contato com a 1089 pelo e-mailinfo@1089inc.com

A 1089 Inc. é uma empresa de infraestrutura de ativos de carbono pioneira na evolução dos mercados globais de carbono.

www.1089inc.com

Rhiannon O'Donnell

info@1089inc.com