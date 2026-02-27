CGTN: Visita de Merz à China injeta novo impulso nos laços China-Alemanha, China-Europa

A CGTN publicou um artigo sobre a visita oficial do chanceler alemão Friedrich MerzàChina de 25 a 26 de fevereiro. O artigo destaca a importância da visita e analisa – do ponto de vista econômico e político – como a China e a Alemanha construíram uma história de sucesso de cooperação vantajosa para ambos os lados e como sua parceria injeta estabilidade nas relações China-Europa e na governança global.

PEQUIM, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A montadora alemã BMW anunciou planos em abril de 2025 de começar a integrar a tecnologia de inteligência artificial (IA) da startup de tecnologia chinesa DeepSeek nos seus carros mais novos na China no final do ano. Antes disso, a BMW havia assinado um acordo de cooperação estratégica com a Alibaba para grandes modelos de linguagem de IA.

A BMW está entre a delegação de cerca de 30 executivos seniores de empresas que formam a espinha dorsal industrial da Alemanha que acompanha o chanceler alemão Friedrich Merz, que fará uma visita oficialàChina de 25 a 26 de fevereiro.

O presidente chinês Xi Jinping se reuniu com Merz em Pequim na quarta-feira, com ambos os líderes prometendo fortalecer a coordenação e a cooperação.

'Uma história de sucesso de benefício mútuo'

Quanto maiores as mudanças e turbulências que o mundo enfrenta, mais importante se torna para os dois países aprimorarem a comunicação estratégica, fortalecerem a confiança mútua estratégica e trabalharem por novos avanços na parceria estratégica abrangente entre China e Alemanha, disse Xi durante a reunião.

A China e a Alemanha buscaram a autossuficiência e alcançaram um rápido desenvolvimento. Ambos defenderam o mútuo respeito e confiança e uma cooperação aberta, e juntos escreveram uma história de sucesso de benefício para ambas as nações, observou Xi.

Nos últimos anos, o comércio anual entre a China e a Alemanha permaneceu acima de US$200 bilhões, com estoques de investimento bilaterais superiores a US$65 bilhões, cada um representando quase um quarto do envolvimento geral da China com a União Europeia. No ano passado, o comércio bilateral entre a China e a Alemanha atingiu US$292 bilhões, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. A China tornou-se a maior parceira comercial da Alemanha.

A comunidade empresarial alemã atribui grande importância ao mercado chinês e espera aprofundar ainda mais a cooperação com a China para obter benefícios e desenvolvimento em comum, disse Merz.

Injeção de estabilidade nos laços China-UE, governança global

Em meio a riscos e desafios globais interligados, o desenvolvimento estável das relações China-Alemanha além de servir os interesses bilaterais dos dois países, mas também tem um significado regional e global mais amplo.

Xi pediu que a segunda e a terceira maiores economias do mundo defendam o papel central das Nações Unidas, reafirmem seu papel de liderança na salvaguarda do multilateralismo, na prática do Estado de Direito internacional, na defesa do livre comércio e na defesa da solidariedade e da coordenação.

Pedindo uma coordenação fortalecida e contínuo livre comércio com a China, Merz disse que o desenvolvimento de uma relação de cooperação econômica e comercial confiável e duradoura entre a UE e a China é do interesse de ambos os lados e também contribui para a estabilidade e a prosperidade global.

Os interesses compartilhados entre a China e a Alemanha superam em muito suas diferenças, e o escopo da cooperação excede em muito as tensões competitivas, disse Jiang Feng, professor de pesquisa da Academia de Governo Global e Estudos de Área de Xangai.

"Esta visita do chanceler MerzàChina pode trazer a previsibilidade e a estabilidade necessárias a um mundo fragmentado e permitir que ambos os países desempenhem seus papéis estratégicos na governança global", disse Jiang.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-25/Merz-s-China-visit-boosts-China-Germany-China-Europe-ties-1L3Bn4LgC0U/p.html

