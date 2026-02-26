Omani e Jeanie Carson nomeados Dove 1 inaugural para o dia da partida dos Jogos Olímpicos Especiais de 2026, doando aeronaves e tripulação para levar os atletas de volta para casa

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que Omani e Jeanie Carson, de Omaha, Nebraska, foram nomeados os primeiros Dove 1 do dia da partida para o Transporte Aéreo dos Jogos Olímpicos Especiais de 2026. Os Carsons doarão sua aeronave e tripulação para levar os atletas de volta para casa ao final dos Jogos, marcando o primeiro ano em que essa distinção honorária do dia da partida foi estabelecida.

Omani and Jeanie Carson named inaugural departure day Dove 1 for 2026 Special Olympics Airlift, donating aircraft and crew to lead athletes home (Photo credit: Textron Aviation).

Como "Dove 1" do dia de partida, os Carsons guiarão a primeira aeronave a decolar das Cidades Gêmeas de Minneapolis no sábado, 27 de junho, reunindo os atletas com suas famílias, cidades natais e comunidades após uma semana de competição, determinação e experiências inesquecíveis.

Esta função recém-criada distingue o Dove 1 do dia de partida do Dove 1 do dia de chegada, anunciado anteriormente, e reconhece a liderança dos Carsons no apoio ao transporte dos atletas no retorno para casa.

“Estamos honrados em ajudar a levar esses atletas extraordinários de volta para casa”, afirmou Omani Carson, fundador e chairman do Carson Group. “Testemunhar sua determinação e alegria ao longo dos Jogos inspira a todos nós. Fazer parte da jornada de retorno deles é um privilégio, e esperamos que nosso envolvimento incentive outras pessoas a se unirem a essa missão incrível no futuro e a gerar um impacto duradouro.”

Os Carsons se juntam a mais de 100 proprietários e operadores voluntários de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker que doaram suas aeronaves, tripulação, combustível e tempo para transportar atletas de e para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA. Desde 1987, o evento já transportou mais de 10.000 atletas e treinadores, demonstrando o poder da aviação e da generosidade.

“Ao ver esses atletas embarcando em seus voos de volta para casa, é possível enxergar o orgulho nos olhos e a alegria nos sorrisos”, afirmou Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “O compromisso de Omani e Jeanie garante que a jornada de cada atleta termine com celebração e um sentimento de conquista. A liderança deles inspira todos nós a apoiar os outros e a fazer a diferença.”

Textron Aviation agradece a todos os proprietários e operadores de aeronaves que se apresentaram como Doves para tornar possível o Transporte Aéreo de 2026. Essa generosidade e compromisso proporcionarão aos atletas uma experiência de VIP e criarão memórias que durarão por toda a vida. O espírito dessa comunidade continua a inspirar e unir todos os envolvidos.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA

Os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 — programados para ocorrer de 19 a 27 de junho de 2026, nas Cidades Gêmeas de Minneapolis e St. Paul, em Minnesota, com competições esportivas na Universidade de Minnesota e no Centro Nacional de Esportes em Blaine — são uma celebração nacional da inclusão, da mudança de percepções e da capacidade do espírito humano de superar limitações. Os Jogos dos EUA, com o apoio financeiro da Jersey Mike’s Subs e da United Healthcare, serão um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos no ano, atraindo dezenas de milhares de fãs para celebrar a capacidade de mais de 3.000 atletas incríveis de todos os 50 estados, que competirão em 16 modalidades esportivas, individuais e coletivas, do tipo olímpico. Como um estado com uma longa história de defesa da diversidade, equidade e inclusão, os Jogos dos EUA oferecem agora uma oportunidade incomparável para impulsionar o movimento das Olimpíadas Especiais e criar um legado duradouro de mudanças positivas.

